България

Валежи с гръмотевични бури и до 36°: Какво време ни очаква в първия септемврийски ден

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°

1 септември 2026, 06:28
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Във вторник ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

В София максималните температури ще бъдат около 32°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 1 септември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 1 септември 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 01.09.2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 01.09.2026 г. Източник: НИМХ

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето на морето ще е 3 бала.

Атмосферното налягане е и ще се задържи близко до средното за септември.

В сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна България около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Северозападният вятър временно ще отслабне и ще се смени със север-североизточен. Максималните температури ще останат високи.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 2 септември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 2 септември 2026 г. Източник: НИМХ

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък над страната ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще бъдат предимно между 26° и 31°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 3 септември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 3 септември 2026 г. Източник: НИМХ
  • Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща набор от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с екстремно високи температури, известни като горещи вълни. Продължителното излагане на жега може да натовари значително човешкия организъм, особено сърдечно-съдовата система, и да доведе до сериозни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Основен аспект на защитата е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори без усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи:

  1. алкохол,
  2. кофеин и
  3. големи количества захар, тъй като те могат да ускорят дехидратацията.

Хранителният режим е добре да включва леки и хладни храни като:

  1. плодове,
  2. зеленчуци и
  3. салати,
  4. докато консумацията на тежки и мазни ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е препоръчително да се ограничи.

За да се избегне прегряване, е важно да се ограничи излагането на пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се избягват дейности на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако излизането е наложително, трябва да се търси сянка и да се носи подходящо облекло - леки, широки дрехи от естествени материи в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Защитата на главата с шапка и използването на слънцезащитен крем са задължителни.

Поддържането на хладна среда в дома също е от ключово значение. През деня прозорците е добре да бъдат затворени и покрити с щори или завеси, за да се блокира навлизането на топлина. Помещенията могат да се проветряват рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Използването на климатици и вентилатори спомага за комфорта, а взимането на хладни душове или вани ефективно понижава телесната температура.

Разпознаването на симптомите на прегряване е от съществено значение. Топлинното изтощение се характеризира със слабост, бледа и потна кожа, главоболие и мускулни крампи. При такива признаци е необходимо незабавно преместване на хладно място и прием на течности.

Топлинният удар е много по-сериозно състояние с признаци като гореща, суха и зачервена кожа, висока температура, объркване и възможна загуба на съзнание, което налага незабавна медицинска помощ.

6 ползи от редовното излагане на слънце
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Източник: НИМХ    
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