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Топ 3 фактора, които ни състаряват без да подозираме

Навиците в начина на живот и излагането на въздействия от околната среда могат да засегнат процесите, свързани с клетъчното здраве и биологичното състаряване

Надежда Неменски Надежда Неменски

1 септември 2026, 07:03
Топ 3 фактора, които ни състаряват без да подозираме
Източник: iStock/GettyImages

Н авиците в начина на живот и излагането на въздействия от околната среда могат да засегнат процесите, свързани с клетъчното здраве и биологичното състаряване.

Това твърди експертът по функционална медицина д-р Уил Коул, съавтор на предстоящата книга „Излекувай клетките си“ („Heal Your Cells”), който вярва, че факторите на съвременния начин на живот могат да допринесат за клетъчна дисфункция, която от своя страна да въздейства върху възпаленията, съня и други процеси, свързани с цялостното здраве.

„Нашата генетика не се е променила от хиляди години, но нашият свят се промени драматично за изключително кратък период от време. Въпросът е в храните, които ядем или не ядем, в токсините от околната среда, които никога преди не са съществували, в стреса и травмите“, заяви базираният в Пенсилвания Коул, цитиран от The New York Post.

Коул посочи, че този натиск може да допринесе за това, което той нарича „проблем с ускореното стареене“, при който биологичната възраст може да се различава от хронологичната. „Много хора на 20, 30 и 40 години имат клетките на пенсионери. Това е често срещано, но не е нормално“, каза той. 

Д-р Коул отбеляза, че хората са склонни да приемат упоритите симптоми като мозъчна мъгла и умора за нещо нормално, вместо да ги обсъдят със здравен специалист. Тези симптоми са неспецифични и могат да произтичат от широк спектър от медицински фактори, фактори на начина на живот или фактори на психичното здраве.

Според Коул в някои случаи промените, свързани с клетъчната дисфункция, могат да започнат години преди човек да получи медицинска диагноза, но хората често пренебрегват или игнорират ранните симптоми. Той идентифицира следните три фактора, които могат най-силно да нарушат клетъчната комуникация, създавайки „клетъчен шум“, който може да допринесе за ускорено стареене и заболявания.

№ 1: Нездравословно хранене

Консумацията на храни, които „не отвръщат с любов на човешкото тяло“, е първият дразнител за здравето на клетките, особено възпалителните храни, според д-р Коул.

Неспазването на последователен прозорец за хранене, и вместо това храненето през дълги периоди от деня, без да се дава време на тялото да храносмила и да пости, също може да наруши клетъчния баланс, каза той.

№ 2: Излагане на токсини

Коул цитира определени въздействия от околната среда, включително пестициди, хербициди и PFAS (известни понякога като „вечни химикали“), като потенциални рискове за цялостното здраве. Ефектите от излагането зависят от веществото, дозата и продължителността на контакта, казват експертите.

Той също така посочи инфекциозните патогени, като бактерии и вируси, както и излагането на мухъл, като фактори, които могат да влияят на здравето.

Вечерното излагане на обогатена със синя светлина светлина може да попречи на циркадния ритъм при някои хора, докато последователният график на сън и събуждане и излагането на дневна светлина могат да подпомогнат здравия сън и клетъчното здраве, добави Коул.

№ 3: Хроничен стрес, травма и липса на свързаност

Коул посочи също хроничния стрес, неразрешената травма и липсата на социална или духовна свързаност като фактори, които могат да бъдат свързани с повече клетъчен шум.

Някои наблюдателни изследвания свързват религиозната или духовната ангажираност с по-ниски нива на определени възпалителни маркери и по-добри здравни резултати, въпреки че такива проучвания не могат да докажат, че самата вяра причинява тези ефекти.

„Това е нещо, за което не се говори много в света на биохакинга. Какви са вашите взаимоотношения с Бога и как това се проявява в клетките на соматично ниво? Изследванията показват, че хората, които имат своя „път на вярата“, са склонни да живеят по-дълъг, по-здравословен, по-младежки и по-жизнен живот“, каза Коул.

Коул заяви, че човек може да открие подобни ползи чрез всяка система от вярвания или общност, която „променя състоянието ви“, както и чрез връзка с природата. 

Да дадем на тялото „шанс за борба“

Съвременните стресови фактори могат да засегнат тялото по начини, които не винаги са незабавно видими, отбеляза Коул. „Клетката се обърква и не знае как да функционира добре, нито как да се възстановява. Просто трябва да дадем на тялото си шанс за борба, за да чуе през шума“, каза той.

Той добави, че обръщането на внимание на физическото, ментално-емоционалното и духовното благополучие може да помогне за намаляване на това, което той нарича „епигенетичен шум“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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