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Почитаме св. мъченик Атиноген и учениците му, кой има имен ден

Църквата отдава почит и на св. мчца Юлия девица, както и на св. мчк Йоан Търновски

Василена Василева Василена Василева

16 юли 2026, 08:08
Почитаме св. мъченик Атиноген и учениците му, кой има имен ден
Атиноген бил християнин от област Севастия в Армения (тогава, а днес Сивас в Централен Анадол, Турция).   
Източник: iStock Photos

Н а 16 юли почитаме паметта на свети мъченик Атиноген и на учениците му.

Атиноген бил християнин от област Севастия в Армения (тогава, а днес Сивас в Централен Анадол, Турция). Начетен в истините на вярата в Иисус Христос, той с голямо усърдие живеел според правилата на вярата, а също и поучавал народа, като го облагородявал и водил към спасение и вечен живот.

Затова в края на трети век бил поставен за епископ на град Пидахтои. Но скоро по времето на Диоклетиан съимператорът му Максимиан (родом от Сирмиум, сега Сремски Карловци в Сърбия) започнал из цялата империя голямо гонение срещу християните заради отказа им да се покланят на императора като на божество.

Атиноген и още десет негови ученици във вярата решително отказали да се кланят на образа на самодържеца. Затова по заповед на местния управител Филомарх те били заловени, жестоко измъчвани и накрая ги обезглавили. Това станало на 16 юли 305 г. Техният пример въодушевил останалите християни и те запазили паметта им като смели изповедници на Христовата вяра и закрилници на вярващите. На св. Атиноген се приписва авторството на древния вечерен химн "Свете тихий".

В днешния ден почитаме и подвига на свети мъченик Йоан Търновски. Роден в християнско семейство в град Осман пазар (сега Омуртаг), като юноша той останал сирак и отишъл да работи в Търново. Там за някакво нарушение бил хвърлен в затвора и за да се избави, склонил да приеме исляма. Скоро обаче терзанията на съвестта му го накарали да се откаже и да заяви, че е християнин.

Но такова отстъпничество се наказвало със смърт. Бил жестоко мъчен и същевременно увещаван да остане в мюсюлманската вяра. Йоан понесъл всички изтезания и повече не се отказал от вярата си в Иисус Христос. Затова на 16 юли 1822 г. бил обесен в Търново. Не е известно къде е положено тялото му.

На днешния ден църквата почита и св. мчца Юлия девица, която била родом от Картаген. Св. Юлия получила християнско възпитание. Когато персийците покорили Картаген, тя била сред пленниците, четем в житието ѝ.

Юлия била купена от търговец езичник. Той настоявал тя да се отрече от Христовата вяра, но Юлия не се съгласила. Веднъж търговецът отишъл на остров Корсика по работа, като взел със себе си и нея. Тогава там имало голям езически празник. Като видели, че Юлия е християнка и не взема участие в поклонението на идолите, местните жители я подложили на ужасни мъки и я разпнали на кръст.

На 16 юли имен ден празнуват всички с имената: Юлия, Юлиян, Юли, Юлияна.

Разгледайте и тази фотогалерия от архива ни:

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Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
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