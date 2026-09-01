Свят

Жена с два ножа нападна хора на „Таймс Скуеър“, има жертва и ранен

Полицията в Ню Йорк застреля 49-годишната нападателка, след като тя заплашила служителите на реда

Василена Василева Василена Василева

1 септември 2026, 07:43
Жена с два ножа нападна хора на „Таймс Скуеър“, има жертва и ранен
Източник: AP/БТА

Ж ена нападна с ножове няколко души на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк, като уби 32-годишна жена и рани 68-годишен мъж, съобщи полицията, цитирана от световните агенции.

Раненият мъж е бил намушкан в корема и е откаран в болница, съобщи комисарят на полицията в Ню Йорк Джесика Тиш. Към момента не се съобщават повече подробности за състоянието му.

Полицаи застреляха мъж, нападнал с мачете хора на гара в Ню Йорк

По думите ѝ нападението изглежда е било извършено на случаен принцип и без провокация.

Полицейските служители са се отзовали на сигнал, подаден от минувачи. По информация на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани първоначално очевидци са се опитали да разговарят с нападателката и да овладеят ситуацията.

След пристигането на полицията обстановката обаче се изострила. Служителите на реда използвали електрошокови пистолети, но след това били принудени да открият огън срещу жената.

Жена рани с нож няколко души в „Ковънт Гардън“

Според Джесика Тиш нападателката е заплашила полицаите и им е казала: „Ще ви убия“.

Видеокадри, разпространени в интернет, показват жена с два извадени ножа, която се приближава към полицейски служители с бързи крачки, преди да се чуят изстрели.

Нападателката е 49-годишна жена от квартал „Куинс“. По данни на полицията тя е имала психично разстройство.

Разследващите установяват точната последователност на събитията. Според първоначалната информация 68-годишният мъж е чакал на светофар на „Таймс Скуеър“, когато бил нападнат и намушкан.

След това жената нападнала и втората си жертва в рамките на около 20 секунди, съобщи Тиш.

Полицията засега не разкрива самоличността на жертвите, както и дали те са били туристи. Информацията ще бъде оповестена след уведомяването на близките им.

Един убит и двама ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни

Разследването на мотива за нападението продължава. На този етап няма данни атаката да е свързана с тероризъм, подчерта комисарят на полицията.

Районът около местопроизшествието беше отцепен, а няколко близки улици бяха временно затворени за движение.

„Таймс Скуеър“ е една от най-разпознаваемите туристически забележителности в Ню Йорк и Съединените щати. Районът се намира в сърцето на Манхатън и ежедневно привлича огромен брой жители и туристи.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Валежи с гръмотевични бури и до 36°: Какво време ни очаква в първия септемврийски ден

Валежи с гръмотевични бури и до 36°: Какво време ни очаква в първия септемврийски ден

1 септември: Ножът в гърба от изток, който изненада целия свят

1 септември: Ножът в гърба от изток, който изненада целия свят

Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за

Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за "Дондуков" 2

Шести ден под обстрел: Руски удари по Киев убиха четирима, има ранени

Шести ден под обстрел: Руски удари по Киев убиха четирима, има ранени

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
BMW прави EV не защото трябва, а защото иска

BMW прави EV не защото трябва, а защото иска

carmarket.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 2 дни
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 2 дни
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 2 дни
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Две жертви и десетки спасени след опустошителното наводнение в Гранд Каньон

Две жертви и десетки спасени след опустошителното наводнение в Гранд Каньон

Свят Преди 1 час

Порой превърна Брайт Ейнджъл Крийк в разрушителен поток, повреди единствения водопровод към вътрешността на каньона и наложи ограничения за туристи и жители

Психиатър посочи 7 признака, на които родителите на тийнейджърки да обърнат внимание

Психиатър посочи 7 признака, на които родителите на тийнейджърки да обърнат внимание

Свят Преди 1 час

Силните емоции, отдръпването и стремежът към съвършенство невинаги са просто част от пубертета

Защо жените трябва да добавят цвекло в менюто си

Защо жените трябва да добавят цвекло в менюто си

Любопитно Преди 1 час

Богатият на фибри, желязо, фолат, калий и нитрати зеленчук може да бъде част от балансираното хранене

4 напитки, които хидратират по-добре от водата

4 напитки, които хидратират по-добре от водата

Любопитно Преди 1 час

Най-добрият подход е тези напитки да се разглеждат като допълнение към водата, а не като неин заместител

Най-високият празен небостъргач в света гони нов рекорд

Най-високият празен небостъргач в света гони нов рекорд

Свят Преди 1 час

Небостъргачът се строи близо 18 години и вече е най-високата необитаема сграда в света

Българката, издирвана след потопа в Тибет, вече се завърна у дома

Българката, издирвана след потопа в Тибет, вече се завърна у дома

България Преди 9 часа

Наталия Михайлова е в добро състояние, а друга наша сънародничка - Сузана Алексиева, вече е с временен паспорт

Катастрофа между кола и мотор на бул. „Черни връх“ в София, има пострадал

Катастрофа между кола и мотор на бул. „Черни връх“ в София, има пострадал

България Преди 10 часа

Движението в посока Околовръстния път е затруднено и се осъществява двупосочно в една лента

Джон Галиано

Отмениха спорната тема на Met Gala 2027 с Джон Галиано

Свят Преди 10 часа

Дизайнерът Джон Галиано се оттегли от Met Gala 2027 след остри критики и заплахи от дарители. Причината са негови антисемитски изказвания от миналото, а датата на събитието съвпадаше с Деня на паметта на Холокоста. Музеят подготвя нова тема.

Трагедията в Гранд Каньон: Има жертви, десетки са в неизвестност

Трагедията в Гранд Каньон: Има жертви, десетки са в неизвестност

Свят Преди 10 часа

Двама души са загинали, а 14 са в неизвестност след опустошителни флаш наводнения в Гранд Каньон. Над 60 туристи са евакуирани с хеликоптери, докато спасителните екипи издирват оцелели. Щетите по инфраструктурата на националния парк са огромни

Експлозия във фабрика за фойерверки в Индия уби 11, сред тях 8 деца

Експлозия във фабрика за фойерверки в Индия уби 11, сред тях 8 деца

Свят Преди 11 часа

Все още не е ясна причината за експлозията, води се разследване

АЕЦ „Козлодуй“ започна планово повишаване на мощността на 5-и блок

АЕЦ „Козлодуй“ започна планово повишаване на мощността на 5-и блок

България Преди 11 часа

Решението идва след покачване на нивото на река Дунав през последните дни

Зеленски проведе разговор със специалните пратеници на САЩ Уиткоф и Къшнър

Зеленски проведе разговор със специалните пратеници на САЩ Уиткоф и Къшнър

Свят Преди 11 часа

Киев подготвя визита на американските представители за активизиране на преговорите за мир

Вдъхновяващи истории на малки борци: „Майчин дом“ отбелязва 50 години неонатология с изложба

Вдъхновяващи истории на малки борци: „Майчин дом“ отбелязва 50 години неонатология с изложба

България Преди 12 часа

Експозицията „Всеки нов живот заслужава шанс“ в Градската градина е под патронажа на Илияна Йотова

Гърция намали цените на над 1700 продукта с 10%

Гърция намали цените на над 1700 продукта с 10%

Свят Преди 12 часа

Продуктите от първа необходимост поевтиняват със средно 9,5%, а мярката ще действа между два и четири месеца

Пожар край Околовръстното шосе в София; горят сухи треви в кв. „Младост“

Пожар край Околовръстното шосе в София; горят сухи треви в кв. „Младост“

България Преди 13 часа

Няма пострадали хора и застрашени сгради в района, пожарникари овладяват огъня

„Изплъзна се от ръката ми“ – майка разказа за последните минути с децата си преди фериботът край Кипър да потъне

„Изплъзна се от ръката ми“ – майка разказа за последните минути с децата си преди фериботът край Кипър да потъне

Свят Преди 13 часа

Майка разтърси с разказ за последните драматични минути на борда на потъналия ферибот край Северен Кипър. Осем души са загинали, а 20, сред които и две деца, все още са в неизвестност. Оцелелите близки чакат новини на пристанището, а капитанът е арестуван

Всичко от днес

От мрежата

Котките усещат ли емоциите на стопаните си

dogsandcats.bg

Котките потят ли се

dogsandcats.bg
1

Как топлинният стрес "убива" земеделието

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Самодивските езера – едно от най-живописните кътчета на Пирин

sinoptik.bg

Хороскоп за АВГУСТ 2026 г.: Нови възможности в работата и изпитания в любовта

Edna.bg

Нумерологична прогноза за СЕПТЕМВРИ 2026

Edna.bg

Вуликич: Наглед лека контузия се превърна в кошмар – бяха допуснати много грешки

Gong.bg

НА ЖИВО: Последен ден от летния трансферен прозорец

Gong.bg

Втори нов влак стана обект на вандализъм в Перник

Nova.bg

Тръмп срещу Канада - кой ще плати цената на търговския конфликт?

Nova.bg