Лайнъл Ричи уплаши феновете: Постъпи в интензивно отделение, прилошало му на сцената

Л айнъл Ричи е хоспитализиран в Сейнт Луис, щата Мисури, след като се е почувствал зле след концерт там в събота вечерта.

77-годишният певец сам е постъпил в лечебното заведение след представянето си в The Muny във Forest Park, за да му бъдат направени медицински изследвания. По информация на TMZ той е бил лекуван в интензивното отделение.

Ричи все още е в болница, като според информацията се очаква да бъде изписан във вторник.

Lionel Richie, 77, taken into ICU in St Louis after falling ill on stage https://t.co/dqX59FwR2H — Daily Mail (@DailyMail) September 1, 2026

Изпълнителят е известен с изключителната си работоспособност, която в продължение на десетилетия го превръща в един от най-популярните артисти. Кариерата му започва още през 70-те и 80-те години като част от групата The Commodores.

„Лайнъл, когото виждаме на турне и в „American Idol“, е същият Лайнъл, когото познаваме от десетилетия – той винаги е в движение, винаги работи и винаги гледа напред към следващото шоу“, разказва източник, близък до певеца.

По думите му, в зависимост от това какво ще покажат лекарските изследвания, Ричи вече мисли за това как да се върне на сцената възможно най-бързо.

„Музиката не е просто неговата работа - тя е това, което го кара да продължава. Той не е човек, който стои без работа, а пенсионирането никога не е било част от разговора, освен ако здравето му не го остави без друг избор“, допълва източникът.

Повече го тревожат разочарованите фенове

Според близкия до певеца източник в момента Ричи е по-разстроен от това, че феновете не са получили пълното шоу, за което са платили, отколкото от собственото си здравословно състояние.

„Той всъщност е по-разстроен, че феновете не получиха пълното шоу, за което са платили, отколкото заради себе си и здравето си. Именно това е в главата му. Той мрази да разочарова хората и се чувства ужасно, че концертът не е могъл да продължи по план“, казва източникът.

BREAKING: Lionel Ritchie concert in St Paul at Grand Casino Arena canceled mid-show. Ritchie sat down on stage during “Dancing on the Ceiling”, said he felt dizzy. Performed one more song at piano, “Three Times a Lady”, then announced unplanned intermission. Did not return. pic.twitter.com/RNalkYHnmG — Patrick Kessler (@PatKessler) June 25, 2026

Човекът, близък до Ричи, посочва, че певецът не възнамерява да се тревожи прекомерно, докато чака резултатите от изследванията.

„Докато чака резултатите, за него това е просто временна пречка. Той напълно очаква да се върне към това, което обича, и вече се надява да успее да стигне до Чикаго този уикенд, ако всичко се окаже наред“, споделя източникът.

По думите му Ричи все още очаква още информация от лекарите за това какво точно е причинило неразположението му.

„Той все още чака още няколко отговора за това, с което се сблъсква, но смята, че може да е просто кратък епизод, а не нещо изключително сериозно“, допълва източникът.