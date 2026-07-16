България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна: Какви са основните ангажименти

Министърът на външните работи Велислава Петрова по време на посещението си в Киев, където участва в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“.

Б ългария е сред държавите, подписали съвместна декларация за Украйна, приета на петата среща на върха Украйна, Югоизточна Европа в Киев на 15 юли 2026 г. Документът очертава общи позиции за войната, подкрепата за Украйна, бъдещото ѝ членство в ЕС и НАТО, санкциите срещу Русия и усилията за възстановяване на страната. Информацията е публикувана на официалния сайт на президента на Украйна .

Ключовите акценти от декларацията

България и останалите участници потвърждават подкрепата си за независимостта и териториалната цялост на Украйна. Държавите призовават Русия да прекрати войната и да изтегли войските си от Украйна. Укрепването на украинската противовъздушна отбрана е определено като приоритет. Подписалите страни подкрепят усилията за постигане на траен мир чрез международно право и участие на Украйна. Декларацията признава ролята на „Коалицията на желаещите“ за гаранции за сигурност на Украйна. Страните подкрепят европейската интеграция на Украйна, Молдова и държавите от Западните Балкани. Документът потвърждава подкрепа за евроатлантическия път на Украйна към бъдещо членство в НАТО. Държавите призовават за засилване на санкциите срещу Русия и мерки срещу заобикалянето им. Подписалите страни подкрепят търсенето на отговорност за военни престъпления и престъплението агресия. Декларацията включва ангажименти за участие във възстановяването, разминирането и енергийната устойчивост на Украйна. Страните заявяват намерение да засилят сътрудничеството срещу киберзаплахи и хибридни атаки. Следващата среща на върха Украйна - Югоизточна Европа ще се проведе в Словения през 2027 г.

Подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна

В декларацията подписалите страни потвърждават подкрепата си за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници, включително териториалните ѝ води.

Документът посочва, че участниците не признават опити за едностранна промяна на границите на Украйна и подкрепят правото на страната на самоотбрана съгласно член 51 от Устава на ООН.

Като условие за постигане на траен мир е посочено пълното, безусловно и проверимо изтегляне на руските войски и военно оборудване от територията на Украйна.

В декларацията е записано още, че решения за бъдещето на Украйна не могат да бъдат вземани без нейното участие.

Министърът на външните работи Велислава Петрова по време на посещението си в Киев, където участва в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“. Източник: МВнР

Военна подкрепа и противовъздушна отбрана

Сред конкретните акценти в документа е укрепването на украинската противовъздушна отбрана.

Подписалите държави определят като приоритет предоставянето на подходящи системи и прехващачи, включително способности за противодействие на балистични ракети.

Декларацията посочва, че за тази цел трябва да бъдат мобилизирани необходимите финансови ресурси и международни механизми.

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Позиция за руската агресия и военните действия

В документа държавите осъждат руската въоръжена агресия срещу Украйна и призовават Москва да прекрати войната.

Осъждат се и атаките срещу украински градове, цивилни граждани и критична инфраструктура, включително енергийни, водоснабдителни и канализационни съоръжения.

В декларацията е записано, че ударите срещу цивилни цели и жизненоважна инфраструктура представляват военни престъпления.

Подписалите страни осъждат също всяка политическа, военна, техническа или финансова подкрепа от трети държави за руските военни усилия.

Министърът на външните работи Велислава Петрова по време на посещението си в Киев, където участва в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“. Източник: МВнР

Мирни преговори и прекратяване на огъня

Декларацията посочва, че страните подкрепят усилията за постигане на всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право.

В документа е отбелязан призивът на украинския президент Володимир Зеленски за преговори, които да сложат край на войната.

Подписалите държави призовават Русия да се съгласи на пълно и всеобхватно прекратяване на огъня.

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„Коалицията на желаещите“ и гаранциите за сигурност

В декларацията се признава ролята на „Коалицията на желаещите“ като механизъм за подкрепа на Украйна.

Посочва се, че тя допринася за предоставянето на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност.

Държавите заявяват готовност да засилят участието си в работата на тази коалиция.

Министърът на външните работи Велислава Петрова по време на посещението си в Киев, където участва в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“. Източник: МВнР

Европейска интеграция на Украйна и страните от региона

Документът подкрепя процеса на разширяване на Европейския съюз и отбелязва напредъка на Украйна, Молдова и партньорите от Западните Балкани по пътя към членство.

В декларацията се посочва, че бъдещото членство на тези държави в ЕС е свързано със стабилността и сигурността на Европа.

Подписалите страни потвърждават ангажимента си за реформи, изпълнение на критериите за членство и съгласуване с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС.

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Подкрепа за бъдещо членство на Украйна в НАТО

В декларацията е потвърдена подкрепата за евроатлантическите стремежи на Украйна.

Посочва се, че бъдещо членство на страната в НАТО е възможно, когато съюзниците постигнат съгласие и бъдат изпълнени необходимите условия.

Документът подчертава и правото на Украйна сама да избира своите договорености за сигурност и бъдещо развитие.

Министърът на външните работи Велислава Петрова по време на посещението си в Киев, където участва в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“. Източник: МВнР

Санкции срещу Русия и противодействие на заобикалянето им

Подписалите държави призовават за допълнително засилване на санкционния натиск срещу Русия и нейната военна икономика.

В декларацията се настоява за по-ефективно прилагане на ограниченията, противодействие на руския „сенчест флот“ и по-тясно международно сътрудничество срещу заобикалянето на санкциите.

Документът включва и мерки за координация срещу киберзаплахи и други хибридни дейности.

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Отговорност за военни престъпления

Декларацията осъжда нарушенията на международното хуманитарно право и правата на човека, извършени по време на войната.

Държавите призовават за връщане на всички незаконно депортирани и принудително преместени украински граждани, включително деца, както и за освобождаване на незаконно задържаните цивилни и военнопленници.

Документът подкрепя международните усилия за търсене на отговорност за престъплението агресия срещу Украйна, включително чрез Специалния трибунал за престъплението агресия.

Министърът на външните работи Велислава Петрова по време на посещението си в Киев, където участва в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“. Източник: МВнР

Енергийна сигурност и Черноморски регион

В декларацията се отделя специално внимание на енергийната инфраструктура на Украйна.

Страните заявяват подкрепа за укрепване на енергийната сигурност чрез диверсификация на маршрутите за доставки, разширяване на междусистемната свързаност и възстановяване на украинската енергийна система.

Посочва се и подкрепа за Фонда за енергийна подкрепа на Украйна.

Отделен акцент е поставен върху сигурността в Черноморския регион. Държавите заявяват намерение да укрепват въздушната и морската сигурност, защитата на критичната инфраструктура, свободата на корабоплаването и противодействието на хибридни заплахи.

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Запорожката атомна електроцентрала

В декларацията се осъжда руската окупация и милитаризация на Запорожката атомна електроцентрала.

Подписалите страни настояват Русия да изтегли военните и други неупълномощени лица от съоръжението и то да бъде върнато под контрола на Украйна.

Министърът на външните работи Велислава Петрова по време на посещението си в Киев, където участва в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“. Източник: МВнР

Химически оръжия и нарушения на международното право

Документът осъжда използването на опасни химически вещества от Русия срещу Украйна.

Държавите подкрепят усилията в рамките на Организацията за забрана на химическите оръжия за разследване на подобни случаи и установяване на отговорност.

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Възстановяване и хуманитарна помощ

Подписалите държави заявяват готовност да участват във възстановяването и реконструкцията на Украйна.

Сред посочените направления са:

хуманитарното разминиране; възстановяването на околната среда; обновяването на засегнатите общности; сътрудничество с международни финансови институции, организации и частния сектор.

В документа е отбелязана и ролята на украинските ветерани в бъдещото възстановяване и развитие на страната.

Министърът на външните работи Велислава Петрова по време на посещението си в Киев, където участва в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“. Източник: МВнР

Борба с хибридни заплахи и дезинформация

Декларацията отчита наличието на хибридни действия срещу Украйна и държавите от Югоизточна Европа.

Страните се ангажират да засилят сътрудничеството срещу кибератаки, манипулиране на информация, дезинформационни кампании и други дейности, насочени срещу демократичните институции.

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Следваща среща на върха

В края на документа е договорено следващата среща на върха Украйна - Югоизточна Европа да се проведе в Република Словения през 2027 г.

По-долу публикуваме пълния текст на декларацията без редакторска намеса.

"Ние, президентът на Украйна Володимир Зеленски, президентът на Република Албания Байрам Бегай, президентът на Република Гърция Константинос Тасулас, президентът на Република Молдова Мая Санду, президентът на Румъния Никушор Дан, министър-председателят на Република Хърватия Андрей Пленкович, министър-председателят на Република Словения Янез Янша, първият заместник министър-председател на Република Северна Македония и министър по европейските въпроси Беким Сали, заместник министър-председателят по външните и европейските въпроси на Черна гора Филип Иванович и министърът на външните работи на Република България Велислава Петрова-Чамова, събрали се в Киев на 15 юли 2026 г. за петата среща на върха Украйна - Югоизточна Европа в присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен,

като надграждаме резултатите от предишните ни срещи в Атина, Тирана, Дубровник и Одеса, потвърждаваме значението на срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа като важна рамка за политически диалог, регионално сътрудничество и обща сигурност.

Провеждането на срещата в Киев в Деня на украинската държавност има дълбоко символично значение, тъй като утвърждава приемствеността на повече от хилядолетната украинска държавност.

Като отчитаме, че сигурността на Украйна, Черноморския регион и Югоизточна Европа е взаимносвързана, приемаме следната декларация: