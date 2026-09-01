4 напитки, които хидратират по-добре от водата

Млякото може да хидратира по-ефективно от водата благодарение на електролитите, въглехидратите и протеините, които помагат на организма да задържа течности.

100% портокалов сок и шоколадовото мляко също са добри варианти, особено след физическо натоварване - доставят течности, електролити и хранителни вещества.

Електролитните напитки са най-полезни при интензивно спортуване или силно изпотяване, но водата остава най-добрият избор за ежедневна хидратация.

Класация на напитките в жегата

От пиенето на топла вода за здравето на червата до добавянето на различни хранителни вещества към нея, постоянно търсим начини да извлечем максимума от водата. В крайна сметка тя е златният стандарт, когато става дума за хидратация.

Но възможно ли е някои напитки всъщност да хидратират по-добре от водата?

Оказва се, че няколко напитки наистина могат да бъдат по-ефективни за хидратация от обикновената вода, а това се подкрепя както от научни изследвания, така и от експерти. Има обаче няколко важни уточнения.

Колко течности са ви необходими?

Хидратацията е от съществено значение за здравето. „Човешкото тяло се състои предимно от вода, което я прави необходима за почти всяка функция на организма“, казва регистрираният диетолог Кара Каш.

Добрият прием на течности помага за поддържане на енергията, регулиране на телесната температура, нормалното движение на ставите и изхвърлянето на отпадъчните вещества от организма.

Според Mayo Clinic възрастните се нуждаят от приблизително 11,5 до 15,5 чаши течности дневно. Точните потребности обаче зависят от възрастта, здравословното състояние, физическата активност и климата.

Като ориентир за хидратацията може да следите цвета на урината и да обръщате внимание на ранни признаци на обезводняване като умора и главоболие.

Напитките, които трябва да избягваме през лятото

Напитките, които могат да хидратират по-добре от водата

Спортният диетолог Роксана Ехсани отбелязва, че пиенето само на вода през целия ден не е непременно най-ефективният начин да поддържаме оптимална хидратация. Комбинацията от напитки и богати на вода храни, които осигуряват течности и естествени електролити, може да бъде по-ефективна.

1. Мляко

Да - млякото може да хидратира по-ефективно от водата.

То съдържа естествени електролити, въглехидрати и протеини. Тези хранителни вещества помагат на организма да задържи течностите по-дълго, докато по-бавното им усвояване подпомага хидратацията.

Топла чаша мляко преди лягане може едновременно да допринесе за приема на течности и да помогне за отпускането преди сън.

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2. Шоколадово мляко

Шоколадовото мляко също може да бъде добър избор, особено след физическа активност.

За разлика от водата, то осигурява естествени електролити, въглехидрати и висококачествен протеин. Това подпомага възстановяването на течностите и на хранителните вещества, загубени чрез потта.

Съотношението въглехидрати към протеин е приблизително 3:1, което може да подпомогне възстановяването на мускулния гликоген и възстановяването на мускулите след тренировка.

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3. 100% портокалов сок

Портокаловият сок, съставен от 100% портокали, съдържа около 90% вода и естествени електролити като калий.

Една чаша от около 240 мл осигурява приблизително 10% от дневната потребност от калий. Калият играе важна роля за поддържането на баланса на течностите в организма.

Сокът съдържа и магнезий, а обогатените варианти могат да съдържат калций и витамин D.

Изследвания показват, че 100% портокалов сок може да подпомогне хидратацията след физическо натоварване, подобно на водата и спортните напитки.

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4. Електролитни напитки

Тук всичко зависи от това колко активно тренирате.

Напитките, съдържащи натрий и глюкоза, могат да подпомогнат усвояването на течностите от организма. Те са особено полезни при продължителна или интензивна физическа активност, когато се губят значителни количества вода и електролити чрез потта.

За човек, който просто прекарва деня си в нормална ежедневна активност, обикновената вода обикновено е напълно достатъчна.

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А какво да ядем?

Хидратацията не идва само от напитките. Според Каш приемаме приблизително две чаши вода дневно чрез храната.

Особено подходящи са пресните плодове и зеленчуци с високо водно съдържание, например:

краставици диня други пресни плодове и зеленчуци.

Чаят и газираната вода също могат да допринасят към дневния прием на течности.

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Водата обаче остава №1

Въпреки че някои напитки могат да задържат течностите по-дълго или да осигурят допълнителни електролити, обикновената вода си остава най-добрият избор за ежедневна хидратация.

Най-добрият подход е тези напитки да се разглеждат като допълнение към водата, а не като неин заместител.