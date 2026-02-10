АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

П оследен кръг от консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи преди назначаването на служебен премиер. В 10.00 часa на "Дондуков 2" пристигнаха председателят на ПГ на "Алианс за права и свободи" (АПС) Хайри Садъков и заместник-председателите Танер Али, Севим Али и депутатът Явор Хайтов.

Народните представители поднесоха букет цветя на президента.

"Благодаря за това, че дойдохте днес, това е израз на воля да преведем страната през тежката парламентарна криза и да се справим с предизвикателствата пред нас в ситуацията на голяма обществена травма. Консултациите са важни заради провеждането на добре организирани, честни и прозрачни избори, които да върнат доверието. Трябва да покажем на гражданите, че имат държава и работещи институции. Вие сте партия с много дълга традиция, всяка ваша препоръка или мнение ще бъдат от изключително значение за служебния кабинет. От поставените задачи на консултациите ще бъде предопределен изборът на служебен премиер", каза Йотова в уводното си слово.

Хайри Садъков посочи, че АПС си дава ясна сметка, че президентът има ограничен избор на служебен премиер.

"Последните промени в Конституцията определиха това. Уверявам ви, че решението за министър-председател, отговаряйки на обществените очаквания, ще получи широка подкрепа. Нагласите са ясно изразени от протестите, чухме ясни послания. Обществото очаква служебен премиер, който да гарантира честни избори и да осигури нулева толерантност за купения и корпоративен вот и пълно ограничаване на възможностите за манипулация на вота при отчитане на резултатите. След вътрешни консултации определихме виждането си за служебен премиер - според очакванията на говорещите на площадите и нашия анализ това е Андрей Гюров. Това би спомогнало много и за обществената активност по време на изборите и да се пребори завладяната държава", заяви председателят на парламентарната група.

Според Садъков ограничаването на секциите в страни извън ЕС до 20 противоречи на много международноприети документи, които гарантират правата на човека, а също и нарушава Конституцията.

"Призоваваме президента да наложи вето на закона, за да видим дали ще осъзнаят депутатите, че са допуснали голяма грешка. Демократичните стандарти не бива да бъдат връщани назад", прикани той.

След "Алианс за права и свободи", при президента на разговори са поканени представителите на най-малките парламентарни групи - „Морал, единство, чест” (11.30 ч.) и „Величие” (13.00 ч.).

От 10 кандидати за служебен премиер от т. нар. домова книга само петима изразиха съгласие да заемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсмана Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Миналата седмица Йотова се срещна с ПГ на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "ДПС-Ново начало", "БСП - Обединена левица" и ИТН.

ГЕРБ-СДС предложи нов председател на 51-ото Народно събрание, който да може да изпълни конституционния ангажимент да оглави служебно правителство, назначено от президента Илияна Йотова. Деница Сачева мотивира предложението на ГЕРБ-СДС с думите, че така разширяват възможностите пред държавния глава. От своя страна Илияна Йотова увери, че институцията прави всичко възможно да има първата възможна дата за провеждане на избори. Тя заяви, че приема предложението за нов председател на Народното събрание, но то е изцяло в ръцете на депутатите.

След срещата си с Йотова от ПП-ДБ заявиха, че четирима от кандидатите за служебен премиер са директно свързани с Пеевски. „Предвид, че протестът изхвърли именно модела „Пеевски-Борисов", не би било разумно Пеевски да управлява служебното правителство“, каза Божидар Божанов. Лаконичен бе отговорът му по отношение на това, че подуправителят на БНБ Андрей Гюров, който е един от петимата кандидати, декларирали готовност да оглавят служебното правителство, е човек на „Продължаваме промяната". Попитани как гледат на предложението на ГЕРБ-СДС да има нов председател на Народното събрание, който да влезе в т.нар. „домова книга", Божидар Божанов отговори, че това е сравнително абсурдно и комично на този етап. Относно изказването на президента Йотова за известна приемственост в новия кабинет със стария и обсъждали ли са кои министри трябва да останат, както и кои задължително да си тръгнат, Божанов отговори, че не са, което беше потвърдено и от Асен Василев.

От "ДПС-Ново" начало заявиха, че в лицето на Йотова партията им вижда партньор, с когото да водят диалог. Като задача номер едно пред бъдещото служебно правителство Искра Михайлова постави провеждането на честни и прозрачни избори, които да доведат до доверие на хората към партиите и институциите. Тя отбеляза, че служебно правителство трябва да поеме отговорността и по теми, които засягат пряко живота на гражданите. Колкото до избора на служебен премиер, Искра Михайлова отбеляза, че президентът „има доста широк избор“. От своя страна Илияна Йотова напомни, че според последните промени в Конституцията, изборът не е на президента.

Според "БСП - Обединена левица" Йотова е поставена в абсурдна ситуация. „Вие нямате свободен избор. Вие сте ограничена от една определена бройка хора“, заяви Драгомир Стойнев от левицата. Той отбеляза, че Народното събрание също трябва да понесе своята отговорност. От 1 юли няма пари за увеличаване на пенсиите по швейцарското правило. Синдикатите подготвят протести. Искаха 10% увеличение на учителските заплати, получиха 5%. Започва социално напрежение, което все още не е видимо, но БСП усеща недоволството на хората, заяви Стойнев. Депутатът Мая Димитрова заяви пред президента, че левицата подкрепя миналите на второ четене в правна комисия поправки в Изборния кодекс за секциите в чужбина.

Председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов посочи ПП-ДБ за главни виновници, довели до настоящата ситуация. Президентът Йотова припомни, че ИТН гласуваха срещу промените в Конституцията, но и сезираха Конституционния съд за тях. Тя отбеляза, че отговорността за избора на служебен премиер е изцяло на Народното събрание и пред ИТН също посочи, че датата за изборите да е първата възможна след Великденските празници. "Причината за сложната ситуация, в която сме – без бюджет и в спекула с цените, е ПП-ДБ, те протестираха и викаха срещу бюджета. Това е изцяло тяхна отговорност и избирателите трябва да го знаят", настоя Тошко Йорданов.