България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна: Какви са основните ангажименти

Б ългария е сред държавите, подписали съвместна декларация за Украйна, приета на петата среща на върха Украйна, Югоизточна Европа в Киев на 15 юли 2026 г. Документът очертава общи позиции за войната, подкрепата за Украйна, бъдещото ѝ членство в ЕС и НАТО, санкциите срещу Русия и усилията за възстановяване на страната. Информацията е публикувана на официалния сайт на президента на Украйна.
Ключовите акценти от декларацията
- България и останалите участници потвърждават подкрепата си за независимостта и териториалната цялост на Украйна.
- Държавите призовават Русия да прекрати войната и да изтегли войските си от Украйна.
- Укрепването на украинската противовъздушна отбрана е определено като приоритет.
- Подписалите страни подкрепят усилията за постигане на траен мир чрез международно право и участие на Украйна.
- Декларацията признава ролята на „Коалицията на желаещите“ за гаранции за сигурност на Украйна.
- Страните подкрепят европейската интеграция на Украйна, Молдова и държавите от Западните Балкани.
- Документът потвърждава подкрепа за евроатлантическия път на Украйна към бъдещо членство в НАТО.
- Държавите призовават за засилване на санкциите срещу Русия и мерки срещу заобикалянето им.
- Подписалите страни подкрепят търсенето на отговорност за военни престъпления и престъплението агресия.
- Декларацията включва ангажименти за участие във възстановяването, разминирането и енергийната устойчивост на Украйна.
- Страните заявяват намерение да засилят сътрудничеството срещу киберзаплахи и хибридни атаки.
- Следващата среща на върха Украйна - Югоизточна Европа ще се проведе в Словения през 2027 г.
- Подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна
В декларацията подписалите страни потвърждават подкрепата си за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници, включително териториалните ѝ води.
Документът посочва, че участниците не признават опити за едностранна промяна на границите на Украйна и подкрепят правото на страната на самоотбрана съгласно член 51 от Устава на ООН.
Като условие за постигане на траен мир е посочено пълното, безусловно и проверимо изтегляне на руските войски и военно оборудване от територията на Украйна.
В декларацията е записано още, че решения за бъдещето на Украйна не могат да бъдат вземани без нейното участие.
- Военна подкрепа и противовъздушна отбрана
Сред конкретните акценти в документа е укрепването на украинската противовъздушна отбрана.
Подписалите държави определят като приоритет предоставянето на подходящи системи и прехващачи, включително способности за противодействие на балистични ракети.
Декларацията посочва, че за тази цел трябва да бъдат мобилизирани необходимите финансови ресурси и международни механизми.
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- Позиция за руската агресия и военните действия
В документа държавите осъждат руската въоръжена агресия срещу Украйна и призовават Москва да прекрати войната.
Осъждат се и атаките срещу украински градове, цивилни граждани и критична инфраструктура, включително енергийни, водоснабдителни и канализационни съоръжения.
В декларацията е записано, че ударите срещу цивилни цели и жизненоважна инфраструктура представляват военни престъпления.
Подписалите страни осъждат също всяка политическа, военна, техническа или финансова подкрепа от трети държави за руските военни усилия.
- Мирни преговори и прекратяване на огъня
Декларацията посочва, че страните подкрепят усилията за постигане на всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право.
В документа е отбелязан призивът на украинския президент Володимир Зеленски за преговори, които да сложат край на войната.
Подписалите държави призовават Русия да се съгласи на пълно и всеобхватно прекратяване на огъня.
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- „Коалицията на желаещите“ и гаранциите за сигурност
В декларацията се признава ролята на „Коалицията на желаещите“ като механизъм за подкрепа на Украйна.
Посочва се, че тя допринася за предоставянето на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност.
Държавите заявяват готовност да засилят участието си в работата на тази коалиция.
- Европейска интеграция на Украйна и страните от региона
Документът подкрепя процеса на разширяване на Европейския съюз и отбелязва напредъка на Украйна, Молдова и партньорите от Западните Балкани по пътя към членство.
В декларацията се посочва, че бъдещото членство на тези държави в ЕС е свързано със стабилността и сигурността на Европа.
Подписалите страни потвърждават ангажимента си за реформи, изпълнение на критериите за членство и съгласуване с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС.
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- Подкрепа за бъдещо членство на Украйна в НАТО
В декларацията е потвърдена подкрепата за евроатлантическите стремежи на Украйна.
Посочва се, че бъдещо членство на страната в НАТО е възможно, когато съюзниците постигнат съгласие и бъдат изпълнени необходимите условия.
Документът подчертава и правото на Украйна сама да избира своите договорености за сигурност и бъдещо развитие.
- Санкции срещу Русия и противодействие на заобикалянето им
Подписалите държави призовават за допълнително засилване на санкционния натиск срещу Русия и нейната военна икономика.
В декларацията се настоява за по-ефективно прилагане на ограниченията, противодействие на руския „сенчест флот“ и по-тясно международно сътрудничество срещу заобикалянето на санкциите.
Документът включва и мерки за координация срещу киберзаплахи и други хибридни дейности.
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- Отговорност за военни престъпления
Декларацията осъжда нарушенията на международното хуманитарно право и правата на човека, извършени по време на войната.
Държавите призовават за връщане на всички незаконно депортирани и принудително преместени украински граждани, включително деца, както и за освобождаване на незаконно задържаните цивилни и военнопленници.
Документът подкрепя международните усилия за търсене на отговорност за престъплението агресия срещу Украйна, включително чрез Специалния трибунал за престъплението агресия.
- Енергийна сигурност и Черноморски регион
В декларацията се отделя специално внимание на енергийната инфраструктура на Украйна.
Страните заявяват подкрепа за укрепване на енергийната сигурност чрез диверсификация на маршрутите за доставки, разширяване на междусистемната свързаност и възстановяване на украинската енергийна система.
Посочва се и подкрепа за Фонда за енергийна подкрепа на Украйна.
Отделен акцент е поставен върху сигурността в Черноморския регион. Държавите заявяват намерение да укрепват въздушната и морската сигурност, защитата на критичната инфраструктура, свободата на корабоплаването и противодействието на хибридни заплахи.
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- Запорожката атомна електроцентрала
В декларацията се осъжда руската окупация и милитаризация на Запорожката атомна електроцентрала.
Подписалите страни настояват Русия да изтегли военните и други неупълномощени лица от съоръжението и то да бъде върнато под контрола на Украйна.
- Химически оръжия и нарушения на международното право
Документът осъжда използването на опасни химически вещества от Русия срещу Украйна.
Държавите подкрепят усилията в рамките на Организацията за забрана на химическите оръжия за разследване на подобни случаи и установяване на отговорност.
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- Възстановяване и хуманитарна помощ
Подписалите държави заявяват готовност да участват във възстановяването и реконструкцията на Украйна.
Сред посочените направления са:
- хуманитарното разминиране;
- възстановяването на околната среда;
- обновяването на засегнатите общности;
- сътрудничество с международни финансови институции, организации и частния сектор.
В документа е отбелязана и ролята на украинските ветерани в бъдещото възстановяване и развитие на страната.
- Борба с хибридни заплахи и дезинформация
Декларацията отчита наличието на хибридни действия срещу Украйна и държавите от Югоизточна Европа.
Страните се ангажират да засилят сътрудничеството срещу кибератаки, манипулиране на информация, дезинформационни кампании и други дейности, насочени срещу демократичните институции.
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- Следваща среща на върха
В края на документа е договорено следващата среща на върха Украйна - Югоизточна Европа да се проведе в Република Словения през 2027 г.
По-долу публикуваме пълния текст на декларацията без редакторска намеса.
"Ние, президентът на Украйна Володимир Зеленски, президентът на Република Албания Байрам Бегай, президентът на Република Гърция Константинос Тасулас, президентът на Република Молдова Мая Санду, президентът на Румъния Никушор Дан, министър-председателят на Република Хърватия Андрей Пленкович, министър-председателят на Република Словения Янез Янша, първият заместник министър-председател на Република Северна Македония и министър по европейските въпроси Беким Сали, заместник министър-председателят по външните и европейските въпроси на Черна гора Филип Иванович и министърът на външните работи на Република България Велислава Петрова-Чамова, събрали се в Киев на 15 юли 2026 г. за петата среща на върха Украйна - Югоизточна Европа в присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен,
като надграждаме резултатите от предишните ни срещи в Атина, Тирана, Дубровник и Одеса, потвърждаваме значението на срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа като важна рамка за политически диалог, регионално сътрудничество и обща сигурност.
Провеждането на срещата в Киев в Деня на украинската държавност има дълбоко символично значение, тъй като утвърждава приемствеността на повече от хилядолетната украинска държавност.
Като отчитаме, че сигурността на Украйна, Черноморския регион и Югоизточна Европа е взаимносвързана, приемаме следната декларация:
- Оставаме единни в убеждението, че в Европа не може да има траен мир, сигурност, стабилност и благоденствие без суверенна и независима Украйна. Отдаваме признание на устойчивостта, силата и смелостта на украинския народ в борбата му за национална идентичност, бъдеще и свобода срещу руската агресия от 2014 г. насам и потвърждаваме непоколебимия си ангажимент да предоставяме всестранна подкрепа на Украйна. Тези общи усилия са от решаващо значение за бъдещето на Европа.
- Отново осъждаме незаконната, непредизвикана и неоправдана въоръжена агресия на Русия срещу Украйна и призоваваме Москва незабавно да прекрати войната. Това грубо нарушение на международното право, включително на Устава на ООН, представлява сериозна заплаха за мира и стабилността в Европа. Категорично осъждаме всяка политическа, военна, техническа, финансова или друга подкрепа, предоставяна от трети държави за военните усилия на Руската федерация, и настояваме тя да бъде незабавно прекратена.
- Решително осъждаме засилените и редовни масирани руски атаки срещу Киев и други населени места в Украйна, извършвани в явно нарушение на международното право. Изразяваме най-дълбоки съболезнования на всички жертви. Ударите срещу цивилни граждани и жизненоважна инфраструктура представляват военни престъпления. Призоваваме Русия да прекрати ракетните и безпилотните нападения срещу мирните украински градове, които вече отнеха множество цивилни животи и нанесоха сериозни щети на критична инфраструктура, включително на енергийни, водоснабдителни и канализационни съоръжения. Тези умишлени опити за предизвикване на хуманитарна катастрофа задълбочават войната и подкопават продължаващите усилия за мир.
- Подчертаваме, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана остава приоритет, особено чрез предоставяне на подходящи системи и прехващачи, способни да противодействат на балистични ракети. Подкрепяме мобилизирането на необходимите финансови ресурси и международни механизми за тази цел, като отчитаме, че по-силната противовъздушна отбрана спасява живота на цивилни граждани и защитава критичната инфраструктура.
- Потвърждаваме непоколебимата си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, включително териториалните ѝ води. Тези универсални принципи са в основата на мира, сигурността, стабилността и благоденствието в Европа. Подчертаваме политиката си на непризнаване на всеки опит за незаконна промяна на тези граници и потвърждаваме присъщото право на Украйна на самоотбрана съгласно член 51 от Устава на ООН. Пълното, безусловно и подлежащо на проверка изтегляне на руските войски и военно оборудване от цялата територия на Украйна остава задължително условие за постигането на траен мир. Нито едно решение за Украйна не може да бъде взето без участието на Украйна.
- Оставаме единни в солидарността си с Украйна и заедно с нашите партньори сме решени да работим за възстановяването на всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право. Приветстваме непоколебимия ангажимент на Украйна към мира и призива на президента Зеленски за преговори, които да сложат край на войната. Оценяваме усилията на нашите партньори и съюзници за прекратяването на конфликта. Призоваваме Русия да отговори със същото, като се съгласи на пълно и всеобхватно прекратяване на огъня.
- Признаваме важната роля на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително чрез предоставяне на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност. Изразяваме готовност да засилим участието си в нейната работа.
- Приветстваме неотдавнашното откриване на два преговорни клъстера с Украйна и Република Молдова и подкрепяме възможно най-скорошното отваряне на останалите клъстери в съответствие с принципа на напредък според заслугите. Отбелязваме положително напредъка на партньорите от Югоизточна Европа по пътя към членство. Признаваме, че тези постижения взаимно се подсилват и създават нов импулс за разширяването на ЕС. Бъдещото членство в Европейския съюз на партньорите от Западните Балкани, Украйна и Република Молдова представлява стратегическа инвестиция в дългосрочната стабилност, сигурност и благоденствие на Европа. Като се опираме на взаимната подкрепа за процеса на присъединяване според заслугите на всяка държава, потвърждаваме решимостта си да засилим съвместните усилия за продължителен и устойчив напредък на всички кандидати по техния индивидуален път към членство в ЕС. За да бъде използван новият импулс за разширяване, партньорите остават ангажирани с провеждането на целеви реформи и решителното изпълнение на критериите за членство, включително пълното съгласуване с общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС.
- Сигурността на Украйна е и наша сигурност. Украйна допринася за трансатлантическата сигурност, а ние оставаме единни в непоколебимата си подкрепа за защитата на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост, както е посочено в декларацията от срещата на върха на НАТО в Анкара. Потвърждаваме подкрепата си за евроатлантическите стремежи на Украйна по необратимия ѝ път към бъдещо членство в НАТО, когато съюзниците постигнат съгласие и необходимите условия бъдат изпълнени. Подкрепяме и суверенното право на Украйна сама да избира своите договорености за сигурност и да определя бъдещето си. Признаваме, че отбранителните способности на Украйна укрепват евроатлантическата сигурност, и подчертаваме значението на разширяването на отбранителното сътрудничество в подкрепа на дългосрочната сигурност и устойчивост на страната.
- Категорично осъждаме всички нарушения на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, извършени в рамките на руската агресивна война срещу Украйна. Призоваваме за незабавното връщане на всички незаконно депортирани и принудително преместени украински граждани, особено на украинските деца, както и за освобождаването на всички незаконно задържани цивилни и военнопленници.
- Потвърждаваме, че престъплението агресия не може да остане ненаказано. Подкрепяме международните усилия за търсене на отговорност за престъпленията, извършени срещу Украйна, включително чрез Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. Приветстваме държавите, които вече са се присъединили към разширеното частично споразумение за създаване на Управителен комитет на Специалния трибунал. Останалите участници изразяваме намерение своевременно да разгледаме възможността за присъединяване към споразумението и за принос към това важно усилие.
- Призоваваме за допълнително засилване на санкционния натиск срещу Руската федерация и нейната военна икономика, за ефективно прилагане на ограниченията, за противодействие на руския „сенчест флот“ и за по-тясно международно сътрудничество срещу заобикалянето на санкциите, киберзаплахите и други хибридни дейности, които подкопават европейската сигурност.
- Категорично осъждаме продължаващите руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна и потвърждаваме ангажимента си към укрепване на регионалната енергийна сигурност чрез по-тясно сътрудничество, диверсификация на маршрутите за доставки, разширяване на междусистемната свързаност и подкрепа за възстановяването и модернизирането на украинската енергийна система, включително чрез Фонда за енергийна подкрепа на Украйна. Насърчаваме партньорите да използват уникалния опит на Украйна в укрепването на енергийната устойчивост във военни условия.
- Подчертаваме стратегическото значение на Черноморския регион за европейската и световната сигурност. Руската агресия срещу Украйна, посегателствата върху свободата на корабоплаването, включително атаките срещу търговски кораби и граждански пристанища, кибератаките, манипулирането на информация и чуждестранната намеса, ударите по критична инфраструктура, навлизанията на дронове, нарушенията на суверенното въздушно пространство и опитите за подкопаване на демократичните институции се превърнаха в общи предизвикателства за региона. Ангажираме се да укрепваме въздушната и морската сигурност, способностите за противодействие на дронове, регионалната свързаност, защитата на критичната инфраструктура, свободата и безопасността на корабоплаването, енергийната устойчивост и координираните отговори на хибридните заплахи в съответствие с международното право, включително Конвенцията на ООН по морско право.
- Решително осъждаме незаконната окупация и милитаризация на Запорожката атомна електроцентрала от Русия, които продължават да подкопават ядрената безопасност и да нарушават седемте незаменими стълба на Международната агенция за атомна енергия за ядрена безопасност и сигурност, както и петте принципа за гарантиране на безопасността и сигурността на централата. Отново настояваме Русия незабавно да изтегли всички военни и други неупълномощени лица от съоръжението и да го върне под контрола на Украйна.
- Категорично осъждаме системното използване на опасни химически вещества от Руската федерация срещу Украйна в нарушение на Конвенцията за забрана на химическите оръжия. Потвърждаваме, че пълната отговорност за тези действия остава приоритет. Подкрепяме усилията в рамките на Организацията за забрана на химическите оръжия за разследване на инцидентите с опасни химически вещества и за установяване на отговорността за тяхната употреба.
- Потвърждаваме готовността си да допринасяме активно за възстановяването и реконструкцията на Украйна, хуманитарното разминиране, възстановяването на околната среда и обновяването на засегнатите общности в тясно сътрудничество с международните финансови институции, международните организации и частния сектор. Признаваме важния принос, който украинските ветерани ще имат за дългосрочното възстановяване и развитие на страната.
- Признаваме, че руската агресивна война е съпътствана от системни хибридни действия, насочени срещу Украйна и държавите от Югоизточна Европа. Ангажираме се да укрепваме сътрудничеството в противодействието на киберзаплахите, чуждестранното манипулиране на информация и намеса, дезинформационните кампании и други злонамерени дейности, насочени към подкопаване на демократичните институции, общественото доверие, регионалната стабилност и европейската интеграция.
- Отчитаме, че пътят към членство в ЕС създава нови възможности за практическо сътрудничество. Потвърждаваме ангажимента си към укрепване на върховенството на закона, правата на човека, демократичното управление, регионалното сътрудничество, устойчивостта, свързаността и енергийната диверсификация, за да ограничим съществуващите предизвикателства и да допринесем за траен мир, стабилност и благоденствие в нашия регион и в цяла Европа.
- Съгласяваме се да продължим редовния политически диалог и координацията на всички равнища с цел допълнително укрепване на регионалното сътрудничество. Потвърждаваме, че сигурна, свободна, мирна и просперираща Европа не е възможна без сигурна, свободна, мирна и просперираща Украйна, и оставаме ангажирани с подкрепата за нея.
- Договорихме се следващата среща на върха да се проведе в Република Словения през 2027 г."