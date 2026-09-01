Шести ден под обстрел: Руски удари по Киев убиха седем души, има ранени

Р усия нанесе удар с балистични ракети по железопътно депо и други обекти на железопътната инфраструктура в украинската столица Киев, при което загинаха най-малко седем души, съобщиха украинските власти, цитирани от "Ройтерс".

Шестима от загиналите са служители на държавната железопътна компания „Укрзализниця“, съобщи нейният главен изпълнителен директор Олександър Перцовски.

„През нощта балистични ракети удариха умишлено железопътно депо и други железопътни обекти в Киев. При удара загинаха седем души, шестима от които наши служители“, заяви Перцовски в социалните мрежи.

По думите му още един служител на компанията е бил ранен и е настанен в болница, където получава необходимата медицинска помощ.

Ударът е нанесъл сериозни материални щети. Напълно е разрушен цех в района на депото, а пожарникари продължават да гасят няколко огнища. Движението по два железопътни участъка е било временно преустановено заради атаката, но впоследствие е възстановено.

Броят на жертвите в Киев расте

Ударът по железопътната инфраструктура е част от мащабна руска въздушна атака срещу Киев и околността, която продължава шести пореден ден.

По последни данни на украинските власти осем души са загинали в самия Киев, включително три деца, а други са ранени. В Киевска област са загинали още хора, като общият брой на жертвите в столицата и района достига най-малко девет души.

В Бориспил, в Киевска област, един човек е загинал, а деветима са били ранени, включително дете. При ударите са повредени жилищна и бизнес сграда, както и други обекти. Съобщава се за пожари и разрушения на няколко места в района.

В самия Киев са били чути мощни взривове още в ранните часове на деня. Украинските власти съобщиха за поражения на различни места в столицата, включително по гражданска инфраструктура.

Шести пореден ден на руски атаки

Последната атака идва след почти непрекъсната серия от руски въздушни удари по Киев и околните райони.

Според украинските военновъздушни сили Русия е използвала комбинация от балистични и крилати ракети, противорадарни ракети и стотици дронове. Украинската противовъздушна отбрана е успяла да прихване или неутрализира голяма част от въздушните цели, но редица обекти са били поразени или повредени.

Въздушна тревога беше обявена в голяма част от територията на Украйна.

Атаките сериозно нарушават ежедневието на милиони жители на Киев. През последните дни въздушните тревоги многократно прекъсват работата на обществения транспорт, а хората прекарват часове в укрития.

Удар по железопътната инфраструктура

Железопътната мрежа има ключово значение за Украйна както за гражданския транспорт, така и за придвижването на стоки и хора в условията на война.

Ръководителят на „Укрзализниця“ Олександър Перцовски заяви, че компанията работи по отстраняването на последиците от атаката и възстановяването на повредената инфраструктура.

Десетки служители са успели да стигнат до укритията навреме. Компанията оказва подкрепа на работниците след преживяното нападение.

Атаките идват на фона на дипломатически усилия

Новата руска атака се случва на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел „задълбочен и конструктивен“ телефонен разговор с пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

По думите му страните работят по финализирането на датите за посещението им в Украйна, чиято цел е да бъде постигнат напредък в мирните усилия.

Москва също съобщи за атаки с дронове

На фона на руските удари по Киев Москва и други руски региони също съобщиха за украински атаки с безпилотни летателни апарати.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руската противовъздушна отбрана е свалила повече от десет дрона, насочили се към столицата.

В Самарска област, на около 800 километра югоизточно от Москва, местните власти съобщиха за повредени граждански обекти след въздушна атака.

Атаки с дронове бяха регистрирани и в Ленинградска област. Губернаторът Александър Дрозденко заяви, че противовъздушната отбрана е открила огън по безпилотни летателни апарати.

По думите му атака е предизвикала пожар в района на пристанището Уст Луга, като руските сили продължават да отблъскват нападението.

НАТО вдигна изтребители по тревога

На фона на повишеното напрежение в региона мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийския регион вдигна изтребители по тревога заради възможна въздушна заплаха над Латвия.

Латвийските въоръжени сили съобщиха, че заплахата е била установена в района на град Лудза, близо до границата с Русия. По-късно властите обявиха, че опасността е отминала.

Финландия също съобщи за ограничения на въздушния и морския трафик в близост до Русия на фона на засилената активност на безпилотни летателни апарати.

Русия и Украйна взаимно се обвиняват за ескалацията и отричат целенасочено да атакуват цивилни обекти.

Данните за жертвите и щетите, съобщавани от двете страни, не могат във всички случаи да бъдат независимо проверени.