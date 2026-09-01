ЦИК с важни срокове за президентските избори: Регистрацията на партиите започва

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) ще даде днес първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. Той е насрочен за 14:00 часа, съобщиха от пресцентъра на комисията.
Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.
На брифинга се очаква ЦИК да даде разяснения за организацията на вота, предстоящите срокове и подготовката на изборната администрация.
ЦИК прие хронограма за президентските избори
- Започва регистрацията на партиите
Според приетата от ЦИК хронограма регистрацията на партии и коалиции, които ще участват в изборите, започва на 2 септември.
Следващата седмица ще започне и приемането на заявления от инициативни комитети, които ще подкрепят независими кандидат-президентски двойки.
На 1 септември е крайният срок, в който ЦИК трябва да определи реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции.
Комисията трябва да определи и процедурата за проверка на списъците за участие на независими кандидати, както и на кандидатските листи за президент и вицепрезидент.
Проверките по трите направления трябва да бъдат възложени на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
ЦИК прие хронограмата за президентските избори на 13 август.
До 9 септември партиите и коалициите трябва да се регистрират за президентския вот
- До дни назначават 31 районни комисии
Предстои да бъдат назначени съставите на всичките 31 Районни избирателни комисии (РИК), които ще отговарят за организацията на изборния процес в съответните райони.
Паралелно с това тече подготовката за машинното гласуване. Обявена е обществената поръчка за осигуряване на устройствата, включително за ремонта на машините, чиято гаранция е изтекла.
Машинно гласуване ще има в секциите, в които са регистрирани 300 или повече избиратели.
- Очаква се яснота и около кандидатурите
В следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент, който ще се яви заедно с Илияна Йотова.
Самата Йотова е посочила, че на 8 септември ще бъде известно и името на председателя на инициативния комитет, който ще застане зад кандидатурата ѝ.