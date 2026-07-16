След задържането на координатора на ДПС в Бургас: Ще му бъдат ли повдигнати обвинения

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О чаква се днес прокуратурата да прецени дали да повдигне обвинение на областния координатор на ДПС за Бургас Христо Широков, който беше задържан при акция на ГДБОП.

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По неофициална информация арестът е свързан с разследване за предполагаеми злоупотреби във „ВиК – Бургас“, като се проверяват данни за организирана престъпна група и търговия с влияние, предава NOVA.

Проверява се схема за неотчетена вода

Според източници, запознати с разследването, Христо Широков е заподозрян, че е съдействал на хотелиери в курорта Слънчев бряг да намаляват или да избягват плащанията за реално потребената вода.

По данни на разследващите схемата е включвала изграждането на специални отклонения, известни като байпаси, преди водомерите. Така част от използваната вода – включително за пълнене на басейни – не е била отчитана от измервателните уреди, което е водело до по-ниски сметки.

Към момента тази информация не е официално потвърдена от прокуратурата.

Проверяват и ръководството на ВиК-Бургас

Очаква се да стане ясно и дали обвинения ще бъдат повдигнати на останалите двама задържани, сред които е изпълнителният директор на „ВиК – Бургас“ Цветан Мирчев.

Развитието идва само дни след като Мирчев беше освободен от ареста, след като му беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост.

Вчера той отново е бил отведен в София за разпит. Междувременно заместник-директорът на дружеството Пламена Жечева също е била разпитана в Бургас. След приключването на процесуалните действия тя е била освободена и не е задържана.

Разследването продължава

Към този момент прокуратурата не е съобщила официално подробности по случая. По неофициална информация разследването е насочено към предполагаема организирана престъпна група, злоупотреби във водното дружество и евентуална търговия с влияние.

Очаква се през деня прокуратурата да обяви дали ще повдигне обвинения на задържаните и какви ще бъдат следващите процесуални действия.