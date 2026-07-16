Щети за 10 000 евро: Обвиниха мъжа, потрошил офиса на ДПС в Благоевград

Според събраните доказателства около 6:00 часа на 15 юли в Благоевград обвиняемият хвърлил тротоарни плочки по офиса

Р айонната прокуратура в Благоевград привлече към наказателна отговорност 51-годишния мъж, потрошил централния офис на ДПС в града.

Срещу него се води досъдебно производство за противозаконно повреждане на чужда вещ, съобщиха от държавното обвинение.

Потрошиха централния офис на ДПС в Благоевград

Според събраните доказателства около 6:00 часа на 15 юли в Благоевград обвиняемият хвърлил тротоарни плочки по офиса. Вследствие на това счупил стъклопакет на неотваряеми витрини, надраскал фасадната част и огънал металната дръжка на стъклена входна врата.

Източник: БТА

Имотът е частна държавна собственост. Той е предоставен за ползване на политическата партия по силата на договор, сключен с областния управител на област Благоевград.

Източник: БТА

Стойността на причинените имуществени вреди възлиза на около 10 000 евро.

Източник: БТА

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.