Свят

Отмениха спорната тема на Met Gala 2027 с Джон Галиано

Дизайнерът Джон Галиано се оттегли от Met Gala 2027 след остри критики и заплахи от дарители. Причината са негови антисемитски изказвания от миналото, а датата на събитието съвпадаше с Деня на паметта на Холокоста. Музеят подготвя нова тема.

Стела Христова Стела Христова

31 август 2026, 22:00
Отмениха спорната тема на Met Gala 2027 с Джон Галиано
Джон Галиано   
Източник: Getty

Д изайнерът Джон Галиано няма да бъде почитан на предстоящото издание на Met Gala през 2027 година.

Новината обяви самият той в официално изявление в социалните мрежи: „След сериозен размисъл и разговори с всички засегнати страни, с голяма тъга взех решението, че е най-добре изложбата да не се състои в този момент.“

„Не искам дебатът около моята личност да поставя музея „Метрополитън“ в неудобно положение или да отклонява вниманието от забележителната работа на Института по костюма. Напълно осъзнавам и уважавам факта, че една изложба, посветена на творчеството ми, би била болезнена за много хора“, добавя той.

Изборът на Галиано за централна фигура на годишното модно събитие, организирано от Ана Уинтур, предизвика вълна от недоволство. Причината е скандал от 2011 г., когато дизайнерът бе заснет да прави антисемитски и расистки изявления в парижко кафене — проява, за която по-късно бе осъден за престъпление от омраза. Впоследствие той премина курс за лечение на зависимости и потърси диалог с еврейската общност, за да се завърне постепенно в света на висшата мода.

„Продължавам да нося пълна отговорност за болката, която причиних с думите си в миналото, особено на еврейската и азиатската общност, и искрено съжалявам“, заявява дизайнерът. „Осъзнавам, че истинското изкупление не се постига с публични демонстрации, институционални признания или единични жестове. Това е продължителен процес, който изисква умение да слушаш, да се учиш и да го проявяваш с поведението си във времето.“

Предвидената изложба „Джон Галиано: Хоризонти“ бе обявена по-рано този месец. Традиционната галавечер бе планирана за първия понеделник на май, който през 2027 г. съвпада с Йом ХаШоа - Деня на паметта на жертвите на Холокоста. Според информация на „Ню Йорк Таймс“ ръководството и настоятелството на музея „Метрополитън“ са се опитвали спешно да овладеят кризата и са обмисляли промяна на датата, след като ключови дарители са заплашили да оттеглят финансовата си подкрепа.

В специално изявление главният редактор на Vogue и съорганизатор на събитието Ана Уинтур заяви: „Решението на Джон изложбата, посветена на неговото творчество, да не се проведе на този етап, е изключително смело и показва какъв човек е той. Вярвам, че това е правилната стъпка, и той, както и музеят, имат моята пълна подкрепа.“

От музея „Метрополитън“ уточниха, че новата тема на Met Gala 2027 ще бъде обявена допълнително.

Редактор: Стела Христова
Източник: pagesix.com    
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