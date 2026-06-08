„Кракът ми се парализира“: Жена с двойно гражданство твърди, че СМР не ѝ позволява да се лекува в България

И ва Михайлова от Кочани е на 23 години, има гражданство от България и Северна Македония и вече осем месеца няма право да напуска родния си град. След катастрофа през октомври миналата година властите в Скопие са взели личните ѝ документи, включително издадените от България. В началото на октомври Ива пътува към Щип. Подминавайки родният Кочани, на разклон за влизане в града вижда полицейски автомобил, спрял в насрещното платно.

Ива Михайлова: „В същия момент спират кола за проверка и втората кола, която идва отсреща, за да ги отмине тях някак си, идва в моята лента и ме удря. Моята кола се удря отново в мантинелата, а пък неговата кола се върти и застава по средата на двете ленти“.

Автомобилът, който Ива управлява, е смазан до неузнаваемост, а тя буквално е заклещена в него.

Ива Михайлова: „Той ме удря с предната си част. Съответно предната част му е счупена, а на мен лявата, защото ме удря от ляво. Полицайката, която беше там дойде, подаде ми помощ, даде ми вода.“

Всички пострадали са откарани в спешното в Кочани. Ива разказва, че според лекарите ѝ нямало почти нищо.

Ива Михайлова: „Но пък аз се чувствах, че изобщо не съм добре. Буквално ме болеше всичко. И по мое желание ме закараха в "Аджъбадем" в Скопие“.

В болницата преценили, че Ива трябва да остане при тях за лечение. Само няколко часа по-късно пред стаята ѝ на пост застават трима полицаи, спомня си тя.

Ива Михайлова: „Дойде полиция, взеха ми българския и македонския паспорт“.

Ива казва, че ѝ е забранено да напуска Кочани. И споделя, че от травмите има усложнения.

Ива Михайлова: „Имам счупени прешлени, L5, а L4 – спукан И.Н.“

– Всъщност ти имаш проблем с движението на левия крак?

- „Да. Парализира се от време на време. Тя е такава частична параплегия. И колкото по-рано започне да се лекува, толкова по-добре. И точно тази интервенция, която трябва да ми се направи, за да мога да си остана добре, изцяло физически, я има в България, Турция, Израел. В Македония даже не са чували за такова нещо“.

Подала молба да се лекува в България. Казва, че приложила препоръка от невролог и медицинска експертиза.

Ива Михайлова: „И те ми отказаха, втори път пуснахме края на март, като невролог ми назначи тази хирургическа интервенция, която може да се направи в държавите, в които казах. Те пак ми отказаха“.

БНТ са изпратили въпроси за разследването до прокуратурата в Република Северна Македония. Отговор до момента не е получен. Ива твърди, че преди две седмици е получила предложение за обвинение и съобщение, че ще има дело на 6 юли.

Министерството на външните работи ще продължи да следи развитието на случая и да оказва, в рамките на своите компетентности, необходимото съдействие и подкрепа на българската гражданка Ива Михайлова. Това гласи позиция на външното ни министерство.

Ето цялата позиция на МВнР по случая:

"Във връзка с излъчения репортаж на Българската национална телевизия относно инцидента с българската гражданка Ива Михайлова край гр. Кочани, Република Северна Македония, уточняваме следното: Министерството на външните работи е информирано за инцидента с българската гражданка Ива Михайлова, след като в края на март 2026 г. тя се обръща за съдействие към посолството на Република България в Скопие. Чрез дипломатическото представителство бяха предприети необходимите действия за изясняване на случая. На тази основа и по програмата за правна помощ за българската общност бяха предоставени безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в Северна Македония, като по този начин бяха подпомогнати усилията за осигуряване на пълноценна защита на г-жа Михайлова.

Осигурен бе транспортът на документите за проведените медицински изследвания на г-жа Михайлова до София и тяхното разглеждане във водещо българско лечебно заведение. Със съдействието на Министерството на здравеопазването беше издаден необходимият за представяне пред съда в Северна Македония документ, потвърждаващ необходимостта от лечение на г-жа Михайлова и възможността то да бъде проведено в България. Прегледът на наличната документация по случая поражда въпроси относно степента, в която са били изследвани и съпоставени всички относими факти и обстоятелства в рамките на производството, включително информация и свидетелски показания, които биха могли да оборят или да поставят под съмнение тезата на обвинението.

Същевременно съдът в Кочани е наложил на г-жа Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си. Предстои ново внасяне на молба до съда, придружена от осигурената от българска страна документация, като очакваме тя да бъде разгледана в най-кратки срокове."