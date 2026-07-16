Агресия, заплахи, опити за палежи: Жители на кооперация в Бургас живеят в кошмар заради самонастанила се жена

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Ж ители на бургаския квартал „Лазур“ твърдят, че от години живеят в страх заради своя съседка, която според тях обитава помещение със статут на офис в жилищна сграда. По думите им жената проявява агресивно поведение, отправя заплахи, трупа отпадъци и няколко пъти се е стигало до намеса на пожарната заради предполагаеми опити за палеж.

Съседите твърдят, че многократно са подавали сигнали до различни институции, но до момента не е намерено трайно решение на проблема.

Помещението, в което живее жената, се намира на приземния етаж на блока. Според живущите тя е гражданка на Литва и се е нанесла там през 2019 г.

Съседите: Има миризма, боклуци и постоянни конфликти

Жителите на блока разказват, че условията, при които жената живее, са тежки и засягат всички обитатели на сградата.

„Жената е в много тежко физическо състояние, живее в ужасни условия и това пречи много на нас. Трупа боклуци, има страшна миризма, тормози ни с викове, а започна и да прави палежи – три пъти за два месеца“, разказва пред NOVA Екатерина, живееща в блока.

По думите ѝ в помещението няма електричество от 2023 г., когато след проблем с канализацията на входа вътре е избухнал пожар. Оттогава, твърди тя, жената продължава да живее там без нормални битови условия.

Твърдения за агресия и повредени автомобили

Един от подателите на сигналите – Ицо, разказва, че напрежението между съседите и жената се е увеличило след многократни забележки за поведението ѝ.

„Като живущ в кооперацията това започна сериозно да ме притеснява. След многократните забележки, които отправяхме към жената, тя започна да проявява агресия към нас. Лично аз имах случай, в който тръгна срещу мен с ножица“, твърди той.

По думите му жената изхвърля отпадъци и различни предмети около сградата, а неговият автомобил е бил повреден.

Друг съсед също твърди, че е станал жертва на вандализъм.

„Направих ѝ забележка, качих се до апартамента, а когато слязох, видях, че колата ми е надраскана. Тя стоеше в инвалидната количка с ножица и драскаше“, разказва той.

Съседът посочва, че са подали сигнал в полицията и са предоставили записи от камерите, но според него не е последвало развитие по случая.

Многобройни сигнали до институциите

Живеещите в кооперацията твърдят, че са сезирали полицията и прокуратурата, но не виждат резултат.

„Писали сме два пъти до Районната прокуратура. Викали сме и полиция, но вече се отказахме. Когато разбере, тя се прибира вътре, заключва се и отказва да отвори. Често в два-три часа през нощта започва да крещи и не можем да спим“, разказва друг съсед.

По думите на живущите жената е била водена за преглед в Центъра за психично здраве.

„Два пъти са я водили на преглед. Последният беше миналата година. Казаха, че не представлява опасност нито за себе си, нито за околните. Аз обаче не смятам така, след като има предполагаеми опити за палеж“, заявява Екатерина.

Съседите твърдят още, че близки на жената отказват да поддържат контакт с нея заради поведението ѝ.

Искат институциите да намерят решение

Живеещите в сградата настояват компетентните органи да извършат необходимите проверки и да установят какво е състоянието на жената, може ли тя да носи отговорност за действията си и какви мерки могат да бъдат предприети.

Те настояват проблемът да бъде решен, преди да се стигне до по-сериозен инцидент.

Към момента няма официална позиция от институциите по случая.