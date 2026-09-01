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Кои са новите попълнения в “Игри на волята” 8?

Танцьорът Кристиян Гогов и атлетката Александра Атанасова триумфираха в решаващите изпитания на Арената

1 септември 2026, 09:51
Кои са новите попълнения в “Игри на волята” 8?

О сем нови участници заслужиха място в надпреварата след зрелищни битки на Арената в “Игри на волята”. Шестима мъже и шест жени трябваше да докажат, че притежават необходимите сила, бързина, издръжливост и състезателен дух, за да получат шанса да започнат своето приключение в най-екстремното риалити.

При мъжете най-убедителен беше танцьорът и боксьор Кристиян Гогов, който завърши първи с впечатляваща преднина пред останалите. Второто място зае държавният служител Марио Аладжов - протеже на колоритния Теодор-Чикагото от седми сезон. Професионалният атлет Иисус Маринов, който се подготвя под ръководството на олимпийските легенди Йордан Йовчев и Красимир Дунев, се класира трети. Последното място сред мъжете отиде при авантюриста Стиван Добрев, който успя да навакса сериозно изоставане и да изпревари любителя на екстремните спортове Георги Димитров и IT специалиста Тихомир Стоянов.

Женската битка също предложи зрелищно съревнование, в което бързината, правилната стратегия и физическата сила се оказаха решаващи. Студентката по медицинска козметика Александра Атанасова триумфира убедително и заслужи първото място, а след нея се нареди финансовият анализатор и волейболен съдия Елица Иванова. Третото и четвъртото място бяха определени след фотофиниш, който отреди третата позиция на спортната любителка Антония Вутева, а четвъртата на професионалната състезателка по калистеника Константинели Милчалиева. В надпреварата не успяха да влязат гримьорката Мария Стоянова и тенисистката Илона Касабова.

Класирането отреди и разпределението на участниците в племената. Победителите в двете битки Кристиян и Александра ще се присъединят към Канарите в Резиденцията. Вторите в класирането Марио и Елица ще бъдат част от Вулканите в Стопанството, докато третите, Иисус и Антония, ще се изправят пред предизвикателствата на Ураганите на Пустия плаж. За Стиван и Константинели приключението започва в най-суровата територия - тази на Обречените в Блатото.

Местата в племената вече са разпределени, но истинската битка тепърва започва. Тази вечер предстои първият избор на капитани, нов сблъсък за територия, както и изпитания за силата и волята на участниците.

Гледайте следващия епизод на “Игри на волята” във вторник, 1 септември. от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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