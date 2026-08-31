България

Вдъхновяващи истории на малки борци: „Майчин дом“ отбелязва 50 години неонатология с изложба

Експозицията „Всеки нов живот заслужава шанс“ в Градската градина е под патронажа на Илияна Йотова

Стела Христова Стела Христова

31 август 2026, 20:05
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Ф отографската изложба „Всеки нов живот заслужава шанс“ представя 25 истории на деца, родени преждевременно или с нужда от специализирана неонатологична грижа. Експозицията е показана в Галерията на открито на Столичната община в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“. Тя е посветена на 50-годишнината от създаването на Клиниката по неонатология в Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология (СБАЛАГ) „Майчин дом“. Изложбата е под патронажа на президента Илияна Йотова и с подкрепата на Столичната община.

Източник: БТА

Фотографиите проследяват както съдбите на децата и техните семейства, така и развитието на неонатологията в „Майчин дом“, напредъка на медицината през годините, грижите на специалистите, родителските тревоги, надеждите и доверието към специалистите на болницата. Всяка снимка е свързана с QR код, който отвежда посетителите до цялата история на детето.

Идеята за живота, който е победил, е голямата идея, посочи държавният глава Илияна Йотова на официалното откриване на изложбата. Вгледайте се в тези пламъчета в лицата на лекарите, акушерките и най-вече в лицата на децата, които обективът е уловил. Трябва да си особен човек, трябва да го носиш в душата си и да имаш едно безкрайно човешко сърце, за да можеш да работиш тази работа, посочи Йотова.

Дано всяко бебе, което си тръгва от „Майчин дом", да дава още повече смисъл във вашия професионален и житейски път, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тези 50 години означават хиляди часове труд и съпричастност към майките и техните близки. Със сигурност вашата отдаденост е оставила трайна следа в сърцата и душите на много майки, баби, дядовци и дечица, посочи министър Ивкова.

Източник: БТА

Изложбата представя историята на десетки хиляди нощни дежурства и безсънни нощи, каза специалистът по неонатология проф. Боряна Слънчева. Това е историята на големи екипи, които отдават целия си живот, за да могат тези деца да бъдат щастливи. Децата се посрещат от целия лекарски колектив с изключителна любов, всеотдайност и професионализъм. Една част от тях вече са пораснали студенти, а другите очакваме да реализират своите мечти в бъдещето, отбеляза проф. Слънчева.

Клиниката по неонатология беше заветна мечта за мен, каза акушерът Камелия Спасова. Тя се превърна в начин на живот и в моето друго вкъщи. По нейните думи помощта към най-малките е свързана със самоотвержен и денонощен труд и себеотдаване. Ние отдаваме цялото си сърце в работата, посочи Спасова.

Източник: БТА

Приветствие от името на българския патриарх беше прочетено от Браницкия епископ Йоан. В него беше изразена признателност към изпълнителния директор на „Майчин дом“ проф. д-р Иван Костов. „Желая Ви от сърце крепко здраве, благодатни сили, радост и вдъхновение от високо отговорното и благородно служение, на което сте избрали да  посветите живота си.“ Светата църква винаги се е отнасяла с любов и грижа към децата. Днес, както всякога, нашата молитвена подкрепа към вас е неизменна, защото животът и бъдещето на нашите деца е във вашите ръце, се посочва още в приветствието.

Източник: БТА

Сред гостите на събитието беше и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Редактор: Стела Христова
Източник: Сияна Димитрова/БТА    
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