Българка счупи 6 световни рекорда на „Гинес“ за два месеца

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С впечатляващите 50 набирания за една минута българката Елина Пашаланова подобри световния рекорд на „Гинес“ и се превърна в едно от най-разпознаваемите имена в силовите дисциплини. Само за два месеца треньорката по кросфит успява да постави общо шест световни рекорда, четири от които вече са официално признати, съобщи NOVA.

Пътят към световните постижения започва преди повече от десетилетие, когато спортът постепенно се превръща в нейна страст и начин на живот. След като преминава през бягане, аеробика и фитнес, Елина открива кросфита - дисциплина, която съчетава елементи от вдигане на тежести, лека атлетика и гимнастика.

„Всичко ми стана скучно и се ориентирах към функционалното трениране. Харесва ми разнообразието и фактът, че постоянно се предизвикваш по различен начин“, разказва тя.

Идеята да атакува рекордите на „Гинес“ идва от нейния приятел Борис Налбантов, който също е носител на световни рекорди. По това време Елина дори не успява да изпълнява стриктните набирания, изисквани от регламентите на „Гинес“.

Българин с втори рекорд на Гинес

Всичко се променя след една изключително тежка тренировка от 1000 набирания.

„След нея бях две седмици с възпалени ръце. Тогава реших, че трябва да започна да тренирам набиранията системно и си поставих цел - по 1000 набирания всяка седмица“, спомня си тя.

Месеците усилена подготовка дават резултат. Първият рекорд е за най-много набирания за една минута. Когато за първи път опитва, успява да направи едва 26 повторения при действащ рекорд от 36-37. След три официални опита обаче достига впечатляващите 50 набирания и подобрява световното постижение.

След този успех идват и останалите рекорди. Елина записва 25 набирания само с два пръста при предишен рекорд от 16. Подобрява и рекорда за набирания с раница, тежаща 9 килограма, като прави 32 повторения при предишно върхово постижение от 24. Поставя и нов рекорд за набирания с един пръст, изпълнявайки 20 повторения.

Сред най-впечатляващите ѝ постижения е и рекордът за най-много набирания в рамките на един час. Там тя достига 881 повторения и значително подобрява досегашния рекорд от 733.

„Най-хубавото усещане е моментът, в който получиш потвърждението, че вече официално си рекордьор на „Гинес“, признава тя.

Въпреки успехите, амбициите на Елина не спират дотук. До края на годината тя планира да атакува още пет световни рекорда и дори да подобри собствения си рекорд за набирания в рамките на един час.

Освен към спортните върхове, тя е посветена и на работата си като треньор. Според нея най-голямата победа е да вдъхновява хората да преодоляват собствените си ограничения.

„Искам да помогна на повече хора да се развиват и да прескачат собствените си граници. Спортът е изключително важен за здравето и качеството на живота ни. Важно е да се движим, особено когато сме млади“, казва Елина.

Любовта към предизвикателствата остава нейна запазена марка. Сред най-нестандартните ѝ постижения е изминаването на един километър на ръце - предизвикателство, което тя успява да завърши за 90 минути.