България

Йотова получи трето "да", Главчев е склонен да бъде служебен премиер

Аз съм свикнал да изпълявам конституционните си задължения, заяви председателят на Сметната палата

Обновена преди 1 час / 30 януари 2026, 06:50
Андрей Гюров, Димитър Главчев или Мария Филипова: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Андрей Гюров, Димитър Главчев или Мария Филипова: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?
Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август

Край на плащането в лева, но двойното изписване на цените остава до 8 август
От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист
Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас
Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона
Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага
Мария Филипова също прие за служебен премиер

Мария Филипова също прие за служебен премиер

"Аз съм свикнал да изпълявам конституционните си задължения. Затова казах на президента Илияна Йотова, че съм склонен да приема да бъда служебен премиер". Това заяви председателят на Сметната палата Димитър Главчев, след като излезе от президентската институция.

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Той пристигна на "Дондуков" 2 за разговори с президента Илияна Йотова в 11 ч. Срещата между тях беше закрита. 

Източник: БГНЕС

Председателят на Сметната палата досега два пъти е оглавявал служебно правителство. 

"Не сме обсъждали състав на правителство", каза още Главчев пред журналистите на "Дондуков" 2. 

"Говорихме по темата дали съм склонен да приема или не. Аз споделих опита си досега", продължи Главчев и беше категоричен, че президентът Йотова не е поставяла никакви условия пред него.

Консултациите за служебен премиер: Йотова се среща с омбудсмана и зам.-омбудсмана

Димитър Главчев влезе сам на "Дондуков" 2 за среща с президента
10 снимки
Димитър Главчев
Димитър Главчев
Димитър Главчев
главчев президентство

Днес е последният ден на консултации при президента Илияна Йотова. От вторник тя се среща с възможните кандидати за служебен министър-председател на страната ни от така наречената „Домова книга”.

По-късно държавният глава ще разговаря със заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След разговорите на Йотова с представителте на Сметната палата, ще стане ясно измежду колко кандидата ще може да избира тя за назначаването на премиер на служебното правителство.

До момента положителен отговор, че биха заели поста министър-председател, дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, и заместник-омбудсманът Мария Филипова. Всички останали отказаха да поемат служебната власт.

Йотова консултации Сметна палата Главчев служебно правителство
Последвайте ни

По темата

Йотова получи трето

Йотова получи трето "да", Главчев е склонен да бъде служебен премиер

Андрей Гюров, Димитър Главчев или Мария Филипова: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Андрей Гюров, Димитър Главчев или Мария Филипова: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

Доживотен затвор за мъж, убил майка си в София

Доживотен затвор за мъж, убил майка си в София

Обезобразиха Мелания Тръмп с мустаци на Хитлер преди премиерата на филма ѝ

Обезобразиха Мелания Тръмп с мустаци на Хитлер преди премиерата на филма ѝ

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Кога и защо котките съскат

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дантела, бордо и Холивуд: Сидни Суини представи новата си марка бельо с дръзка фотосесия

Дантела, бордо и Холивуд: Сидни Суини представи новата си марка бельо с дръзка фотосесия

Любопитно Преди 8 минути

На кадрите Суини позира по улиците на града, облечена единствено в дантелено бельо в наситен бордо цвят

„Нито за 5 минути без охрана“: Как НСО пази президента, премиера и шефа на парламента

„Нито за 5 минути без охрана“: Как НСО пази президента, премиера и шефа на парламента

България Преди 22 минути

В "Телеграфно подкастът" полк. Красимир Лалев от НСО подчерта, че охраната е трудоемък и всеобхватен процес, който изисква непрекъснатост и защита на живота и здравето на охраняваните лица

Орбан с остри думи срещу Украйна

Орбан с остри думи срещу Украйна

Свят Преди 35 минути

Орбан припомни, че на последната среща на високо равнище на ЕС в Брюксел той е получил документ, предлагащ Украйна да бъде приета в съюза до 2027 г., което да ѝ позволи да получи достъп до средствата от бюджета на ЕС за 2028-2034 г. „Тези пари ще бъдат взети от централноевропейците“, предупреди той

8-годишно момче се събуди от 55-дневна кома след видеопослания от съученици

8-годишно момче се събуди от 55-дневна кома след видеопослания от съученици

Свят Преди 43 минути

Някои истории не стават популярни, защото са шокиращи. Те се разпространяват, защото се усещат искрени.

Как Доналд Тръмп вдига рекордно цените на златото и среброто

Как Доналд Тръмп вдига рекордно цените на златото и среброто

Свят Преди 1 час

Доларът падна до четиригодишно дъно спрямо кошница от други валути в сряда, след като президентът пренебрегна слабостта на валутата, казвайки: „Не, мисля, че е страхотно“

Снимката е илюстративна

Трагедия в Свищов: Млад мъж загина след мощен взрив на бойлер

България Преди 1 час

Инцидентът е срутил стени на жилищна кооперация, разследват се причините за тежката авария

Снимката е илюстративна

Лисица се разходи в двора на столично училище (СНИМКА)

България Преди 1 час

Според фейсбук групата "Забелязано в София" дивото животно се е разходило из двора на Шесто Основно Училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Комик се опита да издигне американското знаме в Гренландия

Комик се опита да издигне американското знаме в Гренландия

Свят Преди 1 час

Макси Шафрот се опитал да издигне американското знаме на пилона пред културния център на Нук, но минувачи му попречили

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян за връзки с Ислямска държава и планиран атентат

Свят Преди 1 час

Мъжът е бил в процес на подготовка на жилетка с експлозиви, с която е трябвало да извърши атентата на територията на страната

„Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA”

„Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

ЕНП се събира в Загреб през уикенда, сред присъстващите Фон дер Лайен и Бойко Борисов

ЕНП се събира в Загреб през уикенда, сред присъстващите Фон дер Лайен и Бойко Борисов

Свят Преди 1 час

Ще бъде обсъдено разширяването на ЕС

Гутериш: Време е жена да оглави ООН

Гутериш: Време е жена да оглави ООН

Свят Преди 1 час

Мандатът на Гутериш изтича в края на настоящата година

<p>Отново частично бедствено положение в община Ардино</p>

Отново бедствено положение в община Ардино: Залят мост откъсна от света шест села

България Преди 2 часа

Вследствие на придошлите води съоръжението е станало непроходимо

<p>Microsoft с нов план да спаси Windows 11</p>

Microsoft с нов план да спаси Windows 11 и да върне доверието към операционната система

Технологии Преди 2 часа

Популярната платформа често е критикувана заради новите минимални системни изисквания, внедряването на изкуствен интелект като Copilot и някои бъгове. Софтуерният гигант ще обърне повече внимание за решаването на проблемите през тази година

Удар срещу трафика на мигранти: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство

Удар срещу трафика на мигранти: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство

България Преди 2 часа

Арестуваните вече са 19

Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

Еврото вече е част от ежедневието, а адаптацията към него е лесно с Visa

Пари Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg

Нов флирт с мистериозен мъж на хоризонта? Нина Добрев разгорещи ски пистите в Юта

Edna.bg

Георги Блажев: Първите ми пари са от бране на тикви

Edna.bg

НА ЖИВО: Време е за жребия в ШЛ, Реал, ПСЖ и останалите научават съперниците си

Gong.bg

България има нов национален селекционер

Gong.bg

Трето „да”: Димитър Главчев е съгласен да поеме поста служебен премиер

Nova.bg

Най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас - свалени след мащабна международна акция, има задържани

Nova.bg