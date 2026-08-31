Ново заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани, ще присъстват и български депутати

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Б ългарски депутати от почти всички политически сили в Народното събрание заминават днес за Република Северна Македония, за да присъстват на поредното заседание по делото срещу 23-годишната Ива Михайлова.

Младата жена, която има и българско гражданство, е подсъдима за причиняване на пътен инцидент в района на Щип през октомври 2025 г., при който самата тя е получила тежки увреждания.

България с остра реакция към Северна Македония за Ива Михайлова

Почти година след катастрофата Михайлова остава с наложена забрана да напуска Република Северна Македония. Заради отнетите ѝ лични документи и ограничението за пътуване тя не може да продължи необходимото ѝ лечение в България, за което семейството ѝ настоява от месеци.

Депутати ще наблюдават делото

Очаква се на днешното заседание на съда в Кочани да присъстват народни представители от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС и „Възраждане“.

Парламентарната Комисия по политиките за българите в чужбина пое ангажимент български депутати да наблюдават заседанията по делото срещу Михайлова.

Присъствието на представители на различни политически сили е пореден знак, че случаят е получил широк обществен и институционален отзвук в България.

Депутати от ГЕРБ ще присъстват на делото срещу Ива Михайлова в Кочани

Семейството настоява за лечение в България

При катастрофата Ива Михайлова е получила сериозни увреждания на гръбначния стълб. Според нейни близки и експерти необходимото лечение не може да бъде проведено в Република Северна Македония.

От месеци семейството ѝ прави опити да получи разрешение от местните власти 23-годишната жена да напусне страната и да продължи лечението си в България.

До момента обаче две съдебни инстанции в Република Северна Македония не са дали разрешение на Михайлова да пътува.

Според близките ѝ продължителното ограничение поставя под въпрос възможността тя да получи навременно специализирано лечение и рехабилитация.

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Реакция от българските институции

Случаят предизвика реакция и от българските държавни институции.

Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа. Премиерът Румен Радев от своя страна съобщи, че България подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония заради случая.

Казусът беше поставен и от български представители в Европейския парламент. Евродепутати призоваха Европейската комисия да следи развитието на случая и той да бъде взет предвид при оценките за напредъка на Република Северна Македония по пътя ѝ към членство в Европейския съюз.

Президентът отново ще повдигне темата за лечението на Ива Михайлова пред РСМ

Протест пред посолството в София

Докато съдът в Кочани разглежда делото, в София е насрочен протест в подкрепа на Ива Михайлова.

Демонстрацията ще се проведе пред посолството на Република Северна Македония и е организирана от Фондация „Македония“.

Организаторите заявяват, че протестът е срещу действията на властите в Скопие по случая и в подкрепа на 23-годишната жена, която според тях трябва да получи възможност да напусне страната, за да продължи лечението си.

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Днешното заседание в Кочани се очаква с особено внимание както от семейството на Ива Михайлова, така и от българските институции. Случаят вече излезе извън рамките на съдебния спор и се превърна в тема на дипломатически и политически разговори между София и Скопие.