Защо жените трябва да добавят цвекло в менюто си

Цвеклото е богато на фибри, калий, желязо, фолат и нитрати, които подпомагат храносмилането, кръвообращението и мускулната функция. Сокът обаче съдържа малко или никакви фибри и може да повишава кръвната захар по-бързо.

Сокът от цвекло може да има ползи в различни етапи от живота на жените - желязото е важно при менструация, фолатът по време на бременност, а нитратите могат да подпомогнат кръвотока и съдовата функция след менопаузата.

Препоръчваното количество е около ½ - 1 чаша дневно, но не е подходящо за всеки. Особено внимание е нужно при бъбречни заболявания, диабет или преддиабет, ниско кръвно и прием на лекарства за кръвно.

Зеленчукът, който често пренебрегваме, а не трябва

Забравете за зелето. Ключът към доброто здраве всъщност е балансираното хранене, което включва разнообразие от плодове и зеленчуци. Ако търсите нещо ново, време е да добавите цвекло към списъка си за пазаруване.

Със своя земен и сладък вкус цвеклото е богато на хранителни вещества, които могат да бъдат особено полезни за жените в различните етапи от живота.

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Какви са хранителните ползи от цвеклото?

„Цвеклото е добър източник на фибри, калий, желязо, фолат и антиоксиданти“, казва Абигейл Колън, клиничен диетолог в Mount Sinai в Ню Йорк.

Според USDA една чаша сурово цвекло съдържа 3,81 г фибри. Фибрите подпомагат редовното изхождане, храносмилането и поддържането на стабилна кръвна захар.

Калият е електролит, който помага за поддържането на хидратацията и баланса на течностите, както и за нормалното предаване на нервни сигнали и мускулните съкращения.

Желязото играе важна роля за пренасянето на кислород чрез кръвта.

Фолатът (витамин B9) е особено важен по време на бременност, тъй като подпомага нормалното развитие на плода. Той има значение и за сърдечно-съдовото здраве и когнитивната функция.

Цвеклото съдържа и нитрати, които организмът превръща в азотен оксид. Той подпомага разширяването на кръвоносните съдове и подобрява кръвотока, както и ефективността на мускулните съкращения.

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Има ли разлика между яденето на цвекло и пиенето на сок от цвекло?

Да. Основната разлика е, че сокът съдържа малко или никакви фибри.

Това означава, че след изпиване на сок от цвекло кръвната захар може да се повиши по-бързо, отколкото след консумация на самия зеленчук.

От друга страна, сокът позволява да приемете количество, еквивалентно на няколко цвекла наведнъж, което означава по-концентриран прием на определени хранителни вещества.

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Какви са ползите за жените?

Сокът от цвекло може да бъде полезен в различни периоди от живота - по време на менструация, бременност и след менопаузата.

Менструация

Желязото в цвеклото може да бъде полезно за жените, които менструират, тъй като менструалното кървене намалява запасите от желязо.

Адекватният прием на желязо помага за поддържането на нормални енергийни нива и функцията на имунната система.

Ориентировъчните дневни потребности са:

жени в репродуктивна възраст: 18 мг бременни жени: 27 мг жени над 50 години: 8 мг

Една чаша сурово цвекло съдържа около 1,09 мг желязо.

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Бременност

Фолатът в цвеклото може да бъде полезен по време на бременност, тъй като достатъчният му прием е от съществено значение за развитието на плода и за намаляване на риска от дефекти на невралната тръба.

Една чаша сурово цвекло съдържа около 148 мкг фолат.

Важно е обаче да се прави разлика между фолат и фолиева киселина, синтетичната форма, използвана в обогатени храни и мултивитамини. Приемът на фолиева киселина преди бременността и през първия триместър е особено важен за профилактиката на дефекти на невралната тръба.

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След менопаузата

След менопаузата рискът от сърдечно-съдови заболявания при жените се увеличава. Една от причините е спадът на естрогена, хормон, който освен ролята си за репродуктивното здраве влияе и върху кръвообращението.

Някои изследвания показват, че сокът от цвекло може да подпомогне функцията на кръвоносните съдове при жени след менопауза.

Причината са естествено съдържащите се в него нитрати, които могат да подобрят кръвотока и да понижат кръвното налягане, два фактора, свързани с риска от сърдечни заболявания и инсулт.

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Колко сок от цвекло да пием?

Няма официално установена универсална дневна доза или горна граница за сока от цвекло.

Диетологът обаче препоръчва около ½ до 1 чаша дневно.

Природните ползи на цвеклото

Кой трябва да избягва сок от цвекло?

Според експертите някои хора трябва да бъдат особено внимателни:

хора с хронично бъбречно заболяване или на диализа - заради високото съдържание на калий; хора с диабет или преддиабет - заради по-високото съдържание на захари и липсата на фибри в сока; хора с ниско кръвно налягане; хора, които приемат лекарства за кръвно налягане.

Ако обмисляте редовно да добавите сок от цвекло към храненето си, особено ако приемате лекарства или имате здравословно състояние, най-добре е първо да се консултирате с лекар.