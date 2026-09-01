България

Бащата на Ива Михайлова: Властта в Северна Македония прехвърля вината върху дъщеря ми

Тя е със счупени прешлени и се нуждае от лечение в България, но съдът в Кочани не ѝ позволява да напусне страната, въпреки предложената гаранция от над 82 800 евро

Василена Василева Василена Василева

1 септември 2026, 09:35
Първи реакции след кандидатурата на Гюров и Кандев: ПП и „Да, България“ с подкрепа

Първи реакции след кандидатурата на Гюров и Кандев: ПП и „Да, България“ с подкрепа
ЦИК с важни срокове за президентските избори: Регистрацията на партиите започва

ЦИК с важни срокове за президентските избори: Регистрацията на партиите започва
Пак вандализъм: Надраскаха още един нов влак, този път в Перник

Пак вандализъм: Надраскаха още един нов влак, този път в Перник
Убийството на жена в столичния квартал

Убийството на жена в столичния квартал "Бъкстон": Разследването продължава, какво се знае до момента
Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за

Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за "Дондуков" 2
Валежи с гръмотевични бури и до 36°: Какво време ни очаква в първия септемврийски ден

Валежи с гръмотевични бури и до 36°: Какво време ни очаква в първия септемврийски ден
Българката, издирвана след потопа в Тибет, вече се завърна у дома

Българката, издирвана след потопа в Тибет, вече се завърна у дома
Вдъхновяващи истории на малки борци: „Майчин дом“ отбелязва 50 години неонатология с изложба

Вдъхновяващи истории на малки борци: „Майчин дом“ отбелязва 50 години неонатология с изложба

С ъдебните власти в Северна Македония продължават да не допускат пострадалата при тежка катастрофа Ива Михайлова да се прибере за лечение в България. Документите на младата жена са отнети след пътен инцидент през октомври миналата година. В понеделник казусът предизвика протести едновременно в София и пред съда в македонския град Кочани.

„Кракът ми се парализира“: Жена с двойно гражданство твърди, че СМР не ѝ позволява да се лекува в България

„Случаят се решава политически, а македонските власти умишлено използват факта, че семейството е с български паспорти и самосъзнание”, това заяви бащата на пострадалата при тежка катастрофа Ива Михайлова  Симеон Михайлов, в ефира на NOVA.

По думите му македонските власти се опитват да прехвърлят вината за трагичния инцидент върху нея, за да прикрият груба грешка на собствената си полиция, като за целта получават директни нареждания от кабинета на премиера Християн Мицкоски.

Фаталната катастрофа става на 7 октомври 2025 г. на магистрален път на излизане от Кочани в посока Щип. Според разказа на Михайлов полицейски патрул е спрял автомобил за проверка на абсолютно забранено за целта място - скоростна отсечка, където минималното ограничение е 90 км/ч. В опит да избегне удар в спрелите полицаи, насрещно движещ се автомобил навлиза рязко в лентата на Ива и се блъска челно в нея. Водачът на другата кола загива на място.

Ива Михайлова пред съда в Кочани: Надявам се на справедлив процес и лечение в България

Въпреки че фактите сочат друго, прокуратурата в Кочани обвинява българката.

„Имаме две експертизи, които категорично доказват, че Ива не е напускала своята лента за движение и няма абсолютно никаква вина за случилото се. Цялата вина е на колата, която навлиза в насрещното заради паркирания полицейски автомобил. Прокурорът обаче отказва да вземе това предвид. От общо 14 свидетели, 13 твърдят, че нищо не са видели, включително и полицаите. Единственият свидетел, който казва истината, вече е подсъдим”, обясни Симеон Михайлов.

Ново заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани, ще присъстват и български депутати

Той е категоричен, че процесът срещу дъщеря му е политически мотивиран и дирижиран от най-високо ниво.

„Знаем как процедират нещата от високия политически елит на премиера Християн Мицкоски. При всеки един въпрос, когато става дума за български гражданин или за българщината, се дават инструкции на прокуратурата”, коментира бащата и добави, че македонските власти умишлено са използвали факта, че след катастрофата семейството е представило българските си документи за самоличност.

България с остра реакция към Северна Македония за Ива Михайлова

В момента Ива Михайлова е със счупени прешлени на гръбначния стълб и се нуждае от спешна медицинска намеса, която не може да получи в РСМ. Въпреки че семейството е предложило имотна гаранция от над 82 800 евро, съдът категорично отказва да ѝ позволи да напусне страната и да се прибере в България за лечение.

Близките ѝ са категорични, че ще продължат да се борят за справедлив процес.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Военният министър за американските самолети в София: Няма риск за националната сигурност

Военният министър за американските самолети в София: Няма риск за националната сигурност

От детска мечта до нов спорт: Първото Световно първенство за русалки

От детска мечта до нов спорт: Първото Световно първенство за русалки

Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за

Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за "Дондуков" 2

Златният мост на Путин: Какво се случва зад затворените врати в Бишкек?

Златният мост на Путин: Какво се случва зад затворените врати в Бишкек?

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Mazda готви „безпрецедентни“ промени в големите си SUV-ове

Mazda готви „безпрецедентни“ промени в големите си SUV-ове

carmarket.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 2 дни
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 2 дни
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 2 дни
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Ще те унищожа“: Мъж хвърли нож по жената, с която живее, отправил ѝ и смъртни заплахи

„Ще те унищожа“: Мъж хвърли нож по жената, с която живее, отправил ѝ и смъртни заплахи

България Преди 9 минути

Той я удрял и с ръце в областта на гърба

Вдъхновяващата Виктория Боева в епизод на The Voice Cast: Имам една цел - да оставя нещо положително след себе си

Вдъхновяващата Виктория Боева в епизод на The Voice Cast: Имам една цел - да оставя нещо положително след себе си

Любопитно Преди 14 минути

Тя е носител на престижната награда Yale Book Award за изключителни академични и лидерски качества, както и златен медал по дебатиране от престижния американски университет „Йейл“

Непал

Жертвите в Непал наближават 1000, стотици са блокирани в пълни с кал тунели

Свят Преди 53 минути

Около 3916 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от пълни с кал тунели във водноелектрически обекти по поречието на река Тришули

Близо 6 млн. евро за дигитализация на бизнеса: Три български хъба получават финансиране

Близо 6 млн. евро за дигитализация на бизнеса: Три български хъба получават финансиране

България Преди 1 час

Средствата ще разширят услугите за бизнеса и публичния сектор, включително с достъп до решения и експертиза в областта на изкуствения интелект

Снимката е илюстративна

Два американски военни самолета са кацнали на летище „Васил Левски“ в София

България Преди 1 час

Става дума за самолети Lockheed C-130 - четиримоторни военнотранспортни машини

17-годишен загина, затрупан от скална маса край Ботевград

17-годишен загина, затрупан от скална маса край Ботевград

България Преди 1 час

Инцидентът е станал при изграждането на воден резервоар; МВР и прокуратурата разследват причините

Кои са новите попълнения в “Игри на волята” 8?

Кои са новите попълнения в “Игри на волята” 8?

Любопитно Преди 1 час

Танцьорът Кристиян Гогов и атлетката Александра Атанасова триумфираха в решаващите изпитания на Арената

Windows може да стане недостъпен, ако нямате код

Windows може да стане недостъпен, ако нямате код

Технологии Преди 2 часа

Новата актуализация на операционната система може да активира криптиране на диска за по-голяма сигурност, но много хора не знаят къде е кодът за достъп, който може да им бъде поискан от системата в определени ситуации

Дуейн „Кефи Д“ Дейвис

Обрат след 30 години: Първи виновен за убийството на Тупак Шакур

Свят Преди 2 часа

Журито съдебни заседатели призна Дуейн Дейвис за виновен по едно обвинение в убийство с изключително опасно оръжие за смъртта на рап звездата при стрелба от преминаващ автомобил в Лас Вегас на 7 септември 1996 г.

Тайните и традициите на Симеоновден: Не давайте нищо назаем днес

Тайните и традициите на Симеоновден: Не давайте нищо назаем днес

България Преди 2 часа

Лайнъл Ричи уплаши феновете: Постъпи в интензивно отделение, прилошало му на сцената

Лайнъл Ричи уплаши феновете: Постъпи в интензивно отделение, прилошало му на сцената

Свят Преди 3 часа

77-годишната звезда сама потърсила медицинска помощ след шоуто в Сейнт Луис, лекарите проверяват за обезводняване

НАТО вдигна изтребители по тревога заради въздушна заплаха край границата с Русия

НАТО вдигна изтребители по тревога заради въздушна заплаха край границата с Русия

Свят Преди 3 часа

Латвия първоначално предупреди за възможна опасност в района на Лудза, а по-късно обяви, че тя е отминала

Шести ден под обстрел: Руски удари по Киев убиха седем души, има ранени

Шести ден под обстрел: Руски удари по Киев убиха седем души, има ранени

Свят Преди 3 часа

Въздушна тревога обхвана почти цяла Украйна; Москва също съобщи за масирана атака с дронове

Жена с два ножа нападна хора на „Таймс Скуеър“, има жертва и ранен

Жена с два ножа нападна хора на „Таймс Скуеър“, има жертва и ранен

Свят Преди 4 часа

Полицията в Ню Йорк застреля 49-годишната нападателка, след като тя заплашила служителите на реда

Две жертви и десетки спасени след опустошителното наводнение в Гранд Каньон

Две жертви и десетки спасени след опустошителното наводнение в Гранд Каньон

Свят Преди 4 часа

Порой превърна Брайт Ейнджъл Крийк в разрушителен поток, повреди единствения водопровод към вътрешността на каньона и наложи ограничения за туристи и жители

Психиатър посочи 7 признака, на които родителите на тийнейджърки да обърнат внимание

Психиатър посочи 7 признака, на които родителите на тийнейджърки да обърнат внимание

Свят Преди 4 часа

Силните емоции, отдръпването и стремежът към съвършенство невинаги са просто част от пубертета

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg
1

Изпращаме един от най-сухите и горещи месеци август

sinoptik.bg
1

Как топлинният стрес "убива" земеделието

sinoptik.bg

Спинингът отблизо: ползи, натоварване и как да го комбинираш

Edna.bg

Тайната на успешния брак, ето как да запазим любовта през годините

Edna.bg

Вижте как Илиан Илиев отказа да се поздрави с Янев и реакцията на треньора на ЦСКА (видео)

Gong.bg

Левски представи новия си спонсор, договорът е дългосрочен

Gong.bg

Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската надпревара

Nova.bg

Димитър Стоянов: Няма риск за националната сигурност заради американските самолети на летището в София

Nova.bg