Свят

Криза на мъжествеността в армията? САЩ ще тестват войниците за тестостерон

Пийт Хегсет представи планове за нова програма за скрининг за дефицит на тестостерон сред военнослужещите, която ще работи за осигуряване на „правилните нива на тестостерон“ у личния състав, за да функционират те в оптимално състояние

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 юли 2026, 11:21
Криза на мъжествеността в армията? САЩ ще тестват войниците за тестостерон
Пийт Хегсет   
Източник: GettyImages

С екретарят по отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви в сряда, че Министерството на отбраната (преименувано от Тръмп на министерство на войната) ще предложи изследвания за дефицит на тестостерон за войници на възраст 30 и повече години.

Във видеоклип, публикуван в социалната мрежа X, Хегсет представи планове за нова програма за скрининг за дефицит на тестостерон сред военнослужещите, която ще работи за осигуряване на „правилните нива на тестостерон“ у личния състав, за да функционират те в оптимално състояние, пише The Guardian.

„Оторизирам нова програма за скрининг за дефицит на тестостерон за нашите военнослужещи, гарантираща, че имате правилните нива на тестостерон, за да действате по най-добрия възможен начин“, казва Хегсет във видеото.

„Както знаем, съвременното бойно поле е брутално и безмилостно. То изисква и налага максимална психологическа и умствена готовност, и като адресираме тези здравни маркери по-рано, ние ви държим на челното място по бойна ефективност и ви даваме същото ниво на подкрепа, каквото вие давате на тази нация – абсолютно най-доброто“, добавя той.

Бойците на възраст 30 и повече години ще преминават през годишни тестове като част от своите здравни оценки, докато тези под 30 години могат да се включат по собствено желание, каза Хегсет. Лечението, включително заместителната терапия с тестостерон, е доброволно и е насочено към „възстановяване и оптимизиране“ на естествените способности.

Инициативата ще даде приоритет на дългосрочното здраве, целейки да гарантира, че войниците ще останат „силни и устойчиви“ през целия си живот. Хегсет също така заяви, че тази програма е част от ангажимента на министерството да предоставя „елитни медицински грижи“ и да поддържа физическата и менталната готовност, необходими за съвременния бой.

Хегсет не е първият член на администрацията на Тръмп, който се спира на т.нар. „криза“ с ниския тестостерон. 72-годишният здравен министър Робърт Ф. Кенеди-младши е говорил за инжектирането на тестостерон като част от личния си режим срещу стареене. През октомври той предупреди, без доказателства, че днешните американски тийнейджъри имат „50% от тестостерона на 65-годишен мъж“.

Тестостеронът и опасенията от неговия недостиг се превърнаха в политическа фиксация в дясното пространство. Коментатори от алтернативни медии, като Тъкър Карлсън, заклеймиха кризата на мъжествеността във филми като „Краят на мъжете“ (The End of Men), докато инфлуенсъри популяризират тенденцията за увеличаване на тестостерона („T-maxxing“) и директни продажби на инжекции с тестостерон към потребителите.

В изявление на Американската урологична асоциация се казва, че тя „оценява разбирането на администрацията за важността на изследването на мъжете за дефицит на тестостерон“, въпреки че „диагнозата за дефицит на тестостерон не трябва да се основава само на едно кръвно изследване“.

Вместо това асоциацията посочва, че такъв тест може да служи като „базова стойност“ за лица, „които се нуждаят от по-нататъшна оценка“. Асоциацията също така предупреждава, че диагнозата за нисък тестостерон не трябва да се поставя само въз основа на един тест, а по-скоро въз основа на симптоми и два отделни теста.

Администрацията на Тръмп отрича използването на хормони при терапията за потвърждаване на пола, включително както на тестостерон, така и на естроген, определяйки ги като „химическо и хирургическо осакатяване“. Изявлението на Хегсет не засяга темата за повече от 231 000 жени, които са на активна служба в американската армия.

Според изследване, публикувано в списанието „Social Science & Medicine“, младите мъже са агресивно таргетирани онлайн от инфлуенсъри и уелнес компании, които рекламират хормонални тестове и лечения като жизненоважни за това да бъдеш „истински мъж“, въпреки че изследването за нисък тестостерон е медицински неоправдано при повечето хора в тази възрастова група.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Guardian    
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