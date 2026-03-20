Поскъпването на горивата продължава, цените се вдигат почти всеки ден

П родължава плавното, но устойчиво поскъпване на горивата по бензиностанциите в България, което започна да тревожи шофьорите и бизнеса. Последните данни показват, че само за последните 48 часа цените на бензина и дизела в района на Бургас са се увеличили с около 5 евроцента, като за едно денонощие ръстът е 2 евроцента.

Ситуацията на колонките

Проверка на NOVA на малка бензиностанция в Бургас потвърди наблюдаваната тенденция. Управителят на обекта, Георги Георгиев, обясни текущото положение: „Цените тази сутрин са завишени с 5 евроцента спрямо преди два дни. В момента литър бензин А95 се предлага за 1,40 евро, дизелът за 1,55 евро, а газът за 0,65 евроцента“.

Според Георгиев пазарът е изключително нестабилен. „Спрямо борсите и текущите тенденции цената се вдига почти всеки ден. Няма стабилно положение. Колкото се завишава горивото на пазара, на толкова се продава на колонките“, подчерта той.

Влияние върху потребителите

Постоянното покачване на горивата и услугите пряко се отразява на навиците на шофьорите. „Клиентите зареждат по-малко – съобразяват се със семейния бюджет. Предимно между 20 и 50 евро зареждат клиентите. Тези, които пълнят резервоарите си догоре, стават все по-малко“, допълни Георгиев.

Междувременно експерти припомнят, че поскъпването на горивата е част от глобална тенденция, свързана с редица фактори – от колебанията на международните петролни пазари, през логистичните проблеми и цените на суровия петрол, до влиянието на геополитическите напрежения в Близкия изток и последствията от войната в Украйна. Вследствие на тези фактори, цените на суровия петрол Brent през последните месеци достигнаха нивата от 80-85 долара за барел, което се отразява пряко на крайната цена на горивата на бензиностанциите.

Не на последно място, данъците, акцизите и търговските надценки у нас също оказват значително влияние върху крайната цена на бензина, дизела и газа. По данни на Българската петролна и газова асоциация, над 50% от стойността на литър бензин у нас се формира от акцизи и ДДС.

Очаквания и съвети

Според анализатори ръстът на цените на горивата може да продължи, особено преди летния сезон, когато търсенето на горива обичайно се увеличава. Потребителите се съветват да планират по-рационално разходите си за гориво, а по-малкият обем зареждане, както вече наблюдаваме, става ежедневна практика за все повече шофьори.

„В тези условия важно е хората да се информират, да следят борсовите тенденции и да не зареждат безразборно“, коментират експерти от бранша.

Поскъпването на горивата остава чувствителна тема както за домакинствата, така и за транспортния сектор, а очакванията са, че динамиката ще продължи поне през следващите месеци, докато пазарите се стабилизират и глобалните фактори се нормализират.