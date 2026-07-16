Провал в Лондон: Меган избяга „унизена“ от Англия, Хари закъса с милиони след съдебен удар

Д ългоочакваното пътуване на принц Хари и Меган Маркъл до Обединеното кралство се превърна в истински кошмар за херцогинята на Съсекс. Заради сериозни проблеми със сигурността, 44-годишната Меган и децата им – Арчи (7 г.) и Лилибет (5 г.), бяха принудени да съкратят престоя си и да се приберат обратно в Калифорния много по-рано от планираното, съобщи Page Six.

Кралският репортер Ръсел Майърс потвърди пред списание People, че визитата е претърпяла пълен крах. Близък до двойката източник споделя, че Меган се е почувствала „изключително унизена“ да стои отстрани, докато Хари (41 г.) и Бъкингамският дворец публично спорят за сигурността и настаняването на семейството му.

Без държавна охрана и без кралски покрив

How ‘humiliated’ Meghan Markle navigated Prince Harry’s ‘nightmare’ UK visit https://t.co/N1RwoEJ6NL pic.twitter.com/lhgm6bdS5a — Page Six (@PageSix) July 15, 2026

Хари пристигна в родината си за едноседмично посещение, за да промотира предстоящите догодина игри за ветерани Invictus Games в Бирмингам. Престоят му обаче започна с поредица от удари под кръста:

На Меган и Хари беше отказана държавна охрана, финансирана от британските данъкоплатци.

Бъкингамският дворец в последния момент оттегли предложението си семейството да отседне в кралска резиденция.

Това принуди Меган и децата да си тръгнат преждевременно, оставяйки Хари сам през по-голямата част от времето.

Въпреки драмата, Меган и децата все пак успяха да се срещнат насаме с крал Чарлз III (77 г.) и кралица Камила в имението Хайгроув Хаус миналия петък. Чарлз не беше виждал внуците си от 2022 г. насам. „По-добре е подробностите от тези срещи да останат в тайна, за да могат да възстановят семейните си връзки“, коментират близки до двореца.

Финансов удар: Хари дължи милиони след загубено дело

Проблемите за Хари не спряха дотук. Докато беше в Англия, принцът разбра, че е загубил шумно съдебно дело срещу издателя на таблоида Daily Mail за нарушаване на личното пространство.

Загубата е съкрушителна. Според източници Хари трябва да плати космическите 15 милиона долара съдебни разноски – сума, с която в момента не разполага, и вероятно ще трябва да поиска заем от близкия си приятел сър Елтън Джон. Самият Хари определи решението на съда като „пълен фарс“.

Ледената стена между братята

Очаквано, по време на престоя си Хари не се срещна с брат си – принц Уилям. Отношенията между двамата остават напълно разрушени, като източници твърдят, че от страна на Уилям няма никакво желание за помирение.

Въпреки това кралският експерт Кинси Шофийлд разкрива, че Уилям напълно разбира решението на баща им Чарлз да види внуците си:

„Уилям оценява факта, че баща му, който се бори с рака, иска да види сина си и внуците си. Но в същото време той остава твърдо на мнението, че Хари все още не е заслужил отново доверието на кралското семейство“.

Хари и Меган се отказаха от кралските си задължения през 2020 г., след което атакуваха фамилията в скандалното интервю пред Опра Уинфри и документалната си поредица в Netflix. Изглежда, че пътят им обратно към Двореца е окончателно затворен.