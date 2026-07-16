Свят

Франция легализира евтаназията за нелечимо болни

Новият закон позволява на тежко болни пациенти да поискат помощ за прекратяване на живота си, ако отговарят на конкретни медицински и правни изисквания

Василена Василева Василена Василева

16 юли 2026, 09:17
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Ф ренските депутати одобриха законопроект, който въвежда право на евтаназия за пълнолетни хора с тежки и неизлечими заболявания. Решението слага край на продължил с години етичен и политически дебат във Франция, предаде „Ройтерс“.

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Новият закон ще позволи при строго определени условия човек, който отговаря на изискванията, да получи смъртоносно вещество, с което да сложи край на живота си. То ще може да бъде прието самостоятелно от пациента, а ако физическото му състояние не позволява това – да бъде приложено от медицински специалист.

Мярката е част от по-широкия европейски дебат за правото на хората с тежки заболявания да вземат решения относно края на живота си, като всяка държава прилага различни правила и ограничения.

  • Строги условия за достъп

Правото няма да бъде достъпно за всички желаещи. Според приетия текст то ще се прилага само за пълнолетни лица, които са френски граждани или законни жители на страната.

Пациентите трябва да страдат от сериозно и нелечимо заболяване, което застрашава живота им и се намира в напреднал или терминален стадий. Освен това те трябва да изпитват постоянни физически или психологически страдания, свързани със заболяването, които не могат да бъдат облекчени по приемлив за тях начин.

Друго ключово изискване е човекът да е способен да вземе свободно и информирано решение, без външен натиск.

  • Години на спорове

Темата за евтаназията предизвика ожесточени дебати във Франция между защитници на правото на личен избор и организации, които предупреждават за рисковете от злоупотреби.

Привържениците на закона твърдят, че той дава възможност на хора, изправени пред непоносими страдания, да запазят контрол върху последния етап от живота си. Според тях държавата трябва да признае правото на пациентите да вземат решения за собственото си тяло и достойнство.

Критиците на мярката от своя страна изразяват опасения, че подобни практики могат да окажат натиск върху уязвими хора – възрастни, самотни или тежко болни пациенти.

  • Франция се присъединява към ограничен кръг държави

С приемането на закона Франция се доближава до други европейски страни, които вече имат регламентирани форми на асистирано прекратяване на живота, сред които Белгия, Нидерландия, Люксембург и Испания.

Предстои законът да премине през следващите процедури, преди да влезе окончателно в сила. Очаква се прилагането му да бъде съпроводено с допълнителни медицински правила и контролни механизми.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Пламен Йотински    
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