България

След задържането на координатора на ДПС в Бургас: Ще му бъдат ли повдигнати обвинения

Разследването е за предполагаеми злоупотреби във ВиК-Бургас и схема за укриване на разходи за вода в хотели в Слънчев бряг

Василена Василева Василена Василева

16 юли 2026, 08:53
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О чаква се днес прокуратурата да прецени дали да повдигне обвинение на областния координатор на ДПС за Бургас Христо Широков, който беше задържан при акция на ГДБОП.

ГДБОП с нова акция в Бургас: Проверяват ВиК и обекти в региона

По неофициална информация арестът е свързан с разследване за предполагаеми злоупотреби във „ВиК – Бургас“, като се проверяват данни за организирана престъпна група и търговия с влияние, предава NOVA.

  • Проверява се схема за неотчетена вода

Според източници, запознати с разследването, Христо Широков е заподозрян, че е съдействал на хотелиери в курорта Слънчев бряг да намаляват или да избягват плащанията за реално потребената вода.

По данни на разследващите схемата е включвала изграждането на специални отклонения, известни като байпаси, преди водомерите. Така част от използваната вода – включително за пълнене на басейни – не е била отчитана от измервателните уреди, което е водело до по-ниски сметки.

Към момента тази информация не е официално потвърдена от прокуратурата.

  • Проверяват и ръководството на ВиК-Бургас

Очаква се да стане ясно и дали обвинения ще бъдат повдигнати на останалите двама задържани, сред които е изпълнителният директор на „ВиК – Бургас“ Цветан Мирчев.

Развитието идва само дни след като Мирчев беше освободен от ареста, след като му беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост.

Вчера той отново е бил отведен в София за разпит. Междувременно заместник-директорът на дружеството Пламена Жечева също е била разпитана в Бургас. След приключването на процесуалните действия тя е била освободена и не е задържана.

  • Разследването продължава

Към този момент прокуратурата не е съобщила официално подробности по случая. По неофициална информация разследването е насочено към предполагаема организирана престъпна група, злоупотреби във водното дружество и евентуална търговия с влияние.

Очаква се през деня прокуратурата да обяви дали ще повдигне обвинения на задържаните и какви ще бъдат следващите процесуални действия.

Редактор: Василена Василева
Източник: nova.bg    
Христо Широков ВиК - Бургас Прокуратура ГДБОП Разследване Злоупотреби Търговия с влияние Неотчетена вода Бургас ДПС
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