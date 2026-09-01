Жена с два ножа нападна хора на „Таймс Скуеър“, има жертва и ранен

Ж ена нападна с ножове няколко души на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк, като уби 32-годишна жена и рани 68-годишен мъж, съобщи полицията, цитирана от световните агенции.

Раненият мъж е бил намушкан в корема и е откаран в болница, съобщи комисарят на полицията в Ню Йорк Джесика Тиш. Към момента не се съобщават повече подробности за състоянието му.

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По думите ѝ нападението изглежда е било извършено на случаен принцип и без провокация.

Полицейските служители са се отзовали на сигнал, подаден от минувачи. По информация на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани първоначално очевидци са се опитали да разговарят с нападателката и да овладеят ситуацията.

След пристигането на полицията обстановката обаче се изострила. Служителите на реда използвали електрошокови пистолети, но след това били принудени да открият огън срещу жената.

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Според Джесика Тиш нападателката е заплашила полицаите и им е казала: „Ще ви убия“.

Видеокадри, разпространени в интернет, показват жена с два извадени ножа, която се приближава към полицейски служители с бързи крачки, преди да се чуят изстрели.

Нападателката е 49-годишна жена от квартал „Куинс“. По данни на полицията тя е имала психично разстройство.

Разследващите установяват точната последователност на събитията. Според първоначалната информация 68-годишният мъж е чакал на светофар на „Таймс Скуеър“, когато бил нападнат и намушкан.

След това жената нападнала и втората си жертва в рамките на около 20 секунди, съобщи Тиш.

Полицията засега не разкрива самоличността на жертвите, както и дали те са били туристи. Информацията ще бъде оповестена след уведомяването на близките им.

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Разследването на мотива за нападението продължава. На този етап няма данни атаката да е свързана с тероризъм, подчерта комисарят на полицията.

Районът около местопроизшествието беше отцепен, а няколко близки улици бяха временно затворени за движение.

„Таймс Скуеър“ е една от най-разпознаваемите туристически забележителности в Ню Йорк и Съединените щати. Районът се намира в сърцето на Манхатън и ежедневно привлича огромен брой жители и туристи.