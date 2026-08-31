Катастрофа между кола и мотор на бул. „Черни връх“ в София, има пострадал

П ътнотранспортно произшествие между лек автомобил и мотоциклет е станало тази вечер на булевард „Черни връх“ в София, потвърдиха от СДВР за NOVA.

Източник: NOVA

В инцидента са участвали 27-годишен шофьор на автомобила и 22-годишен моторист. По първоначална информация от екипите на Спешна помощ единият от водачите е пострадал със счупен крак и се транспортира към болница за хоспитализация.

На мястото на сблъсъка има полиция и медици. Движението в участъка в посока Околовръстния път е временно затворено, като преминаването се осъществява двупосочно само в едната лента.