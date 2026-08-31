Ива Михайлова пред съда в Кочани: Надявам се на справедлив процес и лечение в България

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И ва Михайлова се надява на справедлив съдебен процес в Северна Македония и разчита, че възможно най-бързо ще ѝ бъде позволено да се лекува в България, защото с всеки изминал ден усеща, че физическото ѝ състояние се влошава. Това каза тя пред журналисти пред съда в Кочани, където днес се провежда заседанието по делото срещу младата жена с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал човек.

Ново заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани, ще присъстват и български депутати

Михайлова е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието се случва в началото на октомври 2025 г., като при него няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

Пред съда Михайлова изрази благодарност на всички, които днес са отишли в съда в Кочани или на протеста пред посолството на Северна Македония в София, за да я подкрепят.

Тя отказа да коментира съдебния процес, но заяви, че се надява той да бъде справедлив.

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"Не мисля, че имам право да коментирам все още. Но се надявам на справедливо дело, на справедлив процес. Само че във всичко, което виждаме до момента, май не е така", посочи тя.

Михайлова каза, че единственото, от което се нуждае към момента, е лечение, каквото в Северна Македония не може да получи. Тя посочи, че е представила в съда "доста голяма медицинска документация", потвърждаваща тази необходимост, но до момента има осем отказани молби.

"Мисля, че вече сме изчерпали всичко, което можем да направим", каза тя.

В отговор на журналистически въпрос дали всеки изминал ден застрашава здравето ѝ, Ива Михайлова отговори утвърдително.

"Да. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически. И единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам", каза тя.