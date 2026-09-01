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Психиатър посочи 7 признака, на които родителите на тийнейджърки да обърнат внимание

Силните емоции, отдръпването и стремежът към съвършенство невинаги са просто част от пубертета

1 септември 2026, 07:06
Психиатър посочи 7 признака, на които родителите на тийнейджърки да обърнат внимание
Източник: iStock/Getty Images

 

  • Силните емоции и социалното отхвърляне не бива да се омаловажават - промените в настроението са нормални за пубертета, но изолацията, конфликтите с връстници и усещането за отхвърляне могат да бъдат сериозно натоварващи.
  • Отдръпването и перфекционизмът не винаги са проблеми сами по себе си - дистанцирането от родителите е част от израстването, докато стремежът към съвършенство може да прикрива тревожност и зависимост на самооценката от постиженията.
  • Най-важна е реакцията на родителя, вместо критика, лекции и опити да „спечели“ спора, родителят трябва да признава чувствата на детето и да остане достъпен; целта е да се запази и възстанови връзката.

Агресията сред децата, това е нормално

Д-р Уилоу Дженкинс, детски и юношески психиатър и медицински директор на службата за психиатрични спешни случаи в детската болница „Ради“ в Сан Диего, прекарва дните си в работа с едни от най-тежките случаи в областта на психичното здраве при подрастващите.

Според нея родителите често приемат нормално поведение за възрастта, промени в настроението, мълчание или отдръпване, като знак, че нещо сериозно не е наред. Тя посочва седем признака, които заслужават по-внимателно отношение.

1. Емоциите ѝ са силни, но това не означава, че е „прекалено емоционална“

„Тийнейджърките не са прекалено емоционални“, казва Дженкинс. В тази възраст емоционалните реакции са особено силни, докато мозъчните системи, които помагат за регулирането им, все още се развиват.

Тя обръща внимание и на тихото: „Добре съм.“ Според нея това често не е опит да отблъсне родителя, а начин момичето да прецени дали е достатъчно безопасно да каже какво наистина се случва.

2. Социалното отхвърляне не е просто „тийнейджърска драма“

Конфликтите с приятели, изключването от компания или липсата на покана могат да бъдат истински болезнени преживявания.

Изследвания показват връзка между социалното отхвърляне и активността в мозъчни области, свързани с преживяването на физическа болка. При подрастващите по-силната чувствителност към отхвърляне е свързвана и с по-голям риск от депресивни симптоми.

Затова, ако момиче казва, че това, че е било изключено от групов чат или компания, е „непоносимо“, не е полезно автоматично да му се казва, че преувеличава.

Източник: iStock/Getty Images

3. Отдръпването от майката не означава непременно отхвърляне

Когато дъщеря започне да се дистанцира от майка си, това може да изглежда болезнено за родителя. Но според Дженкинс отделянето от родителите е нормална и важна част от израстването.

Задачата на родителя е да остане достъпен, така че детето да може да се върне към него, когато има нужда.

4. Перфекционизмът може да прикрива тревожност

Отличните оценки, стремежът към съвършенство и постоянната дисциплина невинаги означават, че едно момиче просто е амбициозно.

Дженкинс предупреждава, че перфекционизмът често може да бъде форма на тревожност. Ако детето постоянно получава похвали единствено за постиженията си, то може да започне да вярва, че стойността му зависи от представянето му.

„Мамо, не искам да ходя на училище!“ Какво всъщност стои зад детския бунт?

5. „Не ти пука какво мислят другите“ не е особено полезен съвет

За родителя това може да звучи като разумно решение, но според Дженкинс не е практичен съвет.

При подрастващите принадлежността и социалната връзка са особено важни. Да им кажем просто да спрат да се интересуват от мнението на другите не премахва реалния проблем.

По-полезно е да се признае чувството: „Разбирам защо това те е засегнало“, вместо то да бъде омаловажено.

6. Начинът, по който родителят реагира, определя дали детето ще продължи да споделя

Според Дженкинс тийнейджърките, които разговарят открито с родителите си, често имат родители, които не превръщат всеки разговор в наказание, лекция или разпит.

С други думи, ако всяко признание води до критика, забрани или „Аз ти казах“, детето има по-малка причина да бъде откровено следващия път.

Източник: iStock/Getty Images

7. Целта при конфликт трябва да бъде възстановяването на връзката, а не победата

Дженкинс съветва родителите да присъстват постоянно, без да притискат детето да говори. Понякога готовността да бъдеш там е по-важна от самия разговор.

Когато възникне конфликт, тя препоръчва да се назове емоцията, вместо родителят веднага да се опитва да докаже кой е прав.

Целта трябва да бъде възстановяване на връзката, а не победа в спора.

Най-важното послание според психиатъра е, че дистанцията между родител и тийнейджър не означава непременно проблем във връзката. Отделянето е част от порастването. Родителят трябва да остане стабилно присъствие дори когато дъщеря му временно не иска да разговаря с него.

Източник: Newsweek     
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