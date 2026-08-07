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България с остра реакция към Северна Македония за Ива Михайлова

Съдът в Кочани отказа на българката да проведе необходимото ѝ лечение в България

Николай Киров Николай Киров

7 август 2026, 18:57
България с остра реакция към Северна Македония за Ива Михайлова
Източник: БТА

"Настояваме Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото ѝ на достоен живот".

Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с днешния пореден отказ на Основен съд - Кочани, Република Северна Македония (РСМ), българката да проведе необходимото ѝ лечение в България.

От МВнР изразяват сериозна загриженост от продължаващата вече повече от половин година невъзможност младата жена да получи навременна и адекватна помощ за диагностицираното ѝ тежко неврологично състояние. Също така отбелязват, че становище на местната компетентна здравна институция ясно констатира не само тежката диагноза, но и невъзможността за осигуряването на предписаното лечение в Република Северна Македония и необходимостта то да бъде проведено в друга държава.

„Припомняме, че всички страни по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи са задължени да защитават правата на човека на техните граждани. В случая с Ива Михайлова обръщаме внимание на зачитането на правото на живот, забраната за нечовешко и унизително отношение, както и на осигуряването на ефективни правни средства за защита", посочва от МВнР.

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Оттам допълват, че не са случайни постоянните отрицателни констатации на Европейската комисия за състоянието на съдебната система в Република Северна Македония и подчертават, че върховенството на правото е сред водещите условия за какъвто и да е напредък на една страна-кандидат към членство в Европейския съюз.

"Грижата за живота и здравето на сънародниците ни зад граница е постоянен приоритет за българската държава и Министерството на външните работи ще продължи да използва всички международни механизми за тяхното гарантиране. Ива Михайлова ще продължи да се ползва с пълната подкрепа на българските институции в нейната борба за достоен живот", заявяват от Република Северна Македония в заключение.

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По-рано днес председателят на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев от "Възраждане" съобщи, че на българката Ива Михайлова от Кочани ѝ е отказано лечение в България. Той призова правителството за спешни действия.

Припомняме, че на 6 юли в Основния съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, обвинена в пътно нарушение. Михайлова има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са ѝ отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ. Според прокурора по делото на 7 октомври миналата година, по пътя Кочани – Щип, Ива Михайлова се е движела с превишена скорост, а в един момент е навлязла със 70 км в насрещната лента, където се е движел автомобил, заобикалящ полицейска кола, спряла друг автомобил за проверка. При сблъсъка между автомобила, управляван от Ива Михайлова, и този в насрещното движение, има няколко пострадали, между които и самата тя. Всички пострадали са откарани в болница, където един от тях умира.

Според експертизи, направени от защитата обаче, Михайлова няма нарушение нито по отношение на скоростта, с която се е движела, нито по отношение на положението на автомобила ѝ в момента на удара.

На 4 август Комисията по политиките за българите извън страната изслуша в Народното събрание Христина Михайлова – майка на Ива Михайлова. Тя представи информация за събраните по делото свидетелски показания и експертизи, които според защитата оневиняват дъщеря ѝ, изрази съмнения относно начина, по който се води процесът. Заседанието не беше открито поради липса на кворум, поради което Комисията нямаше възможност да гласува дневния ред. По отношение на лечението Христина Михайлова каза, че през последните десет месеца семейството пет пъти е поискало разрешение Ива Михайлова да бъде лекувана в България. По думите ѝ е бил отказан дори достъп до рехабилитация в съседния град Щип.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Константин Костов    
Ива Михайлова Република Северна Македония Отказ за лечение Човешки права
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