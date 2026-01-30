Йотова получи трето "да", Главчев е склонен да бъде служебен премиер

Поскъпването на синя и зелена зона в София се отлага

"Аз съм свикнал да изпълявам конституционните си задължения. Затова казах на президента Илияна Йотова, че съм склонен да приема да бъда служебен премиер". Това заяви председателят на Сметната палата Димитър Главчев, след като излезе от президентската институция.

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Той пристигна на "Дондуков" 2 за разговори с президента Илияна Йотова в 11 ч. Срещата между тях беше закрита.

Източник: БГНЕС

Председателят на Сметната палата досега два пъти е оглавявал служебно правителство.

"Не сме обсъждали състав на правителство", каза още Главчев пред журналистите на "Дондуков" 2.

"Говорихме по темата дали съм склонен да приема или не. Аз споделих опита си досега", продължи Главчев и беше категоричен, че президентът Йотова не е поставяла никакви условия пред него.

Консултациите за служебен премиер: Йотова се среща с омбудсмана и зам.-омбудсмана

Днес е последният ден на консултации при президента Илияна Йотова. От вторник тя се среща с възможните кандидати за служебен министър-председател на страната ни от така наречената „Домова книга”.

По-късно държавният глава ще разговаря със заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След разговорите на Йотова с представителте на Сметната палата, ще стане ясно измежду колко кандидата ще може да избира тя за назначаването на премиер на служебното правителство.

До момента положителен отговор, че биха заели поста министър-председател, дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, и заместник-омбудсманът Мария Филипова. Всички останали отказаха да поемат служебната власт.