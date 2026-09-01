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Две жертви и десетки спасени след опустошителното наводнение в Гранд Каньон

Порой превърна Брайт Ейнджъл Крийк в разрушителен поток, повреди единствения водопровод към вътрешността на каньона и наложи ограничения за туристи и жители

Василена Василева Василена Василева

1 септември 2026, 07:10
Две жертви и десетки спасени след опустошителното наводнение в Гранд Каньон
Източник: AP/БТА

Т елата на тексаски хиропрактик и още най-малко един човек бяха открити след опустошителното внезапно наводнение в Гранд Каньон в американския щат Аризона. Спасителните екипи продължават издирването на хора в района, след като около 80 души бяха спасени, предаде "Асошиейтед прес".

Над 20 души са в неизвестност след внезапно наводнение в Гранд Каньон

Според последната информация на властите един човек все още е в неизвестност, а спасителната операция продължава в труднодостъпната вътрешна част на каньона. Силните валежи и опасността от нови внезапни наводнения допълнително затрудняват работата на екипите.

Сред загиналите е 53-годишният Джон Джусти, хиропрактик от град Гранбъри в щата Тексас. Той е бил на пътуване в Гранд Каньон с двама свои приятели, като групата е планирала да прекара няколко дни в преходи, къмпинг и риболов във вътрешността на националния парк.

Семейството му съобщи, че тримата мъже са пристигнали до мястото, където са разположили лагера си, в петък. Ден по-късно районът е бил връхлетян от изключително силните валежи и последвалия внезапен прилив.

  • Порой превърна спокойното корито в разрушителен поток

Наводнението е ударило района на Брайт Ейнджъл Крийк в събота. След проливните дъждове водата, калта, камъните и огромни количества отломки са се устремили през тесните части на каньона.

Районът е сред най-посещаваните части на националния парк. В близост се намират популярни туристически маршрути, къмпинги и места за настаняване, използвани от хората, които предприемат многодневни преходи между различните части на Гранд Каньон.

Свидетели разказват, че най-силният порой е продължил около половин час, но това се е оказало достатъчно, за да превърне малкия воден поток в опасна стихия.

Един от туристите, успели да се измъкнат, разказа пред Асошиейтед прес, че през деня е валяло няколко пъти, преди да започне най-силният порой. По думите му в един момент рейнджърите първоначално преценили, че ситуацията е безопасна, но малко по-късно наредили на хората да напуснат района.

Туристът описва, че през цялото време е наблюдавал нагоре по течението с опасението, че към лагера може да се насочи огромна водна маса.

  • Спасителна операция в изключително труден терен

Около 80 души са били спасени от екипите на Националната паркова служба и други аварийни служби. Част от хората са били евакуирани от отдалечени райони на каньона, включително с хеликоптери.

Спасителите са използвали и оборудване за работа през нощта, включително системи за нощно виждане, за да локализират хора, останали в опасната зона.

Трудният релеф на Гранд Каньон прави всяка подобна операция изключително сложна. В много части на вътрешността на парка няма бърз автомобилен достъп, а спасителите трябва да достигат до туристите по въздух или пеша по дълги и стръмни маршрути.

Наводнението е разрушило пътеки, пешеходни мостове и друга инфраструктура във вътрешната част на каньона. Отломки са били отнесени и към река Колорадо, което създава допълнителни рискове за хората, намиращи се в района.

Трагедията в Гранд Каньон: Има жертви, десетки са в неизвестност

  • Сериозен удар по водоснабдяването

Едно от най-сериозните последствия от бедствието е тежкото увреждане на Transcanyon Waterline – основният и на практика единствен водопровод, който осигурява вода за ключови части от националния парк.

Системата доставя вода до съоръженията във вътрешността на каньона и до райони на Южния ръб, където се намират хотели, туристически обекти и жилищни зони.

Заместник-директорът на националния парк Брайън Драпо заяви, че властите очакват значителни участъци от водопровода да са унищожени. Пълната оценка на щетите обаче ще отнеме време заради мащаба на разрушенията и трудния достъп до засегнатите райони.

Повредата наложи извънредни мерки за пестене на вода. Жителите и посетителите на засегнатите райони бяха призовани да ограничат потреблението, а туристите временно не могат да нощуват в част от хотелите и местата за настаняване в националния парк.

Някои от туристическите маршрути, къмпингите и обектите във вътрешността на Гранд Каньон също остават затворени.

  • Проблемите с водопровода не са от вчера

Повреденият водопровод е критична инфраструктура за Гранд Каньон и проблемите с него не са нови. Системата преминава през изключително труден и отдалечен терен, а ремонтите често изискват транспортиране на оборудване и материали с хеликоптери.

Националната паркова служба вече изпълнява мащабен проект за модернизиране на водоснабдителната система, чиято стойност е около 200 млн. долара. Целта е инфраструктурата да стане по-надеждна и устойчива на природни бедствия.

Последното наводнение обаче нанесе нов тежък удар върху системата и може да усложни изпълнението на проекта.

Само преди няколко седмици Националната паркова служба вече беше въвела ограничения за потреблението на вода след друга повреда по водопровода. Тогава част от съоръженията във вътрешността на каньона останаха без питейна вода.

  • Защо внезапните наводнения са толкова опасни

Внезапните наводнения са сред най-големите природни опасности в Гранд Каньон, особено през летния мусонен сезон.

В сухия и на пръв поглед безводен пейзаж силни гръмотевични бури могат за кратко време да излеят огромни количества дъжд. Водата се стича по стръмните скални склонове към тесните долини и каньони, където малките потоци могат буквално за минути да се превърнат в мощни разрушителни реки.

Това прави подобни бедствия особено опасни за туристите, които се намират далеч от високите части на терена и често нямат възможност бързо да напуснат тесните участъци.

Допълнителен фактор за тежките последствия от последното наводнение може да е състоянието на терена след големия пожар Dragon Bravo през 2025 г., който унищожи растителност в части от района. Липсата на растителна покривка улеснява бързото оттичане на водата и увеличава риска от свлачища и потоци от кал и отломки.

Гранд Каньон е сред най-посещаваните природни забележителности в Съединените щати и привлича около 4,4 милиона посетители годишно. Последното бедствие отново показа колко бързо екстремните метеорологични условия могат да превърнат един от най-популярните туристически райони в САЩ в зона с непосредствен риск за живота.

Властите продължават да оценяват щетите, да издирват хора и да предупреждават посетителите да следят внимателно прогнозите за времето и ограниченията в националния парк.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
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