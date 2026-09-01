ЦИК с важни срокове за президентските избори: Регистрацията на партиите започва

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Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) ще даде днес първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. Той е насрочен за 14:00 часа, съобщиха от пресцентъра на комисията.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.

На брифинга се очаква ЦИК да даде разяснения за организацията на вота, предстоящите срокове и подготовката на изборната администрация.

ЦИК прие хронограма за президентските избори

Започва регистрацията на партиите

Според приетата от ЦИК хронограма регистрацията на партии и коалиции, които ще участват в изборите, започва на 2 септември.

Следващата седмица ще започне и приемането на заявления от инициативни комитети, които ще подкрепят независими кандидат-президентски двойки.

На 1 септември е крайният срок, в който ЦИК трябва да определи реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции.

Комисията трябва да определи и процедурата за проверка на списъците за участие на независими кандидати, както и на кандидатските листи за президент и вицепрезидент.

Проверките по трите направления трябва да бъдат възложени на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

ЦИК прие хронограмата за президентските избори на 13 август.

До 9 септември партиите и коалициите трябва да се регистрират за президентския вот

До дни назначават 31 районни комисии

Предстои да бъдат назначени съставите на всичките 31 Районни избирателни комисии (РИК), които ще отговарят за организацията на изборния процес в съответните райони.

Паралелно с това тече подготовката за машинното гласуване. Обявена е обществената поръчка за осигуряване на устройствата, включително за ремонта на машините, чиято гаранция е изтекла.

Машинно гласуване ще има в секциите, в които са регистрирани 300 или повече избиратели.

Очаква се яснота и около кандидатурите

В следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент, който ще се яви заедно с Илияна Йотова.

Самата Йотова е посочила, че на 8 септември ще бъде известно и името на председателя на инициативния комитет, който ще застане зад кандидатурата ѝ.