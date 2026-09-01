България

Пак вандализъм: Надраскаха още един нов влак, този път в Перник

Само 10 дни след случая в Благоевград нова мотриса е обрисувана със спрей; синдикатите предупреждават за проблеми с охраната и поддръжката

Василена Василева Василена Василева

1 септември 2026, 08:42
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В тори случай на вандализъм по новите влакове беше регистриран в неделя сутринта в Перник. Мотриса е била обрисувана със спрей, като инцидентът се случва само десет дни след като нов влак беше надраскан на гарата в Благоевград.

„Повече от 20 години чакахме нов подвижен състав, а сега не можем да му се порадваме и два месеца. Те си правят състезание кой да го нарисува”, коментира председателят на Синдиката на железничарите към КНСБ Петър Бунев в ефира на „Здравей, България”.

По думите му проблемът е свързан не само с вандалските прояви, но и с организацията на работата и охраната на новия подвижен състав.

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  • Влаковете трябва да пренощуват някъде

„Организацията е такава, че влакът трябва да пренощува някъде. Той трябва да бъде в Перник, защото сутринта трябва да тръгне оттам. Не можем да държим постоянно цялата бригада – машинисти и началник влак - да го пазят, защото това е скъпо явление”, обясни Петър Бунев.

Той посочи, че на гарите има видеонаблюдение, но системата не е изградена така, че да осигурява специално наблюдение на влаковите композиции.

„Може да се направи видеонаблюдение така, че директно да наблюдава влака, но това е свързано с пари. В БДЖ не можем да направим нищо без обществена поръчка по ЗОП, а тя отнема поне три месеца. Мерките ще се вземат, но трябва да се осигури финансиране”, допълни синдикалният лидер.

  • Проблеми с инфраструктурата и финансирането

Според Бунев ситуацията се усложнява и от финансовите ограничения и липсата на приет държавен бюджет за 2026 г. в края на миналата година.

В проектобюджета са били предвидени капиталови трансфери в размер на около 70 млн. лева, които е трябвало да бъдат насочени към подобряване на депата и гарите. Впоследствие обаче средствата са били орязани.

По думите му новите влакове поставят и допълнителни изисквания към инфраструктурата, включително към начина, по който се почистват и поддържат.

„Новите влакове изискват и нови технологии за тяхното почистване. Подвижният състав дойде преди да сме направили това, което трябваше. Човек като си купи нова скъпа кола, си търси гараж, а ние не сме направили гараж”, каза още Бунев.

  • Втори случай за десет дни

Последният случай в Перник е вторият регистриран вандалски акт срещу новите влакове само за десет дни.

Преди това нов влак беше надраскан със спрей на гарата в Благоевград. И в двата случая се очаква намесата на органите на реда, които трябва да установят извършителите и обстоятелствата около вандалските прояви.

От БДЖ отказват коментар по последния случай с обяснението, че очакват действия от органите на реда и установяване на фактите по случая.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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