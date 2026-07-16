Свят

„Украйна влиза в нова лига“: Киев обяви успешен тест на балистична ракета

Новината идва на фона на мащабни правителствени рокади, започнати от президента Володимир Зеленски

Василена Василева Василена Василева

16 юли 2026, 08:38
„Украйна влиза в нова лига“: Киев обяви успешен тест на балистична ракета
Украинските власти не разкриват технически характеристики на новата ракета, нито обсега ѝ   
Източник: Getty Images

У крайна е извършила успешно изпитание на нова балистична ракета, разработена от Министерството на отбраната. Това съобщи министърът на отбраната в оставка Михайло Федоров в публикация в Telegram, цитирана от "Ройтерс".

„Има символика в това, че в деня, в който правителството беше разпуснато, балистична ракета, разработена от Министерството на отбраната, беше тествана успешно“, написа Федоров.

Министърът на отбраната на Украйна подаде оставка

По думите му при разработването на оръжието са били направени сериозни технологични подобрения.

„Преразгледахме из основи технологичните изисквания и постигнахме максимална прецизност. Намалихме разходите по конструирането с 30%. Украйна ще влезе в нова лига“, заяви министърът в оставка.

Украинските власти не разкриват технически характеристики на новата ракета, нито обсега ѝ. През последните години Киев работи по развитието на собствена ракетна програма, като целта е страната да намали зависимостта си от чуждестранните доставки на далекобойни оръжия и да увеличи възможностите си за нанасяне на удари по военни цели.

  • Правителствени рокади в Киев

Новината за успешния тест идва на фона на мащабни промени в украинското правителство.

Президентът Володимир Зеленски вече подкрепи кандидатурата на ръководителя на държавната енергийна компания „Нафтогаз“ Сергий Корецки за нов министър-председател. За поста на министър на отбраната, заеман досега от Федоров, медиите в Украйна посочват като основен фаворит настоящия министър на вътрешните работи Игор Клименко.

Политическите промени започнаха, след като премиерът Юлия Свириденко подаде оставка само година след встъпването си в длъжност. Президентът Зеленски аргументира рокадите с необходимостта от нов подход към управлението на страната в условията на продължаващата война с Русия.

Украинският парламент вече прие оставката на Свириденко, което по силата на закона доведе и до прекратяване на мандата на целия кабинет. Очаква се депутатите да гласуват новия министър-председател и състава на правителството.

  • Украйна ускорява развитието на собствено въоръжение

От началото на руската инвазия през 2022 г. Украйна значително увеличи инвестициите в собствената си отбранителна индустрия. Освен производство на дронове, страната разработва нови крилати и балистични ракети, както и системи за противовъздушна отбрана.

Киев нееднократно е заявявал, че развитието на местното военно производство е сред стратегическите приоритети на страната, тъй като позволява по-бързо снабдяване на армията и намалява зависимостта от външна военна помощ.

Редактор: Василена Василева
Източник: Иво Тасев, БТА    
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