Будите се между 3 и 5 сутринта? Какво всъщност се случва с тялото

С ъбуждате се, поглеждате часовника и отново е 3:00 или 4:00 часа. Случва се веднъж, после два пъти, а накрая започвате да очаквате събуждането още преди да сте легнали. Каква е причината за това и трябва ли да се притесняваме?

По данни на Google Trends интересът към търсенията, свързани със събуждането през нощта и събуждането около 3.00 часа, се запазва сравнително висок през последните три месеца.

Най-силен интерес е отчетен в Нидерландия, следвана от САЩ, Сингапур, Южна Корея, Канада и Обединеното кралство.

Темата не е случайна. Събуждането посред нощ е широко разпространено, а при много хора именно ранните часове се превръщат в момента, в който краткото естествено пробуждане се превръща в дълго будуване.

Но тук има една важна подробност. Самото събуждане в 3.00 часа не означава, че с организма ви непременно се случва нещо нередно.

Източник: iStock Photos

Защо точно около 3.00 часа?

Сънят не е едно непрекъснато състояние. През нощта мозъкът преминава през различни фази, като дълбокият сън е по-концентриран в първата част на нощта, а с напредването на часовете периодите на по-лек сън и REM сънят стават по-продължителни.

Това означава, че през втората половина на нощта е много по-лесно човек да се събуди. Шум, светлина, температурата в стаята, движение на партньора или дори пълен пикочен мехур могат да бъдат достатъчни, за да ни извадят от съня.

Ако например сте си легнали около 23:00 часа, 3:00 часа вече е четвъртият час от съня ви. Именно тогава естествената структура на нощта може да направи пробуждането по-забележимо.

Затова няма специален „магически“ час, в който организмът започва да се буди.

3:00 часа не е диагноза.

Не, черният дроб не се „събужда“ в 3.00 часа

В интернет от години се разпространяват твърдения, че събуждането в определен час показва проблем с конкретен орган - например черния дроб, белите дробове или бъбреците.

Това обаче не е научно доказан начин за диагностициране на здравословен проблем.

Няма надеждни медицински доказателства, че ако човек системно се събужда в 3.00 часа, това означава, че черният му дроб се „детоксикира“ или че определен орган изпраща сигнал.

По-полезно би било да си задате въпроса: Какво се случва около това събуждане и можете ли след него отново да заспите?

Именно това има по-голямо значение за оценката на проблема.

Стресът може да превърне краткото пробуждане в часове без сън

Една от най-честите причини човек да остане буден след събуждане е стресът.

Когато сме под напрежение, мозъкът може да остане в състояние на повишена бдителност. Така едно нормално и кратко пробуждане се превръща в момент, в който започваме да мислим за работа, пари, семейни проблеми, предстоящи задачи или нещо, което се е случило през деня.

Безсънието често няма само една конкретна причина. Според актуален обзор на Sleep Foundation сред факторите са стресът, нередовният режим, нездравословните навици за сън, определени заболявания, лекарства и други нарушения на съня.

Получава се своеобразен порочен кръг: събуждане → поглеждане на часовника → тревога, че няма да заспим → повече напрежение → още по-трудно заспиване.

Затова понякога проблемът не е самото събуждане, а реакцията ни към него.

А какво общо има кортизолът?

Това е една от най-често срещаните версии в социалните мрежи.

Кортизолът действително е хормон, който участва в регулирането на бодростта и следва дневен ритъм. Нивата му естествено се повишават преди и около събуждането сутрин. Sleep Foundation описва този процес като част от подготовката на организма за началото на активния ден.

Но твърдението:„Събуждате се в 3 часа, защото кортизолът ви се е вдигнал рязко“ е прекалено опростено. Няма основание всяко нощно събуждане да бъде обяснявано с „висок кортизол“. Много по-често става дума за комбинация от естествената структура на съня и конкретен фактор - стрес, алкохол, кофеин, шум, топлина, нужда от тоалетна или друго нарушение на съня.

Алкохолът може да е скритият виновник

Има един парадокс - алкохолът може да помогне на човек да заспи по-бързо, но това не означава, че подобрява съня.

Той може да направи съня по-фрагментиран и да увеличи вероятността от събуждания през нощта. Освен това алкохолът може да увеличи отделянето на урина, което е още една причина човек да стане от леглото.

Затова ако забелязвате, че след няколко чаши вечер почти винаги се будите в малките часове, връзката може да е съвсем реална.

Кафето следобед също може да има значение

Кофеинът е стимулант и ефектът му не приключва веднага след изпиването на последното кафе.

При някои хора късното кафе може да затрудни заспиването, а при други да допринесе за по-лек и фрагментиран сън.

Това не означава, че всеки трябва да се откаже от следобедното кафе. Но ако редовно се събуждате през нощта, има смисъл да направите прост експеримент за няколко дни: намалете кофеина във втората половина на деня и вижте дали има промяна.

Телефонът може да влоши ситуацията

Една от най-големите грешки е да вземем телефона веднага след събуждането.

Поглеждаме часа. След това проверяваме съобщенията. После социалните мрежи. След това новините.

И изведнъж мозъкът, който е бил на границата между сън и бодърстване, получава сигнал: „Време е да бъдем активни.“

Освен светлината от екрана, проблемът е и самото съдържание. Новина, спор, служебен имейл или дори интересно видео могат да повишат вниманието и да направят повторното заспиване много по-трудно.

Понякога причината е просто температурата

Особено през лятото това е фактор, който лесно се подценява. Прекалено топлата стая, изпотяването или внезапното охлаждане могат да нарушат съня.

Същото важи за шум от улицата, светлина през прозореца, телевизор в друга стая или партньор, който хърка.

Според Sleep Foundation факторите на околната среда - шум, светлина и температура, са сред честите причини за нощни пробуждания. И много често решението не е сложно: по-тъмна стая, по-тихо помещение и по-комфортна температура могат да направят значителна разлика.

Ами ако ви се ходи до тоалетна?

Нощното уриниране също може да стои зад събуждането.

Понякога причината е очевидна - много течности непосредствено преди лягане.

Но ако ставането до тоалетна е често и продължително, причината може да е друга. Нощното уриниране може да бъде свързано с различни състояния, включително нарушения на съня и някои заболявания.

Затова при често повтарящ се проблем не е добра идея човек сам да си поставя диагноза.

Жените могат да имат още една причина

Хормоналните промени също могат да нарушат съня. Това се отнася особено за периода около менопаузата, когато нощното изпотяване, горещите вълни и промените в хормоналния баланс могат да доведат до по-чести събуждания.

При някои жени проблемът се проявява именно като ранно събуждане и невъзможност за повторно заспиване.

Кога събуждането вече е проблем?

Едно събуждане през нощта не означава безсъние. Дори няколко кратки пробуждания могат да бъдат напълно нормални - много хора просто не ги запомнят, защото заспиват отново почти веднага.

Проблемът е по-скоро когато:

• се будите често;

• оставате будни дълго време;

• това се случва поне няколко пъти седмично;

• сутрин се чувствате непочинали;

• през деня сте сънливи или трудно се концентрирате;

• започвате да се тревожите още преди лягане, че отново ще се събудите.

При хронично безсъние проблемите със заспиването или поддържането на съня се появяват поне три пъти седмично в продължение на три месеца или повече.

Източник: iStock Photos

Какво да направим, ако се събудим в 3.00 часа?

Първото правило е изненадващо просто. Не гледайте часовника. Колкото повече човек следи минутите - „3:07“, „3:28“, „4:02“, „остават ми само два часа до алармата“, толкова повече напрежение може да създаде.

Вместо това:

1. Останете на тъмно.

Не включвайте силно осветление.

2. Не взимайте телефона.

Дайте шанс на мозъка отново да премине към сън.

3. Не се насилвайте да заспите.

Колкото повече си повтаряме „трябва да заспя“, толкова по-бдителни можем да станем.

4. Ако не успявате да заспите дълго време, станете за кратко.

Отидете в друга стая или седнете на тихо място и правете нещо спокойно при приглушена светлина. Върнете се в леглото, когато отново ви се доспи.

5. Проверете условията в спалнята.

Температура, светлина, шум, удобство.

6. Помислете какво сте правили вечерта.

Алкохол? Късно кафе? Тежка вечеря? Много течности? Работа до късно? Екран до заспиването?

Така може да откриете своя собствен модел.

Не компенсирайте с дълго спане през деня

Ако сте спали лошо през нощта, естественият импулс е да подремнете дълго следобед или да спите до късно на следващата сутрин. Понякога това обаче може допълнително да обърка режима.

При проблеми със съня специалистите препоръчват постоянен график - приблизително еднакъв час за лягане и ставане, вместо постоянно компенсиране с различни часове. Нередовният режим сам по себе си може да допринесе за безсънието.

Дневната светлина също има значение

Естествената светлина през деня помага на организма да синхронизира вътрешния си часовник с деня и нощта. Затова прекарването на време на дневна светлина през деня, особено сутрин, може да бъде част от добрата рутина за сън. Sleep Foundation посочва дневната светлина като един от факторите, които могат да подпомогнат регулирането на циркадния ритъм.

Съчетайте това с движение през деня и по-спокоен вечерен режим.

А кога е време за лекар?

Ако събуждането се повтаря продължително и вече влияе върху ежедневието, не е добра идея проблемът да бъде обясняван само с „висок кортизол“ или „лош сън“.

Причината може да е безсъние, сънна апнея, синдром на неспокойните крака, болка, хормонални промени, медикаменти или друго здравословно състояние.

Особено важно е да се потърси медицинска оценка, ако нощното събуждане е придружено от:

• силно хъркане;

• усещане за задушаване или спиране на дишането;

• силна дневна сънливост;

• необяснима болка;

• чести нощни посещения на тоалетната;

• продължително безсъние;

• значителна промяна в настроението или концентрацията.