Най-високият празен небостъргач в света гони нов рекорд

Tianjin 117 в Китай, висока близо 600 м, ще получи най-високия асансьор в света - две шахти на над 597 м, надминаващи сегашния рекорд на Shanghai Tower.

Otis ще достави 251 асансьора и ескалатора; високоскоростните кабини ще достигат до 12 м/сек и ще използват специални системи срещу люлеене, вибрации и въздушно съпротивление.

Небостъргачът се строи близо 18 години и вече е най-високата необитаема сграда в света; при завършването си асансьорите ще могат да изминат почти 600 м без междинно прекачване.

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Китайската кула Tianjin 117 е на път да постави още един рекорд, когато бъде открита: най-високия асансьор в сграда в света.

Известна още като Goldin Finance 117 или China 117 Tower, сградата вече държи рекорда на „Гинес“ за най-високата необитаема сграда в света.

Наречена на своите 117 надземни етажа, кулата в северния китайски град Тиендзин се издига на почти 600 метра.

Тази седмица американската компания Otis обяви, че ще достави общо 251 асансьора и ескалатора за небостъргача, след като е избрана за единствен доставчик на интегрираната система за вертикален транспорт.

Сред тях ще има два високоскоростни асансьора Otis SkyRise, чиито шахти ще достигат над 597 метра. Компанията ги определя като най-дългите асансьорни шахти в света, разположени в сграда.

Настоящият рекорд на „Гинес“ принадлежи на високоскоростен асансьор NexWay в Shanghai Tower, който обслужва вертикално разстояние от около 578 метра.

The record-breaking tower in China is nearing completion, nearly 18 years after construction began. https://t.co/WaSHyTKLku — Newsweek (@Newsweek) August 20, 2026

Почти 600 метра движение

Проектирането на асансьор, способен да се движи на близо 600 метра, поставя инженерни предизвикателства, далеч надхвърлящи тези при стандартните небостъргачи.

При високите сгради асансьорите трябва да ускоряват и спират плавно, като могат да достигат скорости до 12 метра в секунда.

При Tianjin 117 проблемът се усложнява от огромната дължина на шахтите и от самото движение на небостъргача. Инженерите са провели специални симулации, за да изследват поведението на въжетата и възможното им люлеене, предизвикано от вятъра и движенията на сградата.

Системата включва технологии за:

анализ и контрол на люлеенето на въжетата;

наблюдение на движенията на сградата;

аеродинамичен дизайн на кабините;

усъвършенствана тяга;

контрол на плавността на движението.

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Асансьор като състезателен автомобил

При толкова високи скорости въздухът в шахтата се превръща в сериозен фактор. Налягането и въздушните потоци могат да причинят шум, вибрации и дискомфорт за пътниците.

Затова Otis е разработила специални аеродинамични обтекатели над и под кабините. Инженерите са използвали компютърна динамика на флуидите, а след това са тествали конструкциите във вятърни тунели.

Подходът донякъде напомня оптимизирането на аеродинамиката при състезателните автомобили.

Дори направляващите релси трябва да бъдат монтирани с изключителна прецизност, за да се ограничат вибрациите и шумът.

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Почти две десетилетия строителство

Tianjin 117 вече е достигнала архитектурната си максимална височина и според Skyscraper Center е най-високата сграда, която в момента се строи в Китай. При завършването си се очаква да бъде третата най-висока сграда в страната.

Строителството започва преди близо 18 години. По-рано тази година, в края на март, върху върха е монтирана 7,6-тонна диамантена корона, важен етап от проекта.

Сградата ще разполага и с най-високия обитаем етаж в Китай, разположен на над 584 метра.

А най-впечатляващото за бъдещите пътници е, че асансьорите ще могат да изминат цялата височина на сградата в едно пътуване, без междинно прекачване в sky lobby.