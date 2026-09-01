България

От 1 септември: Бюджетните организации свиват разходите за персонал с 10%

Свободните щатове ще бъдат премахвани, бонусите и допълнителните стимули се замразяват, без да се намаляват индивидуалните заплати на работещите

Василена Василева Василена Василева

1 септември 2026, 06:57
От 1 септември: Бюджетните организации свиват разходите за персонал с 10%
Източник: БТА

О т 1 септември 2026 г. във всички бюджетни организации влизат в сила рестриктивни мерки за намаляване на разходите за персонал с 10%. Основната цел на правителственото решение е спешно ограничаване на публичните разходи с оглед овладяване на бюджетния дефицит и запазване на фискалната стабилност.

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Мерките засягат министерства, ведомства, държавни агенции и общински администрации. Разпоредителите с бюджетни средства ще трябва да преструктурират разходите си и да се вместят в новите лимити.

Намаляването на разходите за възнаграждения с една десета няма да се извършва единствено чрез освобождаване на служители, а чрез цялостна оптимизация на административния апарат.

На първо място администрациите ще трябва да премахнат незаетите щатни бройки, които през годините са формирали допълнителни бюджетни резерви. Предвижда се още замразяване на бонусите за постигнати резултати, ограничения върху плащанията за извънреден труд и спиране на част от допълнителните материални стимули.

Дублиращи се звена и функции в министерствата и ведомствата също ще бъдат преструктурирани или обединени.

От Министерството на финансите увериха, че мярката е насочена към общия фонд „Работна заплата“ и не предвижда директно намаляване на индивидуалните възнаграждения на действащите служители.

Планът за 10-процентно съкращаване на разходите беше официално представен от финансовия министър през май 2026 г., след като данните за изпълнението на държавния бюджет през първите четири месеца на годината отчетоха тревожно нарастване на дефицита.

Към края на април дефицитът в държавната хазна достигна 1,75 млрд. евро. Сред основните фактори за увеличението му бяха автоматичното нарастване на възнагражденията в редица публични сектори, както и натрупаните социални разходи.

Пред риска дефицитът да надхвърли задължителния праг от 3% от брутния вътрешен продукт, правителството предприе пакет от мерки за фискална консолидация.

Сред тях е премахването на автоматичното обвързване на възнагражденията в редица държавни сфери с показатели за икономически растеж. Приоритет беше даден на инфраструктурни проекти, които са в напреднал етап на изпълнение, докато неприоритетни инвестиции бяха временно замразени.

Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга

Правителството обяви курс към ограничаване на излишните и непродуктивни разходи в публичния сектор.

Влизането в сила на новите ограничения от 1 септември поставя началото на съществен етап от фискалната адаптация. Целта е държавата да ограничи нарастването на разходите и да приключи 2026 г. в рамките на заложените бюджетни параметри.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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