Скок в цените на бензина и дизела в България

Увеличението е с около 3-4 цента за литър

5 март 2026, 20:33
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

Приеха на второ четене промените за вторите пенсии

Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

Анализатори: Основните рискове за България при конфликт в Близкия изток са икономически и миграционни

Служебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност

Близнаците, които живяха 9 месеца в болницата, отиват в приемно семейство: Няма да ги разделят

З а шест дни цената на бензин А-95 е скочила с 3 цента, до 1,28 евро. Миналата събота цената за литър дизел пък е била 1,29 евро, а днес вече е 1,33, което е поскъпване с 4 цента, предава NOVA.

В петък, преди САЩ и Израел да атакуват Иран, барел петрол от бенчмарковия сорт Брент се търгуваше за около 73 долара, докато сега е над 85 долара, което е поскъпване с 16%.

Колко още могат да се вдигнат цените зависи от това колко ще продължи конфликтът в Персийския залив, както и от това колко още ще продължи да бъде затворен Ормузкият проток, който Иран блокира. През протока минават около 20% от международно търгувания петрол в света и най-вече доставки за Азия и Европа.

Руснаци прогнозират 250 долара за барел при война с Иран

В момента корабособственици и застрахователи искат много повече пари, за да рискуват танкерите да влязат в Персийския залив, тъй като буквално има риск да не могат да излязат.

По думите на служебния енергиен министър Трайчо Трайков обаче за да скочи цената на колонките с 20 на сто, то стойността на суровия петрол трябва да се е вдигнала с поне 60%, тъй като голяма част от цената на дребно идва от акциза и данъците.

Скокът в крайните цени на горивата у нас е минимален на фона на повишението на стойността на суровия петрол. Трайков посочи, че увеличение с повече от три евроцента, каквото е в момента, не се очаква при бърз край на конфликта в Иран.

Путин нанесе нов удар на Европа, закани се да спре газа и цените скочиха

„Ако няма военна ескалация, няма причина да очакваме увеличение на котировките на международния пазар, дори напротив, би трябвало те рязко да спаднат. Разговарях и с Румен Спецов - особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас”. Той ме увери, че до края на април има договорени количества на цени, съответстващи на периода на доставката”, подчерта ресорният министър.

До края на април „Нефтохим” е договорил доставки на петрол извън Персийския залив, които са на по-ниски цени.

Самият Спецов отговори, че цената се определя от борсите на горива и ако там тя е по-висока - рафинерията трябва да прекалкулира.

„Цените се определят на база борсови индекси, иначе проблеми с горивата нямаме”, поясни той.

Експерти посочват, че рафинерията поръчва суров петрол за три месеца напред, което означава, че запасите от по-евтин нефт в Бургас трудно ще спрат изцяло вдигане на крайната цена, защото „Нефтохим” вече е направил поръчка на новите цени. „Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол? При повишение на цените виждаме незабавно повишение и в крайните продукти. При обратната тенденция - при спад на цените, виждаме много по-забавен тренд”, коментира финансовият анализатор Преслав Райков.

Тази закономерност вече се доказва и на практика. Базите, захранващи бензиностанциите, са вдигнали цените. „Днес се събудихме с нови, по-високи цени на горивата в базите, от които закупуваме, което неминуемо ще ни доведе до ново повишаване на цената вероятно с около 3 евроцента най-вече за дизела”, сподели собственикът на бензиностанция Ангел Димитров.

Настоящото увеличение на международната цена на петрола не е достатъчно, за да предизвика тежък удар върху цената на колонката, смята енергийният министър. „За да има повишение на дребно с 20%, това означава, че трябва на петрола да са се повишили с 60 на сто. От това сме много далеч”, подчерта Трайков.

Източник: NOVA    
Цени на горивата Петрол Сорт Брент Иран
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Арестуваха Бритни Спиърс

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Преди 1 ден
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Преди 1 ден
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Преди 21 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Преди 23 часа
Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

Адемов припомни, че ръстът на осигурителния доход е 12 процента

Гюров се срещна с посланика на САЩ

Обсъдиха напредъка по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй"

Задържаха служител на ГДБОП за злоупотреба със служебно положение

В проверката и задържането са участвали служители от дирекция „Вътрешна сигурност“

Иво Димчев

Иво Димчев в абсолютно откровение за сцената, личния живот, смелостта да бъдеш различен и тежестта на миналото

.

Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ад

Още един от известните участници напуска надпреварата

Принц Уилям в Корнуол: Защо престолонаследникът се отказа от официалната си титла?

43-годишният Уилям посети графството в югозападния край на Англия, където е познат под другата си титла – херцог на Корнуол. Той я наследи през 2022 г., когато баща му, крал Чарлз III, се възкачи на престола след смъртта на кралица Елизабет II

Володимир Зеленски

Войната на САЩ с Иран рискува да остави Украйна уязвима пред силите на Владимир Путин, предупреди украинският президент Володимир Зеленски, докато американският му колега Доналд Тръмп насочва военната си мощ към Иран

Путин нанесе нов удар на Европа, закани се да спре газа и цените скочиха

Преди войната в Украйна Русия осигуряваше около 40 процента от доставките на газ за Европейския съюз

Как ЕК помага за евакуацията на българи от Близкия изток

През следващите дни са планирани допълнителни евакуационни полети

„Булката!“: Когато модерният прочит на Франкенщайн се превърне в чудовищна бъркотия

Новата интерпретация на класическата история събира впечатляващ актьорски състав, но резултатът е объркан филм, който трудно намира собствен стил

<p>Рюте заговори за член 5 на НАТО на фона на ескалацията в Близкия изток</p>

Турция вчера обяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство

Пощенска банка и "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" стартират предлагането на новия застрахователно‑инвестиционен продукт „Еверест 6“

Той отговаря на засиления интерес на потребителите към алтернативни форми на спестяване и възможности за по-висока доходност

Едно от семействата е напът да се откаже още в началото на „Борба до ключ: Home2U срещу Inclusive”

Участниците се сблъскват с първата си задача „Баня“ в събота от 20:00 ч. по NOVA

Топ професиите с най-високи заплати в света

Ако планирате професионална промяна, съветваме ви да обърнете внимание на тези цифри и да си водите бележки!

Свален дрон рани шестима души в Абу Даби

Доналд Тръмп

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

