НАТО вдигна изтребители по тревога заради въздушна заплаха край границата с Русия

М исията на НАТО за охрана на въздушното пространство на балтийските държави вдигна изтребители по тревога заради възможна въздушна заплаха над Латвия, съобщиха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X. Инцидентът е станал в района на град Лудза, близо до границата с Русия, предаде "Ройтерс".

НАТО свали дрон над Латвия, тревога край границата с Русия

По-рано латвийските въоръжени сили отправиха предупреждение за възможна въздушна заплаха в района. В отговор изтребители от мисията на НАТО са били вдигнати по тревога, за да проверят ситуацията и да реагират при необходимост.

По-късно латвийските въоръжени сили съобщиха, че въздушната заплаха е приключила.

Засега няма официално потвърждение какво точно е предизвикало тревогата и дали е било установено конкретно нарушение на въздушното пространство. Не се съобщава и за нанесени щети или пострадали.

Латвия свали дрон във въздушното си пространство

Въздушна тревога и в руска област

Междувременно въздушна тревога беше обявена и в руската Ленинградска област заради съобщения за атака с дронове.

Губернаторът на областта Александър Дрозденко съобщи в Telegram, че руската противовъздушна отбрана е била активирана заради безпилотни летателни апарати.

Ленинградска област се намира в непосредствена близост до Финския залив и граничи с Финландия и Естония. В региона са разположени важни транспортни и промишлени обекти, включително големият пристанищен комплекс Уст Луга.

Неизвестен дрон е навлязъл в Латвия

Последните инциденти се случват на фона на засиленото напрежение по източния фланг на НАТО и продължаващата война между Русия и Украйна.

Мисията за въздушна охрана на балтийските държави е постоянна операция на НАТО, чрез която Алиансът подпомага Латвия, Литва и Естония при охраната на въздушното им пространство. Трите балтийски държави разполагат с ограничени собствени способности за бойна авиация и разчитат на съюзнически изтребители за тази задача.