НС започва с изборните правила: Шест законопроекта влизат за обсъждане

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Д епутатите започват работа с обсъждане на шест законопроекта за промени в Изборния кодекс. Това е първа точка в дневния ред на Народното събрание, като предложенията идват от различни политически сили.

Правната комисия обсъжда преминаване към изцяло машинно гласуване

Два от законопроектите са внесени от ДПС, а останалите са на „Прогресивна България“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Предложенията засягат различни аспекти от организацията и провеждането на изборите – от начина на гласуване до правилата за българите зад граница.

„Прогресивна България“ внася промени в Изборния кодекс за връщане на машинния вот от 2021 г.

Машинният вот отново на дневен ред

Сред основните идеи, които ще бъдат обсъдени, е възстановяването на машинното гласуване във вида му от 2021 г.

Темата за машинния вот остава една от най-спорните в изборното законодателство през последните години. След промени в Изборния кодекс през 2022 г. беше въведено гласуване с хартиена бюлетина като основен метод, а машините бяха превърнати в устройства за машинно отчитане на вота.

Вносителите на предложенията настояват за промяна на настоящия модел, като според тях машинното гласуване може да повиши доверието в изборния процес и да ограничи част от рисковете при отчитането на резултатите.

Критиците на връщането на стария модел обаче посочват необходимостта от гаранции за сигурността на машините и прозрачността на процедурата.

Нови правила за гласуване в чужбина

Друга важна промяна, заложена в част от законопроектите, е свързана с българите зад граница.

Предлага се отпадане на ограничението за разкриване на максимум 20 избирателни секции в държави извън Европейския съюз. Така българските граждани в страни с големи общности извън ЕС биха могли да имат повече възможности за упражняване на правото си на глас.

Сред предложенията е и премахване на избирателен район „Чужбина“ – идея, която също предизвиква различни политически реакции.

Поддръжниците на район „Чужбина“ смятат, че той би дал по-добро представителство на българите извън страната. Противниците му изразяват опасения за начина, по който ще бъдат разпределяни мандатите и как ще се отрази това на политическото представителство.

Втори акцент в заседанието

Като втора точка в дневния ред депутатите ще разгледат законопроект за ратифициране на Споразумението относно тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта.

Споразумението е подписано на 18 февруари 2026 г. в Брюксел и е свързано с прилагането на международните правила в областта на енергетиката.

Очаква се по време на дебатите в пленарната зала депутатите да обсъдят както конкретните текстове на споразумението, така и по-широките въпроси, свързани с енергийната политика и ангажиментите на България.

Промените в Изборния кодекс обаче се очаква да бъдат сред основните политически теми в заседанието, тъй като засягат правилата, по които ще се провеждат бъдещите избори.