България

След подписването на Киевската декларация: От „Прогресивна България“ обясниха каква е позицията на страната ни

"България много ясно декларира, че няма да възпира и да блокира общоевропейски решения", заяви Петър Витанов

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 6 минути / 16 юли 2026, 11:29
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Д епутати от "Прогресивна България" обясниха на брифинг пред журналисти как изглежда позицията на България след подписването на Киевската декларация в подкрепа на страната от външния ни министър Велислава Петрова.

"Нашата позиция не се променя, ние можем да засилим подкрепата за Украйна, но само според възможностите на България", каза Георги Илиев, цитиран от DarikNews.bg

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Петър Витанов каза, че България много ясно декларира, че няма да възпира и да блокира общоевропейски решения, а преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти единично.

"Не е колизия изказването на министър-председателя и на външната министърка, тя е в Киев във връзка с разговори за сътрудничество с Украйна в сферата на енергетиката", обясни той.

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Витанов подчерта, че декларации не се подписват, по думите му това са политически документи, а не юридически и нямат правнобвързващ характер.

"Съвсем нормално е в дипломацията тя да бъде многопластова, през последните месеци България за първи път демонстрира гръбнак, тя не блокира европейските решения, но има своя собствена позиция. Член 7 на декларацията казва засилваща роля на коалиция на желаещите, тези, които са прочели декларацията, могат да видят, че става дума за периода след подписване на мирно споразумение", каза още той и допълни, че такъв период все още няма, а по отношение на военните средства България няма възможност за такъв тип помощ.

България подписа Киевската декларация след срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“, с която признава работата на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна и заявява готовност да засили участието си в нея.

Документът беше публикуван на официалния сайт на президента на Украйна и беше подписан от още девет държави партньори. От името на България Киевската декларация беше подписана от министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова в присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Подписването на декларацията идва само часове след като президентът Румен Радев заяви в Париж, че България няма да се присъедини към „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна. 

„Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме“, заяви Радев.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
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