Адвокати излязоха на протест срещу избора на член на КПК

Н апрежение възникна пред сградата на Висшия адвокатски съвет, където се провежда протест срещу избора на представител на адвокатурата в Комисията за противодействие на корупцията (КПК).
На място има полицейски екипи, а организаторите очакват в 11:00 часа пред сградата да се съберат множество адвокати. Протестът е разрешен от Столичната община, съобщава NOVA.
Протест пред сградата на Антикорупционната комисия
Недоволството е свързано с решението на Висшия адвокатски съвет да избере адвокат Милен Шопов за член на антикорупционната комисия.
- Спор около избора
Според протестиращите процедурата по избор и самата кандидатура предизвикват сериозни въпроси сред част от адвокатската общност. Те настояват за повече прозрачност и за обсъждане на решението.
До момента няма информация изборът да е отменен или променен.
Висшият адвокатски съвет е органът, който представлява адвокатурата на национално ниво и има правомощия, свързани с организацията и самоуправлението на адвокатската професия.
Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС
- Напрежение пред сградата
По време на протеста се е стигнало и до напрежение между участници в проявата. На място са изпратени служители на реда, които следят за спазването на обществения ред.
Очаква се протестиращите да изразят позициите си относно избора и ролята на адвокатурата в работата на новата антикорупционна комисия.
Комисията за противодействие на корупцията е органът, който след законови промени пое функции по превенция и противодействие на корупцията, включително проверки и производства в рамките на определените ѝ правомощия.
Предстои да стане ясно дали протестът ще доведе до последващи действия от страна на Висшия адвокатски съвет.