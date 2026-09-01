България

Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за "Дондуков" 2

Бившият и.д. главен секретар на МВР ще бъде вицепрезидент, а бившият премиер кандидат-президент

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 1 септември 2026, 06:50
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Б ившият служебен премиер Андрей Гюров обяви, че се кандидатира за президент, а бившият главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде негов вицепрезидент. Това стана ясно на събитие пред Историческия музей в Гоце Делчев.

"Благодаря на всички вас, че отделихте време да сме днес заедно в нашия прекрасен град, от който заедно с Георги Кандев сме тръгнали. Мога да ви разкажа как в този двор съм играл на криеница като малък, но предполагам, че не е това, което всички искате да чуете, а по-скоро дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България. И отговорът е ДА, ще го направя! И ще го направим заедно с Георги Кандев!", заяви Гюров.

  • „Защо се кандидатирам?“

Той заяви, че основният въпрос, който си задава, е „Защо?“, и обясни мотивите си да участва в президентските избори.

„Днешният въпрос днес е „Защо?“. Затова искам да отделя няколко минути и да ви разкажа. Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така, както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но със държавата не винаги е така. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата“, каза той.

По думите му България има нужда от институции, които носят отговорност за решенията си и действат прозрачно.

„Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито? Която не се крие зад затворени врати, а признава грешката и я решава? Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите, вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме“, заяви Гюров.

  • „Инициативният комитет не е политическа централа“

Бившият служебен премиер коментира и хората, които застават зад кандидатурата му.

„Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията“, посочи той.

Гюров представи и причините да избере Георги Кандев за свой кандидат за вицепрезидент.

„С Георги Кандев познаваме страната от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции“, заяви той.

„Какво ни обединява? Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях. Убеждението, че България може много повече“, допълни Гюров.

  • Кандев: „Видях, че е човек“

От своя страна Георги Кандев заяви, че не се чувства особено комфортно в ролята на човек, който говори пред медиите, но е приел да се включи в президентската надпревара заради съвместната си работа с Гюров.

„Говоренето пред медиите не ми е привично. По-лесно си говоря с хората по улиците, по площадите и по пътищата на България. Днес заставам пред вас, за да ви кажа две неща: защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен“, каза Кандев.

„Застанах до г-н Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм с охрана, видях, че е човек“, добави той.

Кандев заяви, че основният му принос в тандема ще бъде свързан с опита му в сферата на сигурността.

„Какво мога да дам аз? Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Защото знам как се изпълняват решенията там долу, които са взети горе. Знаем, и на вас не ви харесва това „горе и долу“, но така си говорим“, посочи той.

По думите му двамата предлагат визия за модерна и развита България.

„Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света“, каза Кандев.

В края на изказването си той подчерта, че държавните институции трябва да се ръководят от закона, а не от еднолични решения.

„Мога да ви кажа, че аз знам и виждам кога една политика се изпълнява или се заобикаля. Затова ми е малко чудно, че г-н Гюров рискува с мене, защото аз каквото мисля – това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона.

Затова искам да ви кажа: за мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек. Благодаря ви!“, завърши Кандев.

Към момента подкрепа за кандидатурата на Гюров са заявили „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г. Решението бе прието от Народното събрание на 31 юли.

  • Кои са кандидатите до момента

Към 31 август вече има няколко официално обявени кандидатури за „Дондуков“ 2.

Илияна Йотова обяви намерението си да участва в изборите и ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя получи подкрепата на БСП и „Прогресивна България“. Кандидатът за вицепрезидент все още не е обявен. Йотова съобщи, че името му ще стане известно през следващата седмица.

Николай Ненчев, бивш министър на отбраната и посланик, беше номиниран от БЗНС. За негов кандидат за вицепрезидент е посочена Цвета Кирилова.

Иван Христанов, бивш министър на земеделието в служебния кабинет на Андрей Гюров, също обяви, че ще се кандидатира. Той ще участва като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Христанов съобщи кандидатурата си на 14 август.

Акад. Борислав Йотов беше обявен за кандидат от партия „Нова сила“. Кандидатурата му беше представена на 26 август.

Доц. Георги Димов беше издигнат от инициативен комитет „Народна сила“, който посочи за негов кандидат за вицепрезидент ген. Димитър Шивиков. Кандидат-президентската двойка беше представена на 25 август.

Радостин Василев влиза в президентската надпревара като кандидат на партия МЕЧ. За вицепрезидент е номиниран Красимир Манов. Решението е взето от Изпълнителния съвет на МЕЧ на 25 август.

Проф. Александър Томов обяви, че ще се кандидатира за президент на Република България. В обръщение от 31 август той посочва, че е взел решението след „сериозен размисъл“ и след предложение от група български учени, общественици и представители на културата и спорта.

Кои партии все още не са обявили кандидат

Част от големите политически формации все още не са обявили своите кандидат-президентски двойки.

ГЕРБ-СДС не е посочил свой кандидат. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за по-широко демократично обединение вдясно и заяви, че без такова партийните кандидатури трудно биха имали шанс срещу Илияна Йотова.

Все още не е окончателно изяснена и кандидатурата на „Възраждане“. Сред обсъжданите имена е евродепутатът Петър Волгин, но към 31 август няма официално решение за негово участие.

Редактор: Василена Василева
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