Технологии

Windows може да стане недостъпен, ако нямате код

Новата актуализация на операционната система може да активира криптиране на диска за по-голяма сигурност, но много хора не знаят къде е кодът за достъп, който може да им бъде поискан от системата в определени ситуации

Мартин Дешев Мартин Дешев

1 септември 2026, 09:45
Windows може да стане недостъпен, ако нямате код
Източник: Microsoft

Р утинната актуализация на Windows би трябвало да направи компютъра по-безопасен и по-надежден. За някои потребители обаче рестартирането след актуализация може да доведе до неприятна изненада: вместо познатия екран за вход в Windows, компютърът иска 48-цифрен ключ за възстановяване на BitLocker. 

Подканата изглежда тревожна, но разбирането защо Windows задейства това заключване и знанието къде да намерите аварийния си ключ може да спести доста неприятности. Появата на екрана за възстановяване не означава непременно, че актуализацията е повредила компютъра или че файловете са загубени. Системата за криптиране BitLocker на Microsoft е решила, че се нуждае от допълнително доказателство, че лицето, което се опитва да стартира машината, е оторизирано за достъп до криптираното ѝ устройство. 

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BitLocker е функцията на Microsoft за пълно криптиране на диска, предназначена да защити данните, ако устройството бъде откраднато или физически компрометирано. При нормални условия BitLocker разчита на модула за надеждна платформа (TPM) на дънната платка, което е специализиран чип за сигурност, за да провери целостта на системата и да отключи устройството по време на стартиране. 

Някои актуализации на Windows обаче променят критични компоненти, включително системен фърмуер, сертификати за Secure Boot или файлове на ядрото. Когато TPM открие тези промени, той ги маркира като потенциално нарушение на сигурността. За да защити файловете, BitLocker заключва устройството и принуждава потребителя да въведе своята 48-цифрена парола за възстановяване, за да потвърди легитимния достъп. 

Объркващото за много потребители е, че може да не си спомнят, че са активирали BitLocker. На поддържани устройства с Windows криптирането може да бъде активирано като част от конфигурацията по подразбиране, като ключът за възстановяване обикновено се архивира в акаунта на Microsoft, свързан с компютъра. Microsoft казва, че в повечето случаи ключът се архивира автоматично, когато BitLocker се активира. 

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Потребителите трябва да обърнат внимание на идентификационния номер на ключа за възстановяване, показан на екрана, особено на първите му осем цифри. Това не е самият ключ за възстановяване. Това е идентификатор, който помага да се определи кой от потенциално няколкото съхранени ключа принадлежи на засегнатия компютър.

От друго устройство потребителите могат да влязат в своя акаунт в Microsoft и да проверят съхранените си ключове за възстановяване на BitLocker. Ключът, чийто идентификатор съвпада с този, показан на заключения компютър, е този, който трябва да се въведе. Microsoft също така предоставя опции за възстановяване за компютри, свързани със служебни или училищни акаунти, където ключът може вместо това да се съхранява от ИТ отдела на организацията. 

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Влезте в акаунта си на account.microsoft.com/, като използвате телефон или втори компютър. Отворете секцията Devices (Устройства) и изберете компютъра, който иска кода. Вашият 48-цифрен ключ ще бъде посочен до името на вашето устройство или в секцията Manage BitLocker, която обикновено се показва като голям бутон под името на устройството.

Най-важното предупреждение е какво да не правите. Ако Windows внезапно поиска ключа на BitLocker, потребителите не трябва веднага да приемат, че преинсталирането на Windows или рестартирането на компютъра е решението. Форматирането може да премахне файловете, съхранени на криптирания диск.

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И няма легитимен пряк път около липсващ ключ. Microsoft изрично заявява, че екипите за поддръжка не могат да извлекат, предоставят или пресъздадат изгубен ключ за възстановяване на BitLocker. Ако ключът не може да бъде намерен и дискът остане заключен, възстановяването на съществуващите криптирани данни може да не е възможно. 

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За повечето потребители най-доброто време да сверят ключа за възстановяване на BitLocker е преди Windows да го поиска. Проверката дали ключът е съхранен в акаунт на Microsoft или друго защитено място отнема само няколко минути. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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