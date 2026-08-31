Трагедията в Гранд Каньон: Има жертви, десетки са в неизвестност

Д вама души са загинали, а 14 все още се водят в неизвестност след внезапните наводнения, връхлетели части от Гранд Каньон, съобщиха от Службата на националните паркове на САЩ (NPS), цитирани от ВВС.

Водната стихия е ударила каньона Брайт Ейнджъл и района на Phantom Ranch в събота следобед, унищожавайки пешеходни мостове и свличайки огромни скални маси надолу по течението.

Тялото на 46-годишен мъж е намерено в неделя вечерта близо до Кристъл Рапидс по поречието на река Колорадо. До момента 62-ма души са успешно евакуирани по въздух от засегнатия регион.

At least two people have died and more than a dozen may be missing or unaccounted for after flash floods swept through Grand Canyon National Park, according to the National Park Service pic.twitter.com/SepEASXkZq — Reuters (@Reuters) August 31, 2026

„Цялата ситуация беше ужасяваща“, разказва 41-годишната Ники Багс, която е сред изведените с хеликоптер от дъното на Гранд Каньон заедно с две свои приятелки.

„Беше прекрасен ден и изведнъж хората започнаха да пищят и да бягат“, споделя тя.

Багс обяснява, че с спътничките ѝ тъкмо били оставили багажа си във Phantom Ranch – отдалечен комплекс в дъното на каньона – и излезли да се разходят. Преди да осъзнаят какво се случва, през района се изляла мощна приливна вълна.

С първите капки дъжд те се отправили към по-високо място и се качили на маса за пикник. Малко след това рейнджърите им викнали да бягат към друг скален ръб. Там останали да чакат с часове, преди да бъдат евакуирани около 21:30 ч. местно време (04:30 ч. GMT).

По думите ѝ те с нетърпение очаквали вечерята си във Phantom Ranch, но в момента са просто благодарни, че са живи благодарение на бързата реакция на парковите рейнджъри.

More than a dozen people are feared missing after deadly flash flooding in the Grand Canyon. pic.twitter.com/Kz0rebnRYq — ABC News (@ABC) August 31, 2026

„Това беше наистина изключително координирана акция. Накара ни да се чувстваме в безопасност сред цялата тази опасност“, допълва тя. От по-високата точка групичката наблюдавала как приливната вълна отнася мостовете.

От Службата на националните паркове съобщиха, че издирвателните и спасителните операции продължават.

Неотдавнашните пороци в района на Гранд Каньон и целия Югозапад на САЩ се дължат на мусонния сезон. Промяната в посоката на ветровете по това време на годината изтегля топъл и влажен въздух на север от Калифорнийския залив и тропическата част на Тихия океан, което провокира бури над планинските масиви.

Тези бури са трудни за точно прогнозиране и могат да връхлетят без предупреждение. Тъй като почвата обикновено е изключително суха, всеки обилен валеж води до опасни внезапни наводнения и чести мълнии, което увеличава и риска от горски пожари.

Националната метеорологична служба издаде предупреждения за наводнения за големи части от Аризона, Ню Мексико, Юта и Колорадо. Метеорологичните радари отчитат множество валежни ядра, които ще продължат да създават опасност.

Заплахата от наводнения ще остане висока още няколко седмици, тъй като мусонният сезон в Северна Америка обикновено продължава до края на септември.

Първоначално от NPS съобщиха, че търсят информация за 15 души, за които се е предполагало, че са изчезнали.

Наводненията са нанесели сериозни щети в редица участъци, а пешеходните пътеки в района са затворени. Нощувките за посетители на Южния ръб са преустановени до второ нареждане поради огромни повреди по водната инфраструктура.

BREAKING 🚨 More than 20 people may be missing after Grand Canyon flash flood: US park service pic.twitter.com/x9mCeyOvSG — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 30, 2026

От парковата служба уточниха, че според първоначалните оценки около 40% от Трансканьонския водопровод, който осигурява вода за туристите и за около 2500 жители, е повреден или напълно унищожен от стихията.

Властите призовават всеки, който има информация за туристи или организирани групи, били във вътрешния каньон по коридора Bright Angel Creek в събота, да се свърже със спасителните екипи.

От NPS предупреждават, че се очакват нови гръмотевични бури и проливни дъждове, които могат да предизвикат „допълнителни внезапни наводнения, кални и скални свлачища, както и рязка промяна в условията по речните коридори и пътеките“.

Гранд Каньон е сред най-посещаваните национални паркове в САЩ с около пет милиона туристи годишно, а Bright Angel е най-популярният му пешеходен маршрут.