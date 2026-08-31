Българката, издирвана след потопа в Тибет, вече се завърна у дома

Н аталия Михайлова, която беше в неизвестност след опустошителното водно бедствие на границата между Китай и Непал, се завърна успешно в България с полет през Катманду и Истанбул. От Министерството на външните работи потвърдиха, че тя вече не се издирва и се намира в добро общо състояние, пише 24 часа.

Българка за ужаса в Непал: Хора крещяха и скачаха от автобуса ни

Михайлова е заминала на 13 август за дълго планирано пътуване до планината Кайлаш, но наводнението я заварва на път към граничния пункт, който е напълно разрушен от стихията. След като остава временно блокирана в района без постоянна връзка, организаторите на международната група от 70 души намират алтернативен маршрут до Непал. Съпругът ѝ Танчо Михайлов сподели, че тя се чувства добре емоционално, но се нуждае от време за физическо възстановяване след две седмици престой на надморска височина между 4000 и 5000 метра.

Откриха българката, обявена за изчезнала в Непал

Същевременно другата засегната българка - Сузана Алексиева, която се спасява на граничния пункт, вече е получила временен документ за пътуване от съответните органи. В четвъртък се очаква у нас да пристигне и организирана група от още 15 български туристи.

МВнР с информация за българите, блокирани след бедствието в Непал

Природното бедствие в Непал и Тибет нанесе огромни щети, като по последни данни жертвите надхвърлят 900 души, а хиляди продължават да се водят в неизвестност.