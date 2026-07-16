Тръмп заплаши да „нокаутира“ Иран: Ще извърши ли военно престъпление

П резидентът Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по мостове и електроцентрали в Иран, освен ако Техеран не се върне на преговорите за мир с Вашингтон, възраждайки опасенията, че подсказва за евентуални военни престъпления, които САЩ биха могли да извършат.

Коментарите на Тръмп дойдоха непосредствено преди четвъртата поредна нощ на удари между САЩ и Иран, което допълнително подкопава надеждите за трайно мирно споразумение, което да замени временното споразумение, сключено през юни.

Преговорите между делегациите на САЩ и Иран спряха внезапно, след като атаките около жизненоважния корабоплавателен маршрут в Ормузкия пролив отново зачестиха. Иран на практика контролира пролива от месеци, докато САЩ се борят да отворят отново стратегическия воден път, през който обикновено преминава една пета от световните доставки на петрол и газ.

В сряда Тръмп обяви, че Иран е освободил американски гражданин, задържан в страната от 2024 г. насам. „Иран позволи на американски гражданин, който беше несправедливо задържан през декември 2024 г. по време на „президентството“ на Сънливия Джо Байдън, да напусне страната. Сега тя е на безопасно място извън Иран и е в добро състояние. Съединените американски щати оценяват този жест на добра воля от страна на Иран!“, написа Тръмп.

Тръмп не назова името на американската гражданка, но нейният адвокат впоследствие я идентифицира като Дена Карари. „Имам удоволствието и вълнението да съобщя, че моята клиентка, американската гражданка Дена Карари (#DenaKarari), която беше блокирана в Иран (#Iran) от декември 2024 г. по фалшиви обвинения, вече е свободна“, заяви в социалната мрежа X международният адвокат по правата на човека Джаред Генсър.

„Това нямаше да се случи без изключителните и неуморни усилия на Доналд Тръмп (@realDonaldTrump). Сега Дена е в безопасност и пътува обратно към Съединените щати“, добави той.

Тръмп говори и пред среща на върха по въпросите на отбраната във Военния колеж на сухопътните сили на САЩ (U.S. Army War College) в сряда, малко след като САЩ стартираха пореден кръг от ракетни удари срещу Иран. „Справяме се наистина добре с Иран“, каза той, като добави, че „Иран в момента не е щастлив“. „Иран толкова силно иска да се споразумеем... ще разберем дали ще се споразумеем с тях, или просто ще довършим нещата“, добави той.

Във вторник Тръмп предупреди, че САЩ ще „нокаутират“ електроцентралите и мостовете на Иран, „освен ако те не седнат на масата и не преговарят“.

„Следващата седмица нещата за тях ще станат наистина зле. Ще запазя енергийните цели за накрая, но в крайна сметка ще ударим енергийни цели“, добави той в интервю за Fox News, излъчено късно във вторник.

От Newsweek се свързаха с Пентагона и Белия дом за коментар.

Умишлените атаки срещу цивилни граждани и невоенна инфраструктура по принцип са забранени от няколко международни споразумения, предназначени да ограничат ужасите на войната, като Женевските конвенции и Хартата на ООН.

Женевските конвенции изключват вземането под прицел на обекти, които са „незаменими за оцеляването на цивилното население“.

Собствените правни насоки на Пентагона казват, че цивилните граждани, военният медицински или религиозен персонал са недосегаеми, както и хората, считани за „hors de combat“ – неспособни да се борят поради нараняване или защото са пленени.

Освен ако културни сгради, паметници, съоръжения и други обекти не представляват „военни цели“, те не трябва да бъдат атакувани. Съществуват много малко изключения от това правило.

В началото на април САЩ атакуваха мост в строеж в иранския град Карадж, северозападно от Техеран. Тръмп сподели кадри от срутването на моста в социалните медии, обещавайки, че „предстои още“.

От Белия дом заявиха, че САЩ „винаги ще действат в рамките на закона“ в Иран, докато Тръмп по-рано заяви пред репортери, че „изобщо не“ се притеснява дали обещанията му да атакува гражданска инфраструктура могат да се равняват на военни престъпления.

Заплахите от април се завръщат, а с тях и опасенията

Тръмп каза през април, че САЩ ще вземат под прицел електроцентралите и мостовете на Иран – дори стигна дотам да предположи, че „цяла цивилизация ще умре тази вечер, за да не се върне никога повече“, ако Иран не отвори отново Ормузкия пролив до наложения от него тогава краен срок.

Коментарите веднага предизвикаха осъждане от страна на някои законодатели и от двете партии, бивши служители, правозащитни групи и дори от папата.

През същия месец повече от 100 експерти по международно право заявиха в отворено писмо, че ударите на САЩ срещу Иран „пораждат сериозни опасения относно нарушения на международното хуманитарно право, включително потенциални военни престъпления“.

Наблюдателите многократно изразяват опасения относно начина, по който настоящата администрация се отнася към международното право, и дали военните операции на САЩ, одобрени от правителството, могат да изложат на риск американските войници, които действително изпълняват заповеди от върха.

Някои правни експерти твърдят, че кампанията на САЩ за удари срещу предполагаеми лодки за контрабанда на наркотици в Карибско море и Тихия океан е нарушила международното право. Най-малко 210 души са загинали при тези атаки от началото им през септември 2025 г.

Съгласно военното право военнослужещите са длъжни да се подчиняват на законни заповеди, но да не се подчиняват на незаконни заповеди. Войниците не са защитени от съдебно преследване и дори от затвор само защото са изпълнявали директиви на главнокомандващия.

„Не ми трябва международно право“, каза Тръмп пред The New York Times в началото на януари, описвайки „собствения си морал“ като единственото ограничение на властта си.

Междувременно министърът на отбраната Пийт Хегсет миналата година уволни висшите юристи под пагон, премахвайки най-старшите инстанции в армията за консултации относно това дали заповедите са законни. Хегсет и преди е наричал военните юристи „пречки пред заповедите, дадени от главнокомандващия“.