Русия: Украински дрон уби главния инженер на Запорожката АЕЦ

Русия твърди, че украински дрон е убил главния инженер на Запорожката АЕЦ Александър Яковлев и шофьора му при удар по служебен автомобил край Енергодар. Към момента Украйна не е коментирала случая, а информацията не е независимо потвърдена.

МААЕ осъди нападението като недопустимо и предупреди за риска за ядрената безопасност, без да посочва коя страна носи отговорност за инцидента.

Москва използва случая, за да обвини Киев в „терористични действия“ срещу Запорожката АЕЦ, докато двете страни продължават взаимно да се обвиняват за атаките около най-голямата атомна електроцентрала в Европа.

АЕЦ "Запорожие" в град Енергодар Източник: ЕПА/БГНЕС

Главният инженер на намиращата се под руски контрол Запорожка атомна електроцентрала е бил убит при атака с украински дрон в близост до централата, съобщи в сряда ръководителят на руската държавна корпорация за ядрена енергия „Росатом“.

В изявление Алексей Лихачов заяви, че украински дрон е поразил служебен автомобил по пътя между територията на атомната електроцентрала и град Енергодар. При удара са загинали главният инженер Александър Яковлев и шофьорът на автомобила.

Руските сили превзеха Запорожката атомна електроцентрала в югоизточна Украйна, най-голямата в Европа с шест ядрени реактора, през първите седмици на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Оттогава Москва и Киев редовно се обвиняват взаимно в военни действия, които според всяка от страните застрашават ядрената безопасност.

Русия обвини Украйна в атака срещу АЕЦ „Запорожие“

Град Енергодар, където живее по-голямата част от персонала на атомната централа, често е обект на атаки.

Лихачов заяви, че липсата на реакция от страна на западните държави срещу атаките по централата „насърчава ескалацията на терористичните действия на украинското правителство“. По думите му през последните два месеца и половина при нападения в района са загинали 13 души, а други 48 са били ранени.

Дрон удари автомобил на МААЕ в Украйна (ВИДЕО)

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси осъди инцидента, без да посочва конкретно Украйна или Русия.

По думите му случилото се „представлява недопустимо нападение срещу централата и нейното ръководство, което сериозно застрашава ядрената безопасност“.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова написа в Telegram:

„Това е престъпление на киевския режим, което Гроси най-накрая трябва да види. Настояваме за ясно изявление, осъждащо това убийство, от съответните международни организации, на първо място от МААЕ.“

Миналия петък Кремъл обвини Украйна, че засилва това, което Москва определя като „терористични“ действия срещу атомната електроцентрала. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Украйна извършва удари по гражданска инфраструктура, както и по инфраструктура, пряко свързана с ядрената централа.

До момента украинската страна не е коментирала последния инцидент.

Повече за Запорожка атомна електроцентрала (ЗАЕЦ)

Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) е най-голямата атомна електроцентрала в Европа и една от десетте най-големи в света. Разположена е в Югоизточна Украйна, в град Енергодар, на южния бряг на язовир „Каховка“ на река Днепър. Централата е ключов компонент от енергийната инфраструктура на Украйна и преди пълномащабната инвазия през 2022 г. е генерирала около половината от ядрената електроенергия в страната и над една пета от общото национално производство.

Строителството на централата започва през 1980 г. по времето на Съветския съюз. Първият от шестте ѝ реактора е въведен в експлоатация през 1984 г., а последният – през 1995 г. Всеки от шестте енергоблока е оборудван с реактор тип ВВЕР-1000 (водо-воден енергиен реактор) с мощност 950 MWe, което формира обща инсталирана мощност от 5700 MWe. Преди окупацията централата се управлява от украинското държавно предприятие „Енергоатом“.

На 4 март 2022 г., по време на руското нахлуване в Украйна, Запорожката АЕЦ е окупирана от руските въоръжени сили. Това е първият случай в историята, в който действаща атомна електроцентрала с такъв мащаб е завзета по време на военен конфликт. Окупацията превръща обекта в център на сериозна международна загриженост поради рисковете от ядрена катастрофа. В района на централата многократно са регистрирани обстрели, които повреждат спомагателна инфраструктура, включително електропроводи, жизненоважни за охлаждането на реакторите.

Ситуацията предизвиква незабавната реакция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). През септември 2022 г. мисия на МААЕ, водена от генералния директор Рафаел Гроси, посещава централата, за да оцени щетите и да установи постоянно присъствие на свои експерти за наблюдение на безопасността. От края на 2022 г. всичките шест реактора са спрени и приведени в състояние на „студено спиране“, за да се намали рискът от инцидент. Въпреки това те продължават да се нуждаят от непрекъснато електрозахранване за системите за охлаждане.