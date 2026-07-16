Пазарът на смартфони е най-зле от 13 години насам и може да не се подобри скоро

М ечтата за евтин, смартфон с мощен хардуер е поставена на пауза. Ако напоследък сте пазарували телефон от начален или среден клас, може би сте забелязали една неприятна тенденция: устройствата или стават осезаемо по-скъпи, или предлагат по-опростени спецификации в сравнение с моделите, пуснати само преди година.

Това не е илюзия. Според скорошен доклад на Semafor, цитиран от MakeUseOf, глобалните доставки на смартфони са спаднали с 11% през второто тримесечие на 2026 г., което е най-лошият спад на пазара от 13 години насам. Това не е просто признак на умора на потребителите, а е резултат от тежка глобална криза с чиповете за памет, която принуждава производителите да повишат цените или да понижат качеството на хардуера.

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Коренът на този скок на цените се крие в продължаващия бум на изкуствения интелект. Технологичните гиганти наливат милиарди в изграждането на огромни центрове за данни за изкуствен интелект, които изискват сериозни количества високоскоростна памет (HBM) и DRAM памет от корпоративен клас.

Тъй като снабдяването на тези огромни центрове за данни е изключително доходоносно, големи производители на памет като Samsung, Micron и SK Hynix са изместили фокуса си на производство към тях. Стандартната потребителска памет е изместена на заден план. Това свиване на доставките води до рязко покачване на пазарните цени на DRAM и NAND паметта – основните градивни елементи на RAM и паметта за съхранение на всеки смартфон.

Но това не е всичко. Модерните процесори за смартфони стават все по-скъпи за проектиране и производство. Усъвършенстваните производствени процеси, като тези, използвани за днешните флагмански чипове, изискват милиарди долари за изследвания и едни от най-сложните фабрики за полупроводници в света. Тези разходи в крайна сметка се отразяват в цената на готовите устройства.

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Изкуственият интелект също увеличава хардуерните изисквания в самите смартфони. Много от днешните първокласни функции разчитат на по-мощни процесори, специализирани невронни чипове и по-големи количества RAM. Функции като превод в реално време, разширено редактиране на снимки, генериране на изображения на устройството и асистенти с изкуствен интелект изискват хардуер, който само преди няколко години би се считал за флагмански. Производителите реагират, като оборудват дори телефони от среден клас с повече памет и по-бързи процесори, но тези подобрения неизбежно увеличават производствените разходи.

В телефон от начално ниво, паметта и чиповете за съхранение могат да представляват до 60% от общите производствени разходи. Когато цените на RAM се удвоят или утроят, производството на телефон на първоначалната му цена моментално става нерентабилно.

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Поради тези растящи разходи, много смартфони от начално ниво сега струват над 50% повече от еквивалентните модели миналата година, което изтласква потребителите с ограничен бюджет. За да поддържат цените на дребно донякъде стабилни, някои марки избират да пускат нови модели с по-стари, по-бавни процесори, по-малко място за съхранение или по-малко RAM, разчитайки вместо това на трикове като „виртуална RAM“, за да компенсират спецификациите.

Друг фактор е по-дългата софтуерна поддръжка. Все повече производители вече обещават до седем години актуализации на операционната система и сигурността за много от своите модели. Макар че това значително подобрява дългосрочната стойност за потребителите, поддържането на разработка, тестване и актуализации на сигурността на софтуера в продължение на толкова много години също представлява постоянен разход, който производителите трябва да поемат.

Валутните колебания, инфлацията и разходите за глобалната верига за доставки продължават да добавят допълнителен натиск. Въпреки че веригите за доставки до голяма степен са се възстановили от смущенията, наблюдавани по време на пандемията, цените на компонентите остават нестабилни, докато разходите за доставка, производство и труд като цяло са се увеличили.

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За потребителите това означава, че става по-важно от всякога да оценяват смартфоните въз основа на общата стойност, а не само на спецификациите. Телефон, който струва малко повече днес, може да остане бърз, сигурен и поддържан за няколко допълнителни години, което го прави по-добра дългосрочна инвестиция от по-евтина алтернатива, която получава по-малко актуализации или използва по-стар хардуер.

Индустрията на смартфоните навлиза в нова фаза, в която технологичният напредък вече не е автоматично съпроводен с по-ниски цени. Вместо да очакват производителността на флагманите да достигне и достъпни устройства, потребителите може да се нуждаят от корекции на очакванията и на бюджетите си.