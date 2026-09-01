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1 септември: Ножът в гърба от изток, който изненада целия свят

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

1 септември 2026, 06:40
1 септември: Ножът в гърба от изток, който изненада целия свят
Източник: iStock/GettyImages

В първите часове на 1 септември 1939 г. светът се събужда в нова и непозната реалност. Зарята над балтийското крайбрежие не донася спокойствие, а звука от първите залпове на учебния кораб „Шлезвиг-Холщайн“, открил огън по полските укрепления на полуостров Вестерплате.

Нацистка Германия нахлува в Полша без официално обявяване на война, с което поставя началото на най-кървавия конфликт в историята на човечеството. Подготвяната с месеци военна операция открива сцена, в която съдбата на една държава е предварително подпечатана от амбициите на завоеватели и пасивността на нейните съюзници.

Светкавичният удар и военната доктрина на Берлин

Германското настъпление демонтира познатите до този момент представи за водене на война. За първи път на бойното поле се прилага концепцията за блицкриг – светкавично комбиниране на бързоподвижни танкови дивизии, моторизирана пехота и опустошителни въздушни удари.

Ударните сили на Луфтвафе унищожават ключова инфраструктура, комуникационни възли и летища още преди полската отбрана да успее да завърши пълната си мобилизация.

Въпреки че полските войници показват изключителна храброст и отчаяна съпротива при места като Бзура и в обсадената Варшава, разликата в технологичното оборудване и тактическото превъзходство на вермахта бързо пречупва фронтовата линия.

Полското правителство разчита на твърдите гаранции за сигурност, дадени от Великобритания и Франция в месеците преди нападението. В отговор на агресията Лондон и Париж наистина обявяват война на Германия на трети септември, но официалният акт не е последван от реални действия на бойното поле.

На западния фронт започва период, останал в историята като Странната война. Френските и британските войски остават зад своите отбранителни линии, пропускайки възможността за натиск срещу слабо пазените западни граници на Райха, докато цялата германска военна машина е концентрирана на изток. Тази липса на решителност оставя Варшава да се бори напълно сама.

Ножът в гърба от изток

Окончателната присъда над Полша е произнесена в средата на месеца. На 17 септември, в съответствие с тайния протокол към пакта Молотов–Рибентроп, Червената армия навлиза през източните полски граници. Нападателите от изток заявяват, че идват да защитят украинското и беларуското население, но на практика довършват разпокъсването на полската държава.

Изправена пред отбрана на два фронта, без шанс за външна подкрепа и с правителство, принудено да напусне страната, Полша капитулира. Тяхната територия е поделена между двата тоталитарни режима, с което започва един от най-тъмните периоди на окупация, репресии и изтребление в европейската история.

  • 269 жертви в тъмнината: Трагедията над Сахалин

През септември 1983 г. Студената война се намира в една от най-мрачните си точки. Напрежението между двете свръхсили е доведено до краен предел, а опасността от директен ядрен сблъсък виси над света с плашеща реалност.

В тази атмосфера на параноя и военна бдителност един цивилен полет се превръща в трагичен епизод, променил завинаги хода на съвременната история. Военните радари на Съветския съюз прихващат чужд обект във въздушното си пространство, без да подозират, че на борда му пътуват стотици цивилни граждани.

Грешката в навигацията и фаталното отклонение

Южнокорейският пътнически самолет Боинг 747 изпълнява редовен полет от Ню Йорк до Сеул, като прави очаквано междинно кацане в Анкъридж, Аляска. Малко след излитането за последната отсечка от маршрута пилотите допускат фатална грешка при настройката на автопилота.

Навигационната система остава фиксирана в режим, който не коригира посоката спрямо реалните географски координати. В продължение на часове гигантската машина се отклонява все повече от определения международен въздушен коридор, навлизайки в изключително чувствителната съветска зона над полуостров Камчатка и остров Сахалин. 

Там са разположени ключови военни бази, а съветското командване е в пълна бойна готовност поради провежданите по същото време американски разузнавателни мисии.

Прихващането и последната заповед

Отклонението на самолета достига близо петстотин километра навътре в съветска територия. Вдигнатите по тревога съветски изтребители прихващат нарушителя в пълна тъмнина.

Пилотът на изтребител Су-15 прави опити за контакт с непознатия обект, но в нощното небе и при липсата на пряка радиовръзка на съответните честоти, военните вземат решение, че пред тях се намира американски разузнавателен самолет.

Напрежението на земята е огромно, а времето за реакция изтича, тъй като машина наближава границата на международното въздушно пространство. Дадена е заповед за унищожаване на целта.

Изстреляните ракети уцелват тежко пътническия лайнер, който губи управление и пада в студените води на Охотско море. Загиват всички 269 души на борда, сред които 246 пътници и 23-ма членове на екипажа.

Дипломатическият трус и речта за империята

Новината за свалянето на цивилния полет предизвиква глобален шок и вълна от международно недоволство. Първоначалното мълчание и последвалите опити за прикриване на истината от страна на Москва допълнително нагнетяват обстановката.

Във Вашингтон реакцията е мигновена и изключително остра. Президентът на САЩ Роналд Рейгън определя действията на съветското ръководство като престъпление срещу човечеството и обявява решителен курс към пълно противопоставяне на комунистическата система.

Инцидентът води до драстично затягане на санкциите, прекратяване на редица двустранни преговори и засилване на американската програма за въоръжаване.

Още събития на 1 септември:

  • 1923 г. – Голямото земетресение в Канто опустошава района на Токио в Япония, жертвите са над 140 000, а бездомните 2,5 милиона
  • 1985 г. – Съвместна американско-френска експедиция локализира останките на Титаник.
  • 1997 г. – 11 миньори загиват в мини Бобов дол вследствие на експлозия.
  • 2004 г. – Терористичен акт в Беслан: Въоръжени терористи взимат за заложници стотици ученици в руския град Беслан в Северна Осетия.

Родени:

  • 1875 г. – роден е Едгар Бъроуз, американски писател
  • 1898 г. – роден е Димитър Талев, български писател
  • 1923 г. – роден е Роки Марчиано, американски боксьор 
  • 1956 г. – родена е Катерина Евро, българска актриса
  • 1957 г. – родена е Глория Естефан, кубинска певица
  • 1959 г. – родена е Нели Топалова, българска актриса
  • 1996 г. – родена е Зендая Колман, американска певица и актриса

Починали:

  • 1715 г. – умира Луи XIV, крал на Франция 
  • 2024 г. – умира Иван Тренев, български поет 
Автор: Надежда Неменски
Втора световна война Нахлуване в Полша Блицкриг Студена война Трагедията над Сахалин Корейски полет 007 Пакт Молотов-Рибентроп Земетресение в Канто Титаник Терористичен акт в Беслан
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