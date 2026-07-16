България

Щети за 10 000 евро: Обвиниха мъжа, потрошил офиса на ДПС в Благоевград

51-годишният е задържан за 72 часа, а прокуратурата ще поиска постоянен арест

Василена Василева Василена Василева

16 юли 2026, 11:08
Щети за 10 000 евро: Обвиниха мъжа, потрошил офиса на ДПС в Благоевград
Според събраните доказателства около 6:00 часа на 15 юли в Благоевград обвиняемият хвърлил тротоарни плочки по офиса   
Източник: БТА

Р айонната прокуратура в Благоевград привлече към наказателна отговорност 51-годишния мъж, потрошил централния офис на ДПС в града. 

Срещу него се води досъдебно производство за противозаконно повреждане на чужда вещ, съобщиха от държавното обвинение.

Потрошиха централния офис на ДПС в Благоевград

Според събраните доказателства около 6:00 часа на 15 юли в Благоевград обвиняемият хвърлил тротоарни плочки по офиса. Вследствие на това счупил стъклопакет на неотваряеми витрини, надраскал фасадната част и огънал металната дръжка на стъклена входна врата.

Източник: БТА

Имотът е частна държавна собственост. Той е предоставен за ползване на политическата партия по силата на договор, сключен с областния управител на област Благоевград.

Източник: БТА

Стойността на причинените имуществени вреди възлиза на около 10 000 евро.

Източник: БТА

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Василена Василева
Източник: Прокуратура на Р България    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Гранична полиция спря проф. Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

Гранична полиция спря проф. Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

Провал в Лондон: Меган избяга „унизена“ от Англия, Хари закъса с милиони след съдебен удар

Провал в Лондон: Меган избяга „унизена“ от Англия, Хари закъса с милиони след съдебен удар

След подписването на Киевската декларация: От „Прогресивна България“ обясниха каква е позицията на страната ни

След подписването на Киевската декларация: От „Прогресивна България“ обясниха каква е позицията на страната ни

Българка счупи 6 световни рекорда на „Гинес“ за два месеца

Българка счупи 6 световни рекорда на „Гинес“ за два месеца

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 4 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 5 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 5 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Общественият защитник изпрати официално писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД Петър Петров.

Омбудсманът настоя "Топлофикация София" да приспадне парите за дните без топла вода

Парите ни Преди 14 минути

Велислава Делчева иска дружеството да намали сметките на софиянци за периода на плановия ремонт през август

Дуа Липа срещу фамилия Тръмп: Певицата подкрепи „Революцията на фламингото“ в Албания

Дуа Липа срещу фамилия Тръмп: Певицата подкрепи „Революцията на фламингото“ в Албания

Свят Преди 26 минути

Световната поп звезда Дуа Липа подкрепи масовите протести в Албания срещу застрояването на защитен остров от Иванка Тръмп и Джаред Къшнър. Еколози се борят да спасят дом на хиляди фламинга

На снимката се вижда полицейска кола, заснета отблизо през нощта.

Една четвърт от съдебна палата в Италия рухна

Свят Преди 57 минути

Срутването е станало по време на ремонтни дейности в сградата от фашистката епоха, няма данни за пострадали

Играчи на Аржентина държат банер с надпис „Las Malvinas son Argentinas“, което се превежда като „Фолкландските острови са аржентински“

„Носим ги в кръвта си“: Жестът на Аржентина, който вбеси Англия и ФИФА

Свят Преди 1 час

След последния съдийски сигнал играчите на Аржентина празнуваха, държейки банер с надпис „Las Malvinas son Argentinas“, което се превежда като „Фолкландските острови са аржентински“

Бензинът и дизелът тръгват нагоре? Експерти с прогноза за следващите седмици

Бензинът и дизелът тръгват нагоре? Експерти с прогноза за следващите седмици

България Преди 1 час

Какво ще се случи с цените на колонките и има ли опасност от дефицит на горива

Основната част от състава е от 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Сухопътните войски

Български военни заминават за мисия на НАТО в Косово

България Преди 1 час

97 военнослужещи ще участват в силите KFOR и ще изпълняват задачи по сигурността, патрулирането и наблюдението в региона

Министърът на външните работи Велислава Петрова по време на посещението си в Киев, където участва в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“.

България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна: Какви са основните ангажименти

Свят Преди 1 час

Документът, приет на срещата на върха Украйна, Югоизточна Европа в Киев, съдържа позиции за подкрепа на Украйна, санкции срещу Русия, сигурност, европейска интеграция и възстановяване на страната

Лионел Меси и Ламин Ямал имат неочаквана история заедно

От бебешката вана до големия финал: Невероятната съдба, която свърза Меси и Ямал

Свят Преди 1 час

Въпреки че неделният финал в Ню Джърси отбелязва първия път, в който 39-годишният ветеран на Аржентина и 19-годишното крило на Испания ще играят един срещу друг, това не е първата им действителна среща

Досегашният министър на отбраната Михаил Федоров обяви оставката си на 15 юли

Украйна преструктурира властта си: Ето кой е новият кандидат за министър на отбраната

Свят Преди 1 час

Кадровите промени в Киев продължават, след като Михаил Федоров подаде оставка, а премиерът Юлия Свириденко напусна поста

На място има полицейски екипи

Адвокати излязоха на протест срещу избора на член на КПК

България Преди 1 час

Той се провежда пред сградата на Висшия адвокатски съвет, стигна се и до напрежение

Изстрели посред нощ и убити животни в Казанлъшко: Местни жители алармират за бракониерски набези

Изстрели посред нощ и убити животни в Казанлъшко: Местни жители алармират за бракониерски набези

България Преди 2 часа

Според показания в близост до мястото е бил забелязан бял бус, който се появява на други места с изчезнали или убити животни

.

Търговски сблъсък: САЩ налагат 25% мита на Бразилия заради цензура в интернет и корупция

Свят Преди 2 часа

САЩ налагат 25-процентни мита върху редица бразилски стоки от 22 юли. Мярката е отговор на Вашингтон срещу „нелоялни търговски бариери“ и политическа цензура, а бразилското президентство отхвърли обвиненията и разкритикува решението.

Доналд Тръмп

Тръмп заплаши да „нокаутира“ Иран: Ще извърши ли военно престъпление

Свят Преди 2 часа

Президентът Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по мостове и електроцентрали в Иран, освен ако Техеран не се върне на преговорите за мир с Вашингтон, възраждайки опасенията, че подсказва за евентуални военни престъпления, които САЩ биха могли да извършат

Агресия, заплахи, опити за палежи: Жители на кооперация в Бургас живеят в кошмар заради самонастанила се жена

Агресия, заплахи, опити за палежи: Жители на кооперация в Бургас живеят в кошмар заради самонастанила се жена

България Преди 2 часа

Хората твърдят, че от години подават сигнали за жена, която обитава офисно помещение, но проблемът остава нерешен

Масивен стълб от дим се издига високо в небето, което подсказва за скорошна експлозия и въздушен удар. Конкретният кадър улавя последствията от въздушния удар срещу консулството на Иран в Дамаск, Сирия, извършен на 1 април 2024 г.

„Ще довършим всичко“: САЩ бомбардираха нови цели в Иран, Техеран отвърна с атаки

Свят Преди 2 часа

Вашингтон съобщи, че е поразил ирански военни цели, свързани със заплахи срещу корабоплаването в Ормузкия проток, а Техеран обяви ответни атаки срещу американски обекти

Предложенията засягат различни аспекти от организацията и провеждането на изборите

НС започва с изборните правила: Шест законопроекта влизат за обсъждане

България Преди 2 часа

Сред предложенията са връщане на машинното гласуване от 2021 г. и отпадане на ограниченията за секциите зад граница

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Диана Алексиева издава книга, готви спектакъл за поезията и революцията

Edna.bg

След инцидент у дома: Бившата жена на Еминем е приета по спешност в болница

Edna.bg

Авторитетна испанска медия нареди Левски до триумфа на "Ла Роха"

Gong.bg

В Англия направиха Тухел на пух и прах: Страхливец, който уби една мечта!

Gong.bg

„Прогресивна България“: Киевската декларация няма правно обвързващ характер, тя е политически документ

Nova.bg

Изстрели посред нощ и убити животни край Казанлък: Местни жители алармират за бракониерски набези

Nova.bg