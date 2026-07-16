България

Адвокати излязоха на протест срещу избора на член на КПК

Той се провежда пред сградата на Висшия адвокатски съвет, стигна се и до напрежение

Василена Василева Василена Василева

16 юли 2026, 10:10
Адвокати излязоха на протест срещу избора на член на КПК
На място има полицейски екипи   
Източник: БТА

Н апрежение възникна пред сградата на Висшия адвокатски съвет, където се провежда протест срещу избора на представител на адвокатурата в Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

На място има полицейски екипи, а организаторите очакват в 11:00 часа пред сградата да се съберат множество адвокати. Протестът е разрешен от Столичната община, съобщава NOVA.

Протест пред сградата на Антикорупционната комисия

Недоволството е свързано с решението на Висшия адвокатски съвет да избере адвокат Милен Шопов за член на антикорупционната комисия.

  • Спор около избора

Според протестиращите процедурата по избор и самата кандидатура предизвикват сериозни въпроси сред част от адвокатската общност. Те настояват за повече прозрачност и за обсъждане на решението.

До момента няма информация изборът да е отменен или променен.

Висшият адвокатски съвет е органът, който представлява адвокатурата на национално ниво и има правомощия, свързани с организацията и самоуправлението на адвокатската професия.

Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС

  • Напрежение пред сградата

По време на протеста се е стигнало и до напрежение между участници в проявата. На място са изпратени служители на реда, които следят за спазването на обществения ред.

Очаква се протестиращите да изразят позициите си относно избора и ролята на адвокатурата в работата на новата антикорупционна комисия.

Комисията за противодействие на корупцията е органът, който след законови промени пое функции по превенция и противодействие на корупцията, включително проверки и производства в рамките на определените ѝ правомощия.

Предстои да стане ясно дали протестът ще доведе до последващи действия от страна на Висшия адвокатски съвет.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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