4 напитки, които хидратират по-добре от водата

- Млякото може да хидратира по-ефективно от водата благодарение на електролитите, въглехидратите и протеините, които помагат на организма да задържа течности.
- 100% портокалов сок и шоколадовото мляко също са добри варианти, особено след физическо натоварване - доставят течности, електролити и хранителни вещества.
- Електролитните напитки са най-полезни при интензивно спортуване или силно изпотяване, но водата остава най-добрият избор за ежедневна хидратация.
Класация на напитките в жегата
От пиенето на топла вода за здравето на червата до добавянето на различни хранителни вещества към нея, постоянно търсим начини да извлечем максимума от водата. В крайна сметка тя е златният стандарт, когато става дума за хидратация.
Но възможно ли е някои напитки всъщност да хидратират по-добре от водата?
Оказва се, че няколко напитки наистина могат да бъдат по-ефективни за хидратация от обикновената вода, а това се подкрепя както от научни изследвания, така и от експерти. Има обаче няколко важни уточнения.
- Колко течности са ви необходими?
Хидратацията е от съществено значение за здравето. „Човешкото тяло се състои предимно от вода, което я прави необходима за почти всяка функция на организма“, казва регистрираният диетолог Кара Каш.
Добрият прием на течности помага за поддържане на енергията, регулиране на телесната температура, нормалното движение на ставите и изхвърлянето на отпадъчните вещества от организма.
Според Mayo Clinic възрастните се нуждаят от приблизително 11,5 до 15,5 чаши течности дневно. Точните потребности обаче зависят от възрастта, здравословното състояние, физическата активност и климата.
Като ориентир за хидратацията може да следите цвета на урината и да обръщате внимание на ранни признаци на обезводняване като умора и главоболие.
Напитките, които трябва да избягваме през лятото
- Напитките, които могат да хидратират по-добре от водата
Спортният диетолог Роксана Ехсани отбелязва, че пиенето само на вода през целия ден не е непременно най-ефективният начин да поддържаме оптимална хидратация. Комбинацията от напитки и богати на вода храни, които осигуряват течности и естествени електролити, може да бъде по-ефективна.
- 1. Мляко
Да - млякото може да хидратира по-ефективно от водата.
То съдържа естествени електролити, въглехидрати и протеини. Тези хранителни вещества помагат на организма да задържи течностите по-дълго, докато по-бавното им усвояване подпомага хидратацията.
Топла чаша мляко преди лягане може едновременно да допринесе за приема на течности и да помогне за отпускането преди сън.
- 2. Шоколадово мляко
Шоколадовото мляко също може да бъде добър избор, особено след физическа активност.
За разлика от водата, то осигурява естествени електролити, въглехидрати и висококачествен протеин. Това подпомага възстановяването на течностите и на хранителните вещества, загубени чрез потта.
Съотношението въглехидрати към протеин е приблизително 3:1, което може да подпомогне възстановяването на мускулния гликоген и възстановяването на мускулите след тренировка.
- 3. 100% портокалов сок
Портокаловият сок, съставен от 100% портокали, съдържа около 90% вода и естествени електролити като калий.
Една чаша от около 240 мл осигурява приблизително 10% от дневната потребност от калий. Калият играе важна роля за поддържането на баланса на течностите в организма.
Сокът съдържа и магнезий, а обогатените варианти могат да съдържат калций и витамин D.
Изследвания показват, че 100% портокалов сок може да подпомогне хидратацията след физическо натоварване, подобно на водата и спортните напитки.
- 4. Електролитни напитки
Тук всичко зависи от това колко активно тренирате.
Напитките, съдържащи натрий и глюкоза, могат да подпомогнат усвояването на течностите от организма. Те са особено полезни при продължителна или интензивна физическа активност, когато се губят значителни количества вода и електролити чрез потта.
За човек, който просто прекарва деня си в нормална ежедневна активност, обикновената вода обикновено е напълно достатъчна.
- А какво да ядем?
Хидратацията не идва само от напитките. Според Каш приемаме приблизително две чаши вода дневно чрез храната.
Особено подходящи са пресните плодове и зеленчуци с високо водно съдържание, например:
- краставици
- диня
- други пресни плодове и зеленчуци.
Чаят и газираната вода също могат да допринасят към дневния прием на течности.
- Водата обаче остава №1
Въпреки че някои напитки могат да задържат течностите по-дълго или да осигурят допълнителни електролити, обикновената вода си остава най-добрият избор за ежедневна хидратация.
Най-добрият подход е тези напитки да се разглеждат като допълнение към водата, а не като неин заместител.