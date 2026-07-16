Изстрели посред нощ и убити животни в Казанлъшко: Местни жители алармират за бракониерски набези

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Н апрежение и тревога обхванаха жителите на вилната зона край Казанлък след сигнал за нахлуване в частен имот посред нощ и убийство на домашни животни. Стопанинът на имота твърди, че зад случая стоят бракониери, а според него това не е първият подобен инцидент в района.

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Случаят се е разиграл в ранните часове на нощта в имота на Радо Христов. По това време в къщата са били съпругата му и двете им малки деца.

Малко след 4:00 часа семейството е било събудено от изстрели. При проверка станало ясно, че част от животните, отглеждани в двора, липсват.

„Чуха се няколко изстрела. Не мога да кажа дали са били от мощна въздушна пушка, или от оръжие със заглушител. След това установихме липсата на животните“, разказва Христов пред NOVA.

„Случи се до дома ни, докато децата ни спяха“

По думите на стопанина животните не са били част от ферма или специализиран обект, а са били отглеждани за лично стопанство.

Сред тях били агне и две виетнамски прасенца.

„Това е черешката на тортата. Бракониерските набези в района вече преминават всякакви граници. Най-тревожното е, че всичко се случва буквално до дома ни, докато вътре са били децата ми. Не искам дори да си представям какво можеше да се случи, ако някой беше излязъл навън в този момент“, заяви Христов.

След като публикувал сигнал в социалните мрежи, към него се обърнали жители на района, които разказали за други подобни случаи.

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Свидетели посочват един и същ бус

Според информацията, която стопанинът е получил от други хора, в близост до няколко места с изчезнали или убити животни е бил забелязван бял бус.

„Свързаха се с мен хора, на които са били отстреляни коне, телета, крави и други животни. Няколко от тях разпознават същия бус. Изглежда, че не става въпрос за единичен случай, а за организирана дейност“, твърди Христов.

Той предполага, че извършителите са действали предварително подготвено и са се стремели да останат незабелязани.

„В района има много камери заради честите посегателства по вили и имоти. Въпреки това хората явно са знаели откъде да минат, за да не бъдат засечени“, обяснява той.

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Полицията разследва случая

Сигнал до полицията е подаден още в деня на инцидента. По случая е започнало разследване, а свидетели вече са дали показания.

Към момента няма официална информация от органите на реда за установени извършители или задържани лица.

Жителите на района настояват за по-сериозен контрол и мерки срещу подобни посегателства, тъй като според тях усещането за несигурност сред хората се увеличава.