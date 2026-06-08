Свят

„Кракът ми се парализира“: Жена с двойно гражданство твърди, че СМР не ѝ позволява да се лекува в България

Ива Михайлова твърди, че се нуждае от специализирано лечение в България, но съдът не ѝ разрешава да пътува

8 юни 2026, 11:49
„Кракът ми се парализира“: Жена с двойно гражданство твърди, че СМР не ѝ позволява да се лекува в България
Източник: iStock

И ва Михайлова от Кочани е на 23 години, има гражданство от България и Северна Македония и вече осем месеца няма право да напуска родния си град. След катастрофа през октомври миналата година властите в Скопие са взели личните ѝ документи, включително издадените от България. В началото на октомври Ива пътува към Щип. Подминавайки родният Кочани, на разклон за влизане в града вижда полицейски автомобил, спрял в насрещното платно.

Ива Михайлова: „В същия момент спират кола за проверка и втората кола, която идва отсреща, за да ги отмине тях някак си, идва в моята лента и ме удря. Моята кола се удря отново в мантинелата, а пък неговата кола се върти и застава по средата на двете ленти“.

Автомобилът, който Ива управлява, е смазан до неузнаваемост, а тя буквално е заклещена в него.

Ива Михайлова: „Той ме удря с предната си част. Съответно предната част му е счупена, а на мен лявата, защото ме удря от ляво. Полицайката, която беше там дойде, подаде ми помощ, даде ми вода.“

Всички пострадали са откарани в спешното в Кочани. Ива разказва, че според лекарите ѝ нямало почти нищо.

Ива Михайлова: „Но пък аз се чувствах, че изобщо не съм добре. Буквално ме болеше всичко. И по мое желание ме закараха в "Аджъбадем" в Скопие“.

В болницата преценили, че Ива трябва да остане при тях за лечение. Само няколко часа по-късно пред стаята ѝ на пост застават трима полицаи, спомня си тя.

Ива Михайлова: „Дойде полиция, взеха ми българския и македонския паспорт“.

Ива казва, че ѝ е забранено да напуска Кочани. И споделя, че от травмите има усложнения.

Ива Михайлова: „Имам счупени прешлени, L5, а L4 – спукан И.Н.“

– Всъщност ти имаш проблем с движението на левия крак?

- „Да. Парализира се от време на време. Тя е такава частична параплегия. И колкото по-рано започне да се лекува, толкова по-добре. И точно тази интервенция, която трябва да ми се направи, за да мога да си остана добре, изцяло физически, я има в България, Турция, Израел. В Македония даже не са чували за такова нещо“.

Подала молба да се лекува в България. Казва, че приложила препоръка от невролог и медицинска експертиза.

Ива Михайлова: „И те ми отказаха, втори път пуснахме края на март, като невролог ми назначи тази хирургическа интервенция, която може да се направи в държавите, в които казах. Те пак ми отказаха“.

БНТ са изпратили въпроси за разследването до прокуратурата в Република Северна Македония. Отговор до момента не е получен. Ива твърди, че преди две седмици е получила предложение за обвинение и съобщение, че ще има дело на 6 юли.

Министерството на външните работи ще продължи да следи развитието на случая и да оказва, в рамките на своите компетентности, необходимото съдействие и подкрепа на българската гражданка Ива Михайлова. Това гласи позиция на външното ни министерство. 

Ето цялата позиция на МВнР по случая:

"Във връзка с излъчения репортаж на Българската национална телевизия относно инцидента с българската гражданка Ива Михайлова край гр. Кочани, Република Северна Македония, уточняваме следното: Министерството на външните работи е информирано за инцидента с българската гражданка Ива Михайлова, след като в края на март 2026 г. тя се обръща за съдействие към посолството на Република България в Скопие. Чрез дипломатическото представителство бяха предприети необходимите действия за изясняване на случая. На тази основа и по програмата за правна помощ за българската общност бяха предоставени безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в Северна Македония, като по този начин бяха подпомогнати усилията за осигуряване на пълноценна защита на г-жа Михайлова.

Осигурен бе транспортът на документите за проведените медицински изследвания на г-жа Михайлова до София и тяхното разглеждане във водещо българско лечебно заведение. Със съдействието на Министерството на здравеопазването беше издаден необходимият за представяне пред съда в Северна Македония документ, потвърждаващ необходимостта от лечение на г-жа Михайлова и възможността то да бъде проведено в България. Прегледът на наличната документация по случая поражда въпроси относно степента, в която са били изследвани и съпоставени всички относими факти и обстоятелства в рамките на производството, включително информация и свидетелски показания, които биха могли да оборят или да поставят под съмнение тезата на обвинението.

Същевременно съдът в Кочани е наложил на г-жа Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си. Предстои ново внасяне на молба до съда, придружена от осигурената от българска страна документация, като очакваме тя да бъде разгледана в най-кратки срокове."

Източник: БНТ    
граждански права МВнР медицинско лечение пътнотранспортно произшествие Северна Македония Ива Михайлова Кочани България
Последвайте ни

По темата

С 15% по-ниски цени на основни храни след договорка между държавата и веригите

С 15% по-ниски цени на основни храни след договорка между държавата и веригите

Футболна революция: Световното през 2026 г. чупи рекорди и превзема TikTok

Футболна революция: Световното през 2026 г. чупи рекорди и превзема TikTok

„Кракът ми се парализира“: Жена с двойно гражданство твърди, че СМР не ѝ позволява да се лекува в България

„Кракът ми се парализира“: Жена с двойно гражданство твърди, че СМР не ѝ позволява да се лекува в България

Индикации, че смартфонът има опасен проблем с батерията

Индикации, че смартфонът има опасен проблем с батерията

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Dacia Duster обещава 1500 км пробег. Проверихме лично и потвърждаваме (ВИДЕО)

Dacia Duster обещава 1500 км пробег. Проверихме лично и потвърждаваме (ВИДЕО)

carmarket.bg
Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин
Ексклузивно

Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин

Преди 14 часа
Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“
Ексклузивно

Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“

Преди 18 часа
Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“
Ексклузивно

Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

Преди 22 часа
Да пътуваш 5000 километра всеки ден за работа: Историята на жената, която шашна интернет
Ексклузивно

Да пътуваш 5000 километра всеки ден за работа: Историята на жената, която шашна интернет

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Задържаха двама души във връзка със срутването на сграда, под чиито отломки загина българин</p>

Задържаха двама души във връзка със срутването на сграда в Гьорлиц, под чиито отломки загина българин

Свят Преди 5 минути

Според събраните до момента доказателства вечерта преди рухването на сградата двамата мъже са обикаляли района, търсейки възможност да откраднат скрап, цветни метали и др

Пускат движението по обхода Смолян – Пампорово само сутрин и вечер

Пускат движението по обхода Смолян – Пампорово само сутрин и вечер

България Преди 28 минути

Трафикът се пропуска само сутрин и вечер, докато продължават укрепителните дейности по трасето

<p>Зад кулисите на Мондиал 2026: Опасният съюз между Тръмп и шефа на ФИФА</p>

Тръмп и ФИФА – историята на едно необичайно партньорство

Свят Преди 1 час

Какво се крие зад близките отношения между президента на ФИФА Джани Инфантино и държавния глава на САЩ Доналд Тръмп

<p>Септември без първи звънец? Учителите в готовност за масова стачка и затворени училища</p>

Учителският синдикат отчита висока готовност за протестни действия заради възнагражденията в образованието

България Преди 1 час

Анкета сред над 6500 души показва масово недоволство и подкрепа за стачни действия при липса на увеличение на заплатите

Пинк

Бляскава вечер на Бродуей: Раздадоха наградите „Тони“, а Пинк взриви сцената

Любопитно Преди 1 час

Пинк, водещата на наградите „Тони“, започна шоуто, въртейки се и след това висейки неловко от въжета над сцената, облечена като Питър Пан. Бившият водещ Нийл Патрик Харис се намеси, за да предложи на дебютиращата водеща просто да бъде себе си

<p>Йотова коментира украинския морски дрон, който се взриви&nbsp;в Констанца</p>

Илияна Йотова за дрона в Констанца: Надявам се това да е само един инцидент, защото започва туристическият сезон

България Преди 1 час

През цялото време бяхме в тясна координация с Министерството на отбраната, които също бяха в координация със съответните румънски служби, каза тя

Дяволът носи „Прада“ в Космоса: Модната къща облече астронавтите на НАСА

Дяволът носи „Прада“ в Космоса: Модната къща облече астронавтите на НАСА

Любопитно Преди 1 час

Италианският бранд представи високотехнологично охлаждащо бельо за мисиите до Луната. Докато пазарът на луксозни стоки на Земята е в криза, модната къща погледна към звездите и изпревари конкуренти като Chanel и Louis Vuitton

Цена на славата: Мат Деймън за Холивуд и жертвите в името на дъщерите му

Цена на славата: Мат Деймън за Холивуд и жертвите в името на дъщерите му

Любопитно Преди 1 час

Актьорът сподели за страшния период, в който е живял в куфари заради паниката, че телефонът му ще спре да звъни, и защо днес отказва роли, за да бъде „тук и сега“ със семейството си

МОК отряза летните спортове от Зимната олимпиада през 2030 година

МОК отряза летните спортове от Зимната олимпиада през 2030 година

Любопитно Преди 1 час

Идеята за включване на крос-кънтри бягане и колоездене срещна яростна съпротива от зимните федерации

Започва изплащането на пенсиите за юни

Започва изплащането на пенсиите за юни

Свят Преди 2 часа

Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция

<p>Dacia Duster обещава 1500 км пробег. Проверихме лично (ВИДЕО)</p>

Dacia Duster обещава 1500 км пробег. Проверихме лично и потвърждаваме (ВИДЕО)

Технологии Преди 2 часа

С двугоривния 4х4 хибрид на модела изминахме точно 1342 км с два резервоара бензин и газ, като ни оставаха още 50-ина възможни километра пробег, но решихме да не рискуваме на магистралата

<p>Коцев: Държавата е била безсилна по случая с&nbsp;&bdquo;Баба Алино&ldquo;</p>

Благомир Коцев: Държавата е била безсилна по случая с незаконното строителство в „Баба Алино“

България Преди 2 часа

Кметът на Варна заяви, че има съмнения за корупционна система и институционално прикриване на строителни нарушения

Доналд Тръмп

„Писна ми. Благодаря ти, скъпа“ – Тръмп прекъсна гневен интервю и си тръгна

Свят Преди 2 часа

Тръмп нападна водещата Кристен Уелкър, след като тя настоя, че той не е предоставил нито едно доказателство за оспорваните си обвинения, че изборите през 2020 г. са били „манипулирани“ в негова вреда или че изборите в Калифорния са обект на злоупотреби

Защо САЩ изваждат свои оръжия от арсенала на НАТО

Защо САЩ изваждат свои оръжия от арсенала на НАТО

Свят Преди 2 часа

По данни на „Ди Велт", представителите на САЩ в НАТО са предали в Брюксел списък с 11 позиции - като един вид предупреждение

<p>Петролът поскъпна с над 4 процента</p>

Цените на петрола скочиха рязко след ескалация между Иран и Израел

Пари Преди 2 часа

Брентът достигна 97,51 долара за барел на фона на нови удари и опасения за Ормузкия проток

8 юни: Кървавата зора, в която морето доведе дявола

8 юни: Кървавата зора, в която морето доведе дявола

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случлило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
1

Нов живот за старите чешми в Шуменско

sinoptik.bg
1

Юнска жега и бури през седмицата

sinoptik.bg

Внучката на Чарли Чаплин идва в България

Edna.bg

Домът на Кристина Нгуен - минимализъм, цветя и кафе бар

Edna.bg

Григор загуби нови позиции, сериозен прогрес за Александър Донски и Александър Василев

Gong.bg

Кошмар на Левски в ШЛ пратил оферта за Пламен Андреев

Gong.bg

Правителството и търговските вериги се договориха за трайно намаляване на цените на основни храни

Nova.bg

Трус от 7,8 разтърси Филипините, има жертви (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg